Sant’Agostino, per dieci giorni diventa “città del tartufo”

Il paese, d’altronde, fa parte dal 2009 dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo: un legame antico e profondo che affonda le sue radici nell’origine alluvionale dei terreni e nella presenza di essenze arboree adatte alla sua crescita. Così la Sagra dedicata al pregiato tubero, giunta alla 37esima edizione, si prepara a far rivivere come per magia il vincolo inscindibile tra la comunità locale, l’area naturale che la circonda e l’esperienza nella preparazione di ricette che esaltano un prodotto dal profumo e dal sapore inconfondibile, fra i più amati al mondo.



Tutti gli aromi del bosco della Panfilia vengono racchiusi nei piatti preparati con amore dalle massaie locali: fantasia di antipasti al tartufo e sformato di zucca o di spinaci al tartufo per iniziare, tortellini, tagliolini, crespelle e lasagne al tartufo come primi piatti, tagliata, cotoletta, faraona e uova col tartufo come secondi. Nel grande “Ristorante Tenda” con posti a sedere al coperto, aperto tutte le sere dalle 19.30 e la domenica anche a mezzogiorno, non mancano anche le portate più classiche della tradizione locale, tra cui i tagliolini al ragù, i tortellini in brodo, la faraona al cartoccio e la torta di tagliatelle.



Al centro di tutto, comunque, ci sono i pregiati tartufi raccolti nella zona che diventano protagonisti anche di divertenti iniziative come gli incontri con gli chef in programma lunedì 5 e martedì 6. Questa sagra, inoltre, è la giusta occasione per conoscere meglio un vero e proprio paradiso naturalistico a pochi passi dal fiume Reno che vale la pena di essere visitato, al pari della chiesa parrocchiale e del palazzo Comunale, realizzati entrambi nel XVI Secolo in stile neoclassico.



Per i camperisti sarà disponibile un parcheggio in Viale Europa, nell’area della scuola media di Sant’Agostino. Nei dintorni del paese spiccano invece l’Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia nella frazione di San Carlo e il Museo Ferruccio Lamborghini, un viaggio emozionante nella storia del “marchio del toro”, dal primo trattore ad alcune fra le auto più dirompenti di tutti i tempi.