Sapori di Carnia: un viaggio tra le tipicità friulane

Raveo, iscritto fra i Borghi Autentici d'Italia, ospita domenica 14 dicembre un evento legato alla ricca tradizione enogastronomica locale: Sapori di Carnia, giunto alla 28° edizione, è un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire questo territorio appartenente alla regione storico-geografica del Friuli.

Il piccolo paese che ospita l’evento è famoso soprattutto per i suoi biscotti, le rinomate Esse di Raveo. Questa zona è conosciuta anche per la ricchezza dei suoi meravigliosi prodotti, dal dolce al salato, dai piatti unici a fragranti verdure. Durante l’evento tutto il paese, chiuso al traffico, si organizza per allestire le strade e le tipiche androne dei prodotti tipici della Carnia, preparati e conservati ancora seguendo le ricette e procedure originali di secoli fa.



I produttori locali mettono in bella mostra addobbi rustici, creati utilizzando rami raccolti nei boschi, pannocchie e bacche, creando un unico grande Mercato gastronomico a cielo aperto dove è possibile acquistare marmellate uniche, come quella di olivello spinoso prodotta proprio a Raveo, formaggi, salumi, ortaggi e immancabili distillati.



Il percorso è una degustazione che si snoda per le vie del centro: la mattina, con la “colazione della nonna”, si ha la possibilità di assaggiare polenta e brume, le crostes di polente tal lat e le frìtules di cavoce (polenta con panna, croste di polenta nel latte e frittelle di zucca).



Addentrandosi nei borghi del paese si passa ai piatti più importanti, come i cjarsòns (pasta ripiena dal sapore dolce/salato tipica della Carnia), gnocchi con prugne o zucca, frico croccante e tenero (a base di patate e formaggio), frittate con cipolla e salame, formaggi e salumi affumicati, gubana e altri deliziosi dolci tipici.



Vengono organizzati percorsi con degustazioni guidate, accompagnate da musica live e l’esibizione di gruppi folcloristici.



