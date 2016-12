Sardegna: a Oristano si corre Sa Sartiglia

Il nome Sartiglia deriva probabilmente dal castigliano: Sa Sartiglia, o Sartilla significava anello e in senso lato indicava la fortuna. La gara è in effetti una corsa all'anello, alla stella, ma anche una festa legata alla sorte. In origine era collegata ad antichi riti propiziatori per garantirsi la fertilità della terra e un buon raccolto.



Protagonisti della festa sono i Gremi, ovvero le antiche corporazioni. La giostra della domenica è curata nelle sue fasi tradizionali dal Gremio dei Contadini e si svolge sotto la protezione di San Giovanni Battista, mentre quella del martedì è curata da Gremio dei Falegnami ed è dedicata a San Giuseppe.



Il signore della festa è Su Componidori, maschera antichissima di intenso significato rituale e religioso, né uomo né donna, la cui vestizione avviene in pubblico, celebrata da alcune ragazze che vestono costumi tradizionali e antichissimi. Si forma quindi il corteo dei cavalieri che si dirige verso la via della Cattedrale dove si svolge la Corsa alla Stella. Ad aprire la corsa è Su Componidori con una discesa sfrenata al galoppo: cercherà di cogliere la stella con una spada e dopo di lui lo stesso faranno i cavalieri suoi aiutanti. Al termine Su Componidori si esibisce in un'altra prova di abilità chiamata Sa Remada: si lancia al galoppo riverso all'indietro sul cavallo e benedice la folla: La corsa si conclude in Cattedrale, il corteo sfila poi in via Mazzini dove le pariglie, ovvero gruppi di tre cavalieri, si esibiscono in spettacolari acrobazie. Al termine il corteo torna verso la sede del Gremio dove avviene la Svestizione.



