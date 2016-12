Salone Nautico: a Genova le barche più belle del mondo

L’appuntamento giunge alla sua 56° edizione: La Fiera di Genova ospita, da martedì 20 a domenica 25 settembre il Salone Nautico Internazionale , il più grande del Mediterraneo. Convergono nella città della Lanterna le barche più belle e più nuove, da ammirare, sognare e perché no, magari da acquistare. Un’occasione per immergersi a 360 gradi nel meglio che il mercato può offrire. Sono presenti al Salone più di 1.000 barche appartenenti alle quattro tradizionali aree: vela, motori fuoribordo e gommoni, powerboat e motoryacht, esposti lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e aree riservate. Non manca una vasta scelta di accessori , componentistica e abbigliamento tecnico per tutti i gusti nautici.

Dopo un lungo periodo di crisi, i dati parlano di una crescita dell’industria nautica italiana del 12% nel 2015 e di una crescita prevista per l’anno nautico 2016 intorno al 7,5%.



I visitatori che si recano al Salone trovano nel padiglione B terreno imbarcazioni a motore fino a 12 metri, imbarcazioni pneumatiche, package imbarcazioni pneumatiche e rigide a motore, motori fuoribordo. Tra questi ultimi, in particolare sono presenti le anteprime di nuove motorizzazioni tra cui quelle di Suzuki e Mercury. Il padiglione B al piano superiore ospita invece Tech Trade, lo spazio dedicato al mondo dell’accessoristica e componentistica, della strumentazione elettronica di bordo. Un ulteriore spazio, chiamato Aree all’Aperto, ospita le imbarcazioni di categoria superiore in un punto strategico, caratterizzato da un maggior flusso di visitatori.



Il mondo delle vela, con le barche dei grandi produttori internazionali, ma anche con le imbarcazioni one-off, conferma la sua posizione nel Piazzale Marina Sailing World: a poca distanza si trovano gli accessori e i componenti dedicati, la vela sportiva e l’abbigliamento tecnico. Presso la Marina Ormeggi si trova anche uno spazio dedicato all’esposizione dei catamarani, barche di grande interesse e in costante crescita.



Il Piazzale Marina Coperto e la Marina Ormeggi è invece interamente dedicata al mondo delle imbarcazioni a motore (sia entrobordo che entrofuoribordo); per esplorare questo mondo e scoprire tutte le novità basta fare una passeggiata tra i pontili tra questi veri gioielli del mare.



L’Experience Village è invece l'area dedicata alle discipline del mare come la subacquea, la pesca sportiva e gli sport nautici. L’esperienza di visita è interattiva, con la possibilità di testare i nuovi prodotti e le nuove attrezzature. Non manca un intero villaggio dedicato agli acquisti e allo shopping con interessanti opportunità e tante curiosità e accessori per le imbarcazioni.



Il Salone Nautico Internazionale è aperto da martedi 20 a domenica 25 settembre dalle ore 10. 0 alle 18.30.

Biglietti: intero: € 15,00

intero online: € 13,50 + PREVENDITA

ridotto: € 13,00

Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito http://salonenautico.com/