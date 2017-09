Sagre e manifestazioni: incontro con i buoni sapori di fine estate

SAVONATURALMENTE – Savona – Un intero weekend per dedicarsi al benessere fisico e mentale, in sette contenitori tematici con espositori di eccellenza, grandi e piccole realtà produttive nazionali e del territorio, operatori olistici, naturopati, omeopati e professionisti del settore medico e scientifico: siamo alla festa dello star bene e degli stili di vita improntati al Ben Essere. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Ingresso gratuito. Info: www.savonaturalmente.it .



ACETAIE APERTE – Modena - Domenica 24 settembre è il giorno da riservare a un tour alla scoperta delle tradizioni e del gusto dell’aceto balsamico, in un’iniziativa organizzata dal Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena e dal Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. In tutte le acetaie che aderiscono alla manifestazione è possibile effettuare degustazioni e visite guidate ai locali di produzione, per scoprire il valore culturale ed economico di questo prodotto. www.acetaieaperte.com .



WEEK HAND - Foligno – Il mondo del do-it-yourself e della creatività si incontra in questa bella mostra mercato, aperta sabato 23 e domenica 24 settembre nella sede di Palazzo Trinci, elegante edificio quattrocentesco che oggi ospita la pinacoteca civica e il museo archeologico. Ci sono mille creazioni fatte a mano con tanti articoli per la casa, l'arredamento, la cucina, l'abbigliamento, il giardinaggio, il divertimento e il tempo libero. E per chi vuole imparare ci sono i laboratori per adulti e bambini. Apertura dalle ore 10.00 alle 19.00 e a ingresso libero. Info: www.weekhand.it .



SAGRA DELLA PERA - Vigarano Pieve (Ferrara) – Tante deliziose varietà da abbinare al formaggio, ma anche agli antipasti e ai secondi piatti, tutte da scoprire in questa sagra golosa in programma da giovedì 21 settembre a domenica 1 ottobre. Due weekend di gran gusto e di occasioni di intrattenimento. Informazioni: www.vigaranopieve.it .



SAGRA DEL TORTELLONE D'AUTUNNO - Bevilacqua (Ferrara) - Doppio appuntamento per due fine settimana con l’edizione autunnale della festa. Tante cose buone da mangiare e spettacoli di musica e di ballo in onore di questa squisita pasta, da gustare. ripiena di zucca, di ricotta, di funghi, condito con noci, baccalà o nero di seppia Appuntamento da venerdì 15 a domenica 24 settembre. Info: www.sagradeltortellone.com.



FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA – Pesaro – La bella città marchigiana si trasforma in capitale del gusto da venerdì 22 a domenica 24 settembre con diecimila metri quadrati in cui degustare il meglio del cibo, del vino e della birra. La cornice è quella di Piazza del Popolo in cui ci si può godere cibo di strada, birra artigianale, pizza napoletana, lezioni delle sfogline e tanti altri modi per celebrare la cucina più buona e più sana del mondo. Ci sono anche espositori, stand e interi villaggi enogastronomici. Orari: venerdì 22 settembre, dalle ore 17 alle ore 24, sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle ore 12 alle ore 24 INFO: www.festivaldellacucinaitaliana.it



SAGRA DEL PORCINO - Oriolo Romano (Roma) – Secondo fine settimana, fino a domenica 24 settembre in compagnia dei funghi porcini, serviti in zuppa, in crema o insieme a bruschette, fettuccine e carni. La sagra anima il grazioso borgo viterbese con profumi deliziosi e sapori irresistibili. Tutte le informazioni sono online sul sito www.sagraoriolo.it/ .



COUS COUS FEST - San Vito Lo Capo (Trapani) – Prosegue fino a domenica 24 settembre l’incontro con le tradizioni e la cultura gastronomica di tutto il mondo nella splendida cornice di San Vito lo Capo, in Sicilia. Protagonista è il cous cous, piatto ricco di storia e sintesi tra culture, proposto in oltre 40 ricette e servito ogni giorno dalle 12.00 alle 24.00. Il ticket per le degustazioni (costo 10€) dà diritto a un piatto di cous cous a scelta, un dolce della tradizione siciliana e un bicchiere di vino. La manifestazione propone sfide gastronomiche, sapori, momenti di approfondimento e spettacolo. Info: www.couscousfest.it .