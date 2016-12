1 febbraio 2015 San Valentino: tante gite romantiche per festeggiarlo Gli eventi in giro per l'Italia per celebrare la festa degli innamorati tra amore, relax e peccati di gola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - San Valentino è una giornata da dedicare a chi si ama, e in cui regalarsi una gita o un'esperienza fuori dall'ordinario. Le iniziative sono molte e diverse in tutta Italia: che lo si voglia festeggiare in una città romantica o tra montagne innevate, in un castello principesco o in un parco divertimenti, ogni occasione è buona per preparare la valigia e organizzare un week end da favola. Ecco alcuni suggerimenti per godersi in pieno la festa dell'amore in compagnia della dolce metà.

SAN VALENTINO TRA LE MONTAGNE- Il 13 al 14 febbraio Aosta organizza la manifestazione San Valentino in mongolfiera per tutti coloro i quali vogliono provare l'ebbrezza di rinnegare la forza di gravità. Un'idea originale per dichiararsi alla persona amata e brindare all'amore, affacciati da un balcone sospeso a 3000 metri di altezza.

Sempre in Valle d'Aosta, a Torgnon, in Valtournenche, gli innamorati sono invitati a passeggiare nel silenzio del bosco innevato di Gordzà con le racchette da neve, un’escursione condotta da guida naturalistica e da un osservatore nivologico. Per chi, invece, preferisce una ciaspolata in notturna Balla con i… gufi innamorati è l'occasione più adatta: una passeggiata serale porta alla scoperta della volta celeste con tanto di cena in un locale tipico della zona (www.torgnon.org).

Un'interessante proposta per San Valentino arriva anche dal comprensorio Adamello Ski, in cui è possibile festeggiare il giorno degli innamorati con un romantico aperitivo a base di ostriche e finger food sulla cabinovia tra Ponteddilegno e Tonale (www.adamelloski.com). Sulle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, invece, la giornata comincia con una lezione di sci di coppia lungo la pista Lagazuoi. Nel corso della discesa, il maestro fornisce consigli tecnici e filma gli allievi per offrire un video-ricordo dell’esperienza (cortina.dolomiti.org).



FUGA ROMANTICA IN CITTA'- Venezia, città d'amore per eccellenza, ospita sabato 14 febbraio Il Ballo del Doge, il galà più grandioso ed emozionante del Carnevale Veneziano, una serata magica tra creazioni fiabesche, abiti d'epoca e performance emozionanti. L'appuntamento è a Palazzo Pisani Moretta, sul Canal Grande, per celebrare l'amore in tutte le sue forme (www.ilballodeldoge.com).

L'Acquario di Genova, invece, offre un mare di proposte per festeggiare San Valentino: fino al 22 febbraio è possibile visitare la struttura sfruttando una speciale riduzione dedicata a tutte le coppie, oppure vivere l’emozionante esperienza di una cena a lume di candela davanti alle vasche più spettacolari dell’Acquario (www.acquariodigenova.it).

Per il Ministero dei Beni Culturali "l'amore non paga": il 14 febbraio in tutti i musei statali italiani si entra in coppia pagando un solo biglietto, indipendentemente dal sesso o dalla composizione della coppia (www.beniculturali.it).



GITA DA FAVOLA - Il Castello di Spessa di Capriva del Friuli permette di vivere un romantico San Valentino fra le dolci colline del Collio goriziano. Gli ospiti hanno l’opportunità di conoscere piatti e prodotti tipici della zona e di fare un brindisi tra degustazione di vini e visite guidate alle cantine ( www.castellodispessa.it).

Il Castello di Grumello, in Valcalepio (BG), organizza una cena con delitto per un sabato 14 febbraio nel nome della supance. Gli invitati vengono vestiti con abiti storici e viene loro attribuito un ruolo da interpretare in una speciale vicenda. La serata è molto originale, tutta all’insegna dell’investigazione e del mistero (www.castellodigrumello.it).

Anche il borgo medievale di Castell’Arquato in provincia di Piacenza, festeggia con un programma ricco di eventi: tra cui la degustazione di cioccolato, la visita guidata del Borgo dedicata alla romantica leggenda di Sergio e Laura e un'attività a coppie dedicata alla scoperta di musei, monumenti e locali tipici del posto (www.castellarquato.com).

Un'esperienza tra magia e divertimento è quella che offre Gardaland, il Parco Divertimenti di Castelnuovo del Garda. Il SEA LIFE Aquarium propone alle coppie di innamorati un San Valentino all’insegna delle romantiche atmosfere marine con un ingresso unico: si entra in due ma si paga un solo biglietto. Per le coppie – dalle 12 e alle 14 – viene organizzata una speciale presentazione sulle strategie di corteggiamento delle specie marine presenti nell’Acquario, come la suadente danza dei Cavallucci o i mutamenti di colore dei maschi delle Castagnole Tropicali. (www.gardaland.it)