Sardegna: sfida a colpi di tonno a San Pietro

06:00 - Dal 30 maggio al 2 giugno torna a Carloforte, nella piccola isola di San Pietro in Sardegna, l’ormai popolarissimo Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno. L’antica e caratteristica cittadina tabarkina, (il tabarkin è un particolare dialetto di origine ligure parlato nella Sardegna sudoccidentale) diventa il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare.

E' ricchissimo il programma del Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno, giunto alla sua tredicesima edizione. Momento clou della festa sarà l’International Tuna Competition, gara gastronomica in cui chef da tutto il mondo si sfideranno con ricette a base di tonno cotto o crudo. Nelle sessioni del Girotonno Live cooking, poi, chef italiani ed internazionali, presentati dal loro collega italo americano Andy Luotto e dalla showgirl Eliana Chiavetta, sveleranno sul palco i segreti di ricette locali e internazionali legate al tonno. Inoltre al Tuna village sarà possibile degustare, ogni giorno, specialità a base di tonno ai sapori carlofortini. Ma dato che non di solo tonno vive l’uomo, Piazza Pegli diventerà, per l’occasione, “Piazza dei sapori della Sardegna” offrendo assaggi di altre prelibatezze dell’isola, che si avrà modo di gustare anche sul lungomare e nel centro storico, nel cosiddetto Expo Village. Per i bambini, in programma giochi e animazione, per i ragazzi più grandi attività sportive.



I concerti - Al tramonto, il Girotonno Live Show offrirà ai visitatori un prestigioso programma di concerti di musica che vedrà esibirsi live alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Sabato 30 maggio aprirà le danze Arbore e l’orchestra italiana con le più amate canzoni napoletane, alternate a musiche con sonorità del sud del mondo. Il 31 maggio toccherà a Fedez che, reduce dal successo di X Factor dove ha partecipato come giudice, regalerà entusiasmo ed energia ai suoi fan. Lunedì 1 maggio animerà la serata Francesco De Gregori, che presenterà anche numerosi arrangiamenti inediti dei più importanti e significativi brani del suo repertorio. Francesco Renga avrà l’onere e l’onore di esibirsi alla serata finale, per concludere in bellezza gli appuntamenti musicali.



Le tonnare - Tra le più antiche tonnare del Mediterraneo, quella di Carloforte si attesta ai vertici internazionali della pesca del tonno di qualità. Prima nel Mediterraneo per quantità, la tonnara vanta una plurisecolare attività mai interrotta dal 1738. L’Isola di San Pietro è la più antica sede di tonnare di cui si hanno reperti e testimonianze visibili. Nel corso della storia si è consolidata una ritualità profonda che lega questo meraviglioso luogo del Mediterraneo al tonno. I tonni adulti, chiamati ‘‘tonni di corsa” (thunnus thynnus), entrano dall’Oceano nel Mediterraneo per riprodursi. In primavera spinti dal richiamo sessuale migrano a branchi lungo la costa. I tonnaroti, resi esperti da una tradizione antichissima, tendono le loro reti dalla riva verso il largo dalle classiche e grandi barche nere (bastarde), quasi fossero braccia invisibili tese verso i branchi di tonni in amore. Eros e Thanathos, amore e morte: oggi come ieri si ripete a Carloforte un rito antico, un antico mistero.



