Salone del Mobile a Milano: la luce trionfa

06:00 - Oltre duemila espositori, un esercito di settecento designer, 201mila metri quadri di esposizione: il Salone del Mobile di Milano, dal 14 al 19 aprile, schiera al quartiere fieristico di Rho i suoi numeri da capogiro, ma soprattutto promette eventi assolutamente imperdibili, tutte le novità per la casa provenienti da un settore tra i più importanti dell’industria e dell’artigianato italiani.

Giunto alla 54sima edizione, il Salone del Mobile di Milano aggancia tutte le moderne tecnologie per rendere le case, grandi o piccole che siano, superconfortevoli, senza rinunciare a quello stile costruito nei secoli da un artigianato, quello italiano, la cui strepitosa abilità non ha pari al mondo. Per raggiungere l’obiettivo, il Salone si fa letteralmente in quattro, presentando al suo interno anche il Salone del Complemento d’Arredo e il SaloneSatellite insieme alle biennali Euroluce – nei padiglioni 9-11 e 13-15 – e Workplace3.0/SaloneUfficio, all’interno dei padiglioni 22-24 dedicati all’ambiente di lavoro. Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo sono stati suddivisi nelle tre tipologie stilistiche Classico, Moderno e Design ,con 1.504 espositori, su un’area espositiva di 152.200 metri quadrati, presentano in anteprima le novità del settore, anticipando le tendenze del mondo dell’arredo-casa.



L’anno della Luce proclamato dall’Unesco - Nel settore Euroluce, 475 espositori italiani ed esteri scendono in campo con le migliori proposte del settore con particolare attenzione all’aspetto illuminotecnico, sempre più sensibile ai temi ambientali del risparmio energetico e della sostenibilità. In occasione dell’Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce – proclamato dall’UNESCO proprio per il 2015 – si è pensato di offrire ai visitatori del Salone del Mobile e alla città di Milano la possibilità di vivere un’esperienza inedita e coinvolgente, con installazioni-evento di grande suggestione, come ”Favilla, ogni luce ha una sua voce" mix luminoso-sonoro a cura di Attilio Stocchi.



Le migliori proposte per l’ufficio - Ed ecco accanto ad Euroluce i padiglioni che ospitano Workplace3.0, il nuovo SaloneUfficio con un concept originale e innovativo dedicato al design e alla tecnologia per lo spazio di lavoro. Workplace3.0 – con 127 espositori –riunisce le proposte migliori del mondo dell’arredamento per ufficio, banche e istituti assicurativi, uffici postali e ambienti pubblici; delle sedute per ufficio e comunità, degli elementi per acustica, delle partizioni interne e dei rivestimenti, dei complementi d'arredamento per ufficio e delle tecnologie audio-video. Anche in questo caso un evento chiamato “La Passeggiata” di Michele Lucchi.



Arredamento a natura - Ed ecco il Salone satellite, giunto alla sua diciottesima edizione dedicata al tema – inerente a quello di EXPO “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” – “Pianeta vita”. A questo tema sono dedicate le quattro installazioni “Gravity, the hidden ingredient”, “HoneyFactory”, “Nesting Nature” e “The Five Elements, the garden abstracted”. Al SaloneSatellite i 700 giovani designer selezionati non solo presentano i loro progetti, ma possono anche partecipare alla 6a edizione del concorso SaloneSatellite Award, che ogni anno premia i tre migliori prototipi.



Il Salone del Mobile, con tutta la scontistica sui trasporti e collegamenti legati all’evento è sui social network e in rete attraverso il sito web e il magazine (www.salonemilano.it), le pagine ufficiali su Facebook e Twitter, il canale dedicato su YouTube, la gallery su Flickr e i profili su Linkedin e Pinterest. Gli hashtag ufficiali per seguire l'edizione 2015 su Twitter @iSaloniofficial: #iSaloni |#Euroluce | #Workplace | #SaloneUfficio | #SaloneSatellite.



Il Salone è aperto da martedì 14 a domenica 19 aprile dalle ore 9.30 alle 18.30. Le giornate dedicate al pubblico sono esclusivamente quelle di sabato e domenica, mentre gli altri giorni sono riservati agli operatori professionali.

Tutte le informazioni: www.salonemilano.it



Come tutti gli anni, in coincidenza con il Salone del Mobile, Milano si anima di un nutrito calendario di appuntamenti legati al mondo del design. Il programma completo del FuoriSalone è disponibile online sul sito http://fuorisalone.it/2015/



Per informazioni in tempo reale sulle condizioni atmosferiche: www.meteo.it