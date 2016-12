San Patrizio: in Italia si festeggia come in Irlanda

11:41 - Musica live tradizionale, balli e danze travolgenti, attività creative, birra e cibo danno appuntamento da venerdì 13 a martedì 17 marzo in quattro città italiane con “Irlanda in Festa". L’atteso festival interamente dedicato alla terra del trifoglio offre un fitto elenco di eventi gratuiti per festeggiare San Patrizio, il santo più amato dagli irlandesi, a Milano, Padova, Bologna e Portomaggiore. La festa si combina in un unico grande appuntamento, per ricreare il coinvolgente scenario dei pub tradizionali irlandesi e si rivolge a tutti grazie alla sua sua gratuità, sia per quanto riguarda gli ingressi, sia per la varietà delle proposte e degli appuntamenti offerti.

I temi portanti che accomunano i diversi luoghi di festa sono la musica, la danza e i sapori. Per tutta la durata del festival sono previste aree di ristorazione per gustare i tipici sapori irlandesi: zuppa di pesce, stinco al forno cotto nella birra rossa con patate, manzo stufato in Guinness, brasato di maiale al miele con cavolo, sformato di patate, l'immancabile baccalà fritto con patate fritte ed altro ancora. Altra grande protagonista della festa è naturalmente la birra, in particolare la Guinness scura.



Viene dedicato grande spazio alla musica con concerti folk, di diversi repertori, dall'lrlandese al balcanico e alla world music, mentre sui diversi palchi si alternano band irlandesi, italiane ed internazionali. Grande spazio anche per i balli tradizionali, con stage di danza e coinvolgenti coreografie. Tra le altre attività che appassionano gli amici irlandesi ricordiamo, le gare di freccette e le corse podistiche per dilettanti.



A MILANO il festival è ospitato nello spazio ex Ansaldo, in via Tortona 54. Oltre le attività che accomunano il programma in queste città, si aggiungono: laboratori artistici di pittura e costruzione su legno a tema celtico, le mostre fotografiche su George Best e sui paesaggi d’Irlanda, le partite di rugby del Campionato Sei Nazioni, i giochi per bambini a tema rugbistico lo stage e lo spettacolo di danza irlandese con i ballerini di Tara School. Ospiti attesi in queste giornate sono inoltre gli amici Irish a quattro zampe: i setter e i levrieri.



A BOLOGNA “Irlanda in Festa” si svolge invece nel Parco Nord. La grande novità di quest'anno è l'area street food con una serie di food truck come hamburger di carne irlandese, panini di pesce artistici, pizza e focacce, gnocco fritto, crepes e altro ancora.



A PADOVA l’evento è ospitato al Gran Teatro Geox che per l’occasione si trasforma in una vera e propria "isola irlandese"con artisti di strada, rievocazioni storiche, sfilate in costume, acrobati, trampolieri, direttamente dai migliori parchi di divertimento internazionali. In queste giornate ci sono inoltre, grazie alla collaborazione con Oxford School, dei mini corsi di lingua inglese per adulti e per ragazzi.



A PORTOMGGIORE, in provincia di Ferrara, la festa inizia al Teatro Smeraldo con il gruppo di musica folk i “Setanta” che dà il via alle classiche danze irlandesi e altri appuntamenti dedicati alla musica, ai sapori e alla birra.



Info: sito ufficiale: www.irlanda-in-festa.it