Santa Margherita Ligure: arte, ambiente e turismo sostenibile

La rassegna, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l'Area marina protetta e il parco di Portofino e il Parco nazionale delle Cinque Terre, affiliata da due anni alla Carta del mare. dell'Istituzione dei musei del mare e delle migrazioni (Mu.Ma) di Genova, "è un festival non commerciale", come ha spiegato il direttore artistico Edoardo Brodasca, ma "un festival di attenzione e valorizzazione del mare".



L'iniziativa, nata cinque anni fa in Spagna a Sitges, dopo aver toccato Mallorca e Carloforte, arriva la prima volta arriva nel golfo del Tigullio, con un calendario che propone, tra l'altro, un'ecofiera sull'ambiente marino con degustazioni di piatti realizzati con pesce povero, dibattiti sull'acquacoltura e sullo sviluppo dei parchi, ed escursioni in kayak nell'area marina e a piedi nel parco di Portofino. A corollario di tutto, laboratori, performance, musica, una rassegna di cinema incentrata sull'ambiente e sul consumo responsabile. Non mancano iniziative didattiche e di gioco per i bambini dai 6 ai 12 anni.



La rassegna ligure è tutta improntata alla eco sostenibilità anche nella sua organizzazione: minimo consu-mo di carta e utilizzo di plastiche biodegradabili, decorazioni con materiale riciclato, promozione del tra-sporto pubblico, utilizzo di prodotti locali a km zero, raccolta differenziata e riciclo. Il programma completo del Festival è online sul sito Internet www.posidoniafestival.com e sulle pagine Facebook e Twitter.