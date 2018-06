Sagre e gusto: tanti appuntamenti per le gite del weekend

EASY FISH - Lignano Sabbiadoro (Udine) – Il weekend da venerdì 15 a domenica 17 giugno ha il sapore del mare a Lignano Sabbiadoro, con la festa dedicata al pesce dell’Adriatico e delle specialità agroalimentari locali. La Terrazza a Mare e il Lungomare Trieste della graziosa località turistica ospitano tre giornate a ingresso gratuito con show cooking, degustazioni, laboratori ed eventi gratuiti. Accanto al pesce, protagonista della festa, sono presenti stand legati al mondo dello street food, aziende agricole e vitivinicole, birrifici artigianali, produttori di specialità gastronomiche friulane di tutta Italia e tanti colorati food truck INFORMAZIONI easyfish.info.



GOLOSABICI - Parco del Monte Baldo – Rovereto (Trento) – Le malghe tra le montagne del Parco del Monte Baldo sono la cornice di una golosa giornata di buoni sapori e sport. L'evento, in programma domenica 17 giugno, unisce la passione per la mountain bike a quella per i sapori genuini: pedalando in bicicletta si percorre il Sentiero della Pace, un itinerario lungo il quale ammirare i resti di manufatti militari della Prima Guerra Mondiale. Si può fare tappa di malga in malga per una sosta golosa con musica e divertimento e tanti buoni sapori. Il percorso, non competitivo, è di media difficoltà: 30 chilometri di lunghezza e 1000 metri di dislivello positivo. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica: il percorso è consigliato dai 10 anni in su e per coloro che hanno un buon allenamento. In alternativa si può utilizzare la e-bike (noleggiabile anche in loco, previa prenotazione). INFORMAZIONI: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina e www.visitrovereto.it.



FESTA DEL TORTELLO AMARO – Castel Goffredo (Mantova) – Festa con i buoni sapori della tradizione mantovana, con il delizioso sapore amarognolo delle erbe aromatiche locali, in particolare con la Balsamita Major o Erba di San Pietro, ingrediente essenziale nella preparazione del tortello e di numerose altre pietanze della cucina castellana, tra cui le tagliatelle, la polenta, la frittata, l'elisir verdeamaro e persino il gelato e la torta, da assaggiare tutte le sere, da giovedì 14 a domenica 17 giugno dalle ore 19.00. Teatro della kermesse è il parco La Fontanella nel quale tutte le sere, dalle ore 21.00, si svolgono anche serate danzanti. INFORMAZIONI: www.tortelloamaro.it.



SAGRA DELLO STRUZZO - Governolo (Mantova) - Cinque giorni di festa nel borgo, da venerdì 15 a martedì 19 giugno per scoprire lo struzzo preparato (è proprio il caso d dirlo!) in tutte le salse, dalle tagliatelle al ragù e al risotto allo struzzo; ci sono anche i fagottini al ripieno di struzzo, il filetto e la tagliata, e ancora stracotto con polenta, spiedini e medaglioni di struzzo e molto altro ancora. Oltre ai buoni sapori ci sono incontri sportivi e tanta buona musica. INFO: www.governolo.it.



FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA - Pesaro – La città natale del musicista Gioachino Rossini si trasforma, da giovedì 14 a domenica 17 giugno, in tempio dei buoni sapori con una superficie “gustosa” di diecimila metri quadrati in cui godersi il meglio del cibo, del vino e della birra. Largo Aldo Moro è la location della 18a edizione del Festival della Cucina Italiana. Ci sono strett food, maestri carnaioli, birra artigianale, pizza napoletana, lezioni delle sfogline e tanti altri modi interessanti e succulenti per celebrare la cucina più buona e più sana del mondo. INFO: www.festivaldellacucinaitaliana.it.



FESTA DELLA CILIEGIA - San Pietro Apostolo (Catanzaro) – Il centro storico di questo borgo del Catanzarese festeggia il frutto rosso più goloso di inizio estate. L’appuntamento è per domenica 17 giugno giorno perfetto per degustare e acquistare i deliziosi frutti e tante golosità. Ci sono anche i prodotti artigianali, la musica tradizionale, intrattenimento per grandi e piccoli e il raduno d'auto d'epoca. Da non perdere gli assaggi di gelato e delle eccellenze gastronomiche calabresi: l’appuntamento è dalle ore 16.00 fino a tarda notte. A mezzanotte c’è il taglio di una super torta, naturalmente alla ciliegia.



A TUTTO VOLUME - Ragusa - Da venerdì 15 a domenica 17 giugno si svolge il festival letterario della città capitale del barocco siciliano: per tre giorni oltre ottanta scrittori, per più di settanta incontri, si propongono ai lettori nei luoghi più affascinanti di Ragusa. Tra gli ospiti Clara Sanchez, Daria Bignardi, Paolo Mieli, Riccardo Iacona, Tiziana Ferrario, Aldo Cazzullo, Filippo La Porta e Alessandro Robecchi. Tre giorni di cultura, arte e bellezza è la proposta di grande attrattiva della città barocca per migliaia di lettori e turisti attesi da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia. Informazioni: www.atuttovolume.org