Sagre: tutti gli appuntamenti di gusto

FESTA DEL PROSCIUTTO – Sauris (Udine) – Il pittoresco borgo friulano festeggia il suo prodotto di eccellenza con due settimane di musica, artigianato, divertimento e sport. Da sabato 8 a domenica 16 luglio il prosciutto locale con il suo caratteristico sapore dolce è grande protagonista, in compagnia di tanti prodotti di eccellenza del territorio, come i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi e il miele. Gli stand sono presenti nelle vie del centro, insieme a un vivace mercatino dedicato ai prodotti dell'agroalimentare carnico e all'artigianato locale. Musica dalle ore 21.00 e spettacolo pirotecnico alle ore 22.00. Info: www.sauris.org.



VIVIAMO L'ACQUA - Val di Pejo (Trento) - Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio in Trentino, l'acqua è al centro di una settimana di eventi dedicati alla natura, alle tradizioni e alla cultura. Fino a domenica 9 luglio, "Viviamo l'acqua" ci guida alla scoperta di questo elemento dispensatore di vita, tra ghiacciai, laghetti alpini, le terme locali dalle rinomate acque oligo-minerali ferruginose. E ancora si scoprono le centrali idroelettriche e uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua. Il calendario prevede incontri, attività ed esperienze della comunità della valle, escursioni nel Parco, visite guidate e serate culturali. www.visitvaldipejo.it



MANGIA E VAI – S. Apollonia (Parco Nazionale dello Stelvio) - Tra gli splendidi paesaggi della Valle Camonica, si cammina tra natura e tradizioni gastronomiche lungo un facile percorso con punti di sosta che regalano squisiti assaggi. L’escursione prende il via domenica 9 luglio a S. Apollonia dove, a partire dalle ore 8.30 si possono ritirare i mangiapass, mentre l'arrivo è fissato a Planpezzo, dove gli escursionisti trovano ad attenderli dolci della tradizione e una degustazione gratuita di liquori. La passeggiata si snoda tra cime maestose, torrenti e assaggi golosi, tenendo a portata di mano un binocolo per avvistare aquile, marmotte, cervi o caprioli. All’arrivo ci sono bancarelle di prodotti locali e artigianato ligneo, intrattenimenti musicali, animazione per i più piccoli. www.mangiaevai.it



FESTIVAL DI FUOCHI D'ARTIFICIO - Lago Maggiore e Lago d'Orta – L’evento si protrae per tutta l’estate e coinvolge a turno numerose località lacustri, tra la Val d’Ossola, il Parco del Ticino e i Laghi Maggiore e d’Orta. Si comincia sabato 8 luglio e si continua fino al 27 agosto, con un gran finale piromusicale a Omegna. L’edizione 2017 prevede anche due tappe internazionali, a Locarno e a Lugano Info: www.distrettolaghi.it



LA CUCOMBRA. SAGRA DEL COCOMERO E DEL MELONE - San Matteo della Decima (Bologna) – Weekend conclusivo con i sapori più freschi dell’estate, spettacoli e musica per stare in allegria: fino a domenica 9 luglio i cocomeri e i meloni più golosi sono i protagonisti di una grande e colorata sagra che celebra la Cucombra, in compagnia di altre specialità locali come tigelle, gnocchini, pesce e rane fritte. Ci sono anche spettacoli di ballo, di magia, orchestre e band musicali. www.carnevaledidecima.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Gli appassionati hanno a disposizione tre fine settimana per degustare tante ricette e varianti della vongola, prodotto principe di Goro, oltre che per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca nel Delta del Po, con partenza dai porti di Goro e Gorino. Da venerdì 7 a domenica 23 luglio la Sacca di Goro festeggia il suo prodotto più conosciuto, ma da scoprire ci sono anche tanti prodotti di eccellenza come cefali, orate, branzini, cozze, ostriche e vongole veraci, che trovano qui un territorio di riproduzione e un habitat ottimale. Info: www.comune.goro.fe.it



MONTERIGGIONI DI TORRI SI CORONA – Monteriggioni (Siena) – Lo splendido borgo sulle colline toscane celebra il suo glorioso passato con una grandiosa festa medievale: sono in programma, per due weekend consecutivi, ricostruzioni storiche, danze in costume e canti con giullari e menestrelli. Da venerdì 7 a domenica 16 luglio, si svolgono cortei itineranti di personaggi in costume d'epoca, eventi guerreschi nell’accampamento militare, giochi a tema per i bambini, con cantastorie, giullari, mangiafuoco e saltimbanchi. Ci si può rifocillare in osterie, taverne e punti di ristoro con vino rosso toscano e ottimi piatti della tradizione locale e medievale. E si paga con la moneta del tempo, il grosso, coniato per l'occasione, e distribuito presso i banchetti cambia valuta all'ingresso del castello. www.monteriggionimedievale.com



L'HAMBURGERATA – Boccheggiano (Grosseto) – Una serata dal sapore tutto americano, in programma per sabato 8 luglio, nel borgo tra le colline del grossetano, Si comincia alle 19.30, all'ombra dei castagni del Campo Sportivo Comunale, dove si assaggia uno speciale piatto composto da maxi hamburger di circa 250 gr accompagnato da salse di tutti i tipi, patatine fritte e contorni. Ci sono anche gli hamburger vegani e un menu speciale per i bambini. Dalle ore 22.00 fino a tarda notte si balla al ritmo della disco dance live. www.facebook.com/quattrogattiboccheggiano/timeline



Sagra del porcino - Marcetelli (Rieti) – Domenica 9 luglio appuntamento con il re dei funghi dalle 9 del mattino fino a tarda sera, per un’intera giornata all’insegna del gusto nel grazioso borgo per una festa che è sinonimo di buona cucina ed allegria, con un occhio sempre attento al folclore, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Gli stand propongono, insieme ai funghi, i migliori prodotti del territorio - dalle marmellate all’olio extravergine di oliva, dai formaggi ai liquori; si continua con proiezioni di video documentari, intrattenimenti musicali, canti popolari e visite guidate ai punti più interessanti dell’antico borgo.