10 marzo 2015 Sciare con gusto: ultima neve in Val Badia Marzo sugli sci all'insegna della buona tavola, fra Roda dles Saûs e Dé dl vin, alla scoperta dei piatti ladini e dei vini altoatesini

06:00 - Abbinare vertiginose discese sugli sci con una sorprendente gastronomia: l’Alta Badia,regala un fine stagione da gourmet con due eventi di eccellenza: la Roda dles Saûs (dal ladino Giro dei sapori), safari sugli sci alla scoperta dei piatti tradizionali della cucina ladina, in programma il 15 marzo e il quinto Dé dl Vin – Wine Skisafari, degustazione dei migliori vini altoatesini da assaggiare a 2000 metri di altezza, di scena domenica 29 marzo.

Un’intera settimana, dal 15 al 22 marzo, dedicata in Val Badia alla cucina e cultura ladina nell’area sciistica Skitour Santa Croce, che comprende i rifugi L’Tamá, Lèe, La Munt, Nagler, Paraciora, Florian e il ristorante Oies. A partire dalle 10 del mattino, sciando di baita in baita, si potranno assaporare i piatti semplici e genuini che nascono nel cuore delle Dolomiti, abbinati ai migliori vini dell’Alto Adige. Ogni rifugio è specializzato nella preparazione di un piatto ladino, cucinato secondo la ricetta tramandata di generazione in generazione. Baciato dal sole, il tour gastronomico sugli sci offre panorami mozzafiato in una vasta conca di boschi e masi ladini. Da non perdere uno sguardo sulla chiesa parrocchiale di Badia, sulla casa natale del Santo Freinademetz e sulle tradizionali viles, i masi di Fussé, Coz e Pransarores, prima di giungere alla suggestiva chiesetta Santa Croce ai piedi dell’omonimo monte.



Dé dl Vin, un Wine Skisafari a 2.000 metri - Domenica 29 marzo, i migliori vini altoatesini si potranno assaggiare in quota grazie alla quinta edizione del De Dl Vin - Wine Skisafari. Dalle 10 del mattino, nei rifugi Piz Arlara, Bioch, I Tablà e Club Moritzino, gli amanti del vino e della neve potranno abbinare alle sciate la scoperta l’esperienza di straordinarie degustazioni dei migliori vini altoatesini a 2.000 m di altitudine, nell’incomparabile scenario delle Dolomiti innevate. Ad accompagnare i vini, speck dell’Alto Adige e tanta buona musica.



Per informazioni: www.altabadia.org



