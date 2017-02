Sagre per tutti, tra amore, cioccolato e maschere di carnevale

SAGRA DI SAN VALENTINO - Pordenone - Iniziative d'amore da domenica 12 a domenica 19 febbraio con una bella manifestazione dedicata all'amore non solo per il partner, ma soprattutto per il prossimo e per i meno fortunati. Il 14 febbraio si svolge la 18sima edizione del premio San Valentino "Insieme per il Prossimo", mentre domenica 19 prende il via la 33sima edizione della "Marcia dell'Amore", una corsa podistica non competitiva di sei chilometri tra i più bei parchi della città. Ci sono poi il mercatino degli hobbisti, dell'agro-alimentare con le tradizionali bancarelle e tanta musica. La lotteria di San Valentino raccoglie fondi da devolvere in beneficenza.



HAPPYCHEESE - DOLOMITI - La montagna incontra il gusto con questa rassegna dedicata ai migliori formaggi di alta quota della Val di Fassa, Val di Fiemme e Primiero. Gli appuntamenti si svolgono in diverse località lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti, tra cui S. Martino di Castrozza, Sass Pordoi e Cavalese.. In programma aperitivi, degustazioni, cene, spettacoli a tema tra la neve e le piste da sci, e uno speciale appunatemtno in occasione del Carnevale a San Martino di Castrozza il 28 febbraio. Menù speciali e appuntamenti per i bambini con HappyCheese for kids. Da martedì 14 febbraio a sabato 18 Marzo. Info: www.tastetrentino.it.



SAGRA DI SAN BELLO - Berbenno Di Valtellina – Sondrio - Secondo fine settimana cone le antiche tradizioni valtellinesi, in programma fino al 18 febbraio. La festa è dedicata a San Benigno De' Medici, detto San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. La festa prevede celebrazioni religiose, riti civili, la musica dei concerti bandistici, rappresentazioni e un banchetto con pietanze tipiche, allestito nel fine settimana 17 - 18 febbraio, con il classico menù a base di gallina, accompagnato da vino locale. Si suggerisce la prenotazione. http://www.sagradisanbello.it/



FIERA IO CASA - TUTTO IL MONDO DELL'ABITARE - Treviso - Una bella fiera dedicata all'arredo e al design per la casa, con tante novità per rendere più funzionale e accogliente la propria abitazione. Un occhio di riguardo è riservato alla bioedilizia, per un vivere davvero green. In esposizione le nuove soluzioni costruttive e di efficienza energetica, le finiture, i sistemi di sicurezza, giochi per bambini e molto altro.



VERONA IN LOVE - La città di Romeo e Giulietta celebra gli innamorati e l'amore colorandosi di rosso passione fino a martedì 14 febbraio. Per festeggiare San Valentino sono in programma una caccia al tesoro, spettacoli teatrali, eventi e appuntamenti dedicati agli innamorati. per l'occasione vengono organizzate visite guidate della città, trekking urbani, tour in bici e tante altre iniziative. Info: www.veronainlove.it.



EXTRA LUCCA - Un fine settimana di gran gusto dedicato all'olio: sabato 18 e domenica 19 febbraio sono in programma convegni e degustazioni dedicati all'extra vergine di oliva, con show cooking e degustazioni di vini. Sede della manifestazione è il Teatro San Girolamo e gli oltre 1000mq. di esposizione nelle splendide sale e logge di Palazzo Ducale, con chef, produttori e artigiani. Sarà possibile degustare una selezione di 50 etichette di olio extravergine d'oliva accanto a vini, birre artigianali e altre bontà. Ingresso libero.



GRADARA D’AMARE - Rocca di Gradara (Pesaro e Urbino) - La celebre rocca che fu teatro degli amori di Paolo e Francesca ospita, da sabato 11 a domenica 19 febbraio, una rassegna di appuntamenti all'insegna del cuore. In programma una fiera per gli sposi, la Notte Romantica e molto altro. www.gradara.org



FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE - Firenze - Le strade nei pressi di piazza Santa Maria Novella diventano per due fine settimana, fino a domenica 19 febbraio, un tripudio di profumi e sapori dolcissimi con la fiera dedicata al Cibo degli Dei. Show cooking, laboratori di cioccolateria, uno spazio riservato alla cura del corpo e abbinamenti con moda e design. Info: www.fieradelcioccolato.it.



ESOTIKA - Arezzo - Incontri particolari con gli esemplari delle specie più varie, per conoscere da vicino gli animali da compagnia e da parco sotto la guida di professionisti e volontari. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 febbraio con associazioni, allevatori, veterinari e fattorie didattiche, per conoscere ogni aspetto della vita, dell'alimentazione e dell'habitat di tanti animali straordinari. Quattro padiglioni raccolgono oltre 200 espositori per incontri ravvicinati con rettili, pappagalli, tartarughe, furetti e tanti altri. Nei prossimi mesi la manifestazione si svolgerà a Erba (Como) il 1-2 aprile, a Vicenza il 6-7 maggio, a Padova il 11-12 novembre e a Brescia il 2-3 dicembre.



CAVALLI A ROMA - Il quartiere fieristico della Capitale ospita un vero e proprio fine settimana al galoppo con competizioni, spettacolo e agonismo di qualità. L'appuntamento, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio, prevedere tre giorni ininterrotti di gare e dimostrazioni, con 2000 cavalli e un nutrito calendario agonistico e di grande spettacolo nelle diverse discipline equestri, anche western, e iniziative per i bambini.



CARNEVALE DI CASTROVILLARI E FESTIVAL DEL FOLCLORE - Castrovillari (Cosenza) - Un intenso festeggiamento di Carnevale, tra maschere e allegria, per la 59a edizione di uno dei dieci più importanti carnevali della tradizione italiana. Da sabato 18 a martedì 28 febbraio, lazzi sfrenati, travestimenti e folclore per il divertimento generale. Il Carnevale si svolge in concomitanza con il Festival Internazionale del Folclore, un appuntamento nato ufficialmente nel 1959, ma le cui radici risalgono al 1635. La festa raggiunge l'apice il 23 febbraio, Giovedì Grasso, con l'incoronazione di Re Carnevale e con "a Sirinata da Savuzizza", con colorate sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici nelle vie del centro storico. www.carnevalecastrovillari.it