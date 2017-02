Sappada, dove il Carnevale ha radici autentiche

Prima di arrivare al programma è bene spiegare la tipica maschera Sappadina, il Rollate. Il nome deriva dalle “rolln”, le pesanti e rumorose sfere di ferro battuto legate in vita con una catena.Il “Rollate” è un personaggio austero, che incute timore per il suo aspetto di uomo/orso. E’ di alta statura e robusto, indossa un pellicciotto con cappuccio e pantaloni a righe ricavati dalla “hile”, la tela che serviva a coprire gli armenti nei mesi invernali. Completano l’abbigliamento i pesanti scarponi ferrati, mentre il volto è coperto da una maschera intagliata nel legno, dall’espressione severa, con i tipici lineamenti duri e pronunciati dell’uomo di montagna.Il “Rollate” brandisce una scopa che a seconda dei casi viene usata in modo scherzoso o minaccioso. Unica civetteria del personaggio è il fazzoletto al collo, bianco per i celibi e rosso per i coniugati.



Domenica dei poveri - Domenica 12 febbraio, in Borgata Cima Sappada dalle 14.30. E’ la domenica che apre il Carnevale di Sappada. I travestimenti di questa giornata ricordano la fascia sociale più povera, e le maschere improvvisano scherzi e scenette che simulano le tristi situazioni e le misere astuzie che i poveri devono da sempre inventare per campare. Spesso i figuranti passano di casa in casa, mendicando per l’occasione qualcosa da mangiare.



Domenica dei Contadini - 19 febbraio, in Borgata Kratten dalle 14.30. E’ un’allegra rappresentazione del mondo contadino, che consente, in pieno inverno, di vedere circolare nelle vie innevate attrezzi agricoli, animali e cumuli di fieno. I gruppi mascherati infatti offrono gogliardiche rappresentazioni dei lavori del passato. I figuranti passano sovente di casa in casa, gli abitanti della borgata attendono le maschere per offrire loro qualcosa da bere oppure dolci locali, come i “mognkropfn”, particolari frittelle con semi di papavero.



Giovedì Grasso – 23 febbraio. Sfilata dei Rollate lungo le vie del paese dalle 15.



Torneo di scopone su ghiaccio in maschera - Venerdì 24 febbraio, presso il Pattinaggio Dolomiti – Borgata Palù dalle 20.30



Lunedì Grasso – 27 febbraio. Maschere dei Rollate lungo le vie del paese nel pomeriggio Solitamente il Lunedì Grasso è dedicato alla sfilata dei “Rollate”, la maschera-guida del Carnevale Sappadino. Gruppi spontanei di maschere attraversano il paese e vanno di casa in casa, brandendo la loro “minacciosa” scopa di saggina che scherzosamente fa scappare grandi e piccini.



Martedì Grasso – 28 febbraio. No Club - Gara in maschera sugli sci per bambini e adulti 14.30 ritrovo in località Campetti – Nevelandia



