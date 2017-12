Sagre, mercatini e gite nell'attesa del Natale

COGNE ICE OPENING - Cogne - Aosta - Arrampicate su ghiaccio, escursioni adrenaliniche e scalate acrobatiche: tutto questo e molto altro in un weekend all'insegna del freddo e delle emozioni forti, sia per gli atleti partecipanti che per gli spettatori da giovedì 14 a domenica 17 dicembre a Lillaz-Cogne, nel Parco del Gran Paradiso. Teatro della manifestazione sono le numerose cascate che d’inverno si trasformano in gelide pareti verticali, attirando i migliori arrampicatori su ghiaccio a livello internazionale. Sono anche in programma workshop e prove d'abilità per i principianti e una sessione particolare riservata alle donne. cogneiceopening.com.



SANREMO TATTOO FEST - Sanremo (Imperia) – Se la neve non fa per voi, il mare della Liguria di Ponente ospita oltre 130 tatuatori professionisti per celebrare l'arte della decorazione del corpo. In programma al Palafiori di Sanremo da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, ci sono show, spettacoli di burlesque, maestri di aerografie e body painting, performer di ogni genere. Ci sono anche stand merceologici del settore e di abbigliamento alternativo. Info: www.sanremotattooconvention.it.



WINTER WONDERLAND - NATALE IN GIOSTRA – Ferrara – I padiglioni della Fiera ospitano da sabato 16 dicembre a domenica 14 gennaio un grande parco divertimenti in cui adulti e bambini possono divertirsi ogni giorno tra attrazioni ed eventi. La quinta edizione della manifestazione propone oltre 20.000 mq in parte all’interno in parte sulle aree esterne, con aree spettacolo, giostre, giochi a premio, circo con 2 spettacoli al giorno, baby musical e trucca bimbi. Tra gli eventi in programma, ricordiamo il Winter Brick Mattoncini, il villaggio Lego sulla neve; le rievocazioni della saga di Star Wars e il Cenone di Capodanno (31 dicembre),per chiudere e soprattutto iniziare l’anno in allegria. www.winterwonderlanditalia.com .



REC CHRISTMAS VILLAGE - Igea Marina – Il Natale si colore di luci fiabesca a pochi passi dal mare a Igea Marina, zona colonie; si può visitare la Grande Casa di Babbo Natale, pattinare sul ghiaccio con vista mare, partecipare a laboratori creativi ed animazioni a tema, incontrare Santa Claus e lasciarsi trasportare in un'atmosfera fiabesca. Fino al 6 gennaio. Fino al 6 gennaio 2018. Ingresso libero. Informazioni: www.recchristmasvillage.it .



OSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO E DELL’OGGETTISTICA PER IL PRESEPIO - Greccio (Rieti) - In uno dei "borghi più belli d'Italia", strettamente legato alla tradizione del presepe (qui infatti nel 1223 San Francesco d'Assisi ha creato il primo presepe della storia), arte, spiritualità e buona tavola si incontrano fino al 7 gennaio. Greccio ha antiche tradizioni gastronomiche, legate soprattutto all’olio extravergine di oliva: “l’oro verde” è grande protagonista fra le casette di legno deò Mercatino di Natale che anima il centro storico in una atmosfera suggestiva e dolcissima per il palato. Ogni sera, presso gli stand gastronomici, è possibile assaggiare in ampie tensostrutture chiuse e riscaldate i piatti tipici della tradizione locale cucinati dalle abili massaie di Greccio. Da visitare è anche il Sentiero degli artisti, un museo a cielo aperto con 26 affreschi che abbelliscono i muri esterni delle case antiche.