Sagre e fiere: tra sapori, sport e passioni

DOLOMITI SKI JAZZ - Val di Fiemme – La musica sale sulle vette dell’Alto Adige al ritmo del jazz, della black music e del funk, in sette giorni di esibizioni di artisti internazionali, da venerdì 10 a sabato 18 marzo. Il Dolomiti Ski Jazz, che quest'anno celebra la 20a edizione, propone concerti da ascoltare con gli sci ai piedi, con esibizioni che si svolgono intorno all’ora di pranzo presso i rifugi in quota, mentre la sera gli incontri hanno luogo a fondo valle in teatri, locali notturni e hotel. La maggior parte degli eventi è a ingresso libero. Info: www.visitfiemme.it.



FESTA DELLE CAPE – Lignano Pineta (Udine) - Sabato 11 e domenica 12 marzo raggiunge il suo culmine la festa dedicata ai sapori più intensi del mare, con le migliori specialità dell'Alto Adriatico. La Festa delle Cape si propone di far conoscere i prodotti ittici del territorio e insieme di realizzare iniziative solidali: il ricavato infatti, come tutti gli anni, sarà devoluto a iniziative di sostegno a favore delle locali associazioni di volontariato. La festa è l’occasione per degustare gli antichi prodotti della tradizione culinaria marinara, ad esempio le cappe lunghe (cannolicchi), le pevarasse (vongole), le sarde alla griglia, i calamari e molte altre specialità locali. Luogo di ritrovo è Piazza d'Olivo a Lignano Pineta.



MODEL EXPO ITALY – Verona – Una grande area espositiva, suddivisa in sei diverse aree tematiche (aeromodellismo, navimodellismo, automodellismo, ferromodellismo, modellismo statico e un'area speciale), eventi, spettacoli e occasioni di incontro per gli appassionati del settore: siamo a Model Expo Verona che sabato 11 e domenica 12 marzo riunisce le proposte dei migliori espositori, associazioni, importatori e grossisti con mini carri armati, aeromodelli, aquiloni, modelli di cross e rally, e ancora gare ufficiali, competizioni, battaglie e occasioni di acquisto. Info: www.modelexpoitaly.it .



FÀ LA COSA GIUSTA! - Milano – Il consumo critico e gli stili sostenibili si danno appuntamento a Milano da venerdì 10 a domenica 12 marzo con le ultime tendenze eco e le riflessioni sull'ambiente che ci circonda. L’evento, organizzato da Terre di Mezzo, si svolge nei padiglioni di Fieramilanocity. Da segnalare è la sezione riservata al turismo consapevole con proposte dedicate ai viaggi slow, alle vacanze e alle escursioni a piedi e in bicicletta nel rispetto dell’ambiente, ma anche alla scoperta di mete lontane e luoghi insoliti in Italia e nel mondo. Ci sono anche uno spazio legato all’alimentazione sostenibile, laboratori creativi, show-cooking (anche vegan), degustazioni per celiaci, le birre artigianali, spazi tematici e workshop.



UN BORGO DI CIOCCOLATO - Borgo San Dalmazzo (Cuneo) – L’11 e il 12 marzo il cioccolato trova casa tra le colline cuneesi nella nuova edizione, golosa a ingresso libero, di "Un Borgo di Cioccolato". In programma una grande esposizione di prodotti, laboratori di lavorazione, degustazioni, eccellenze artigiane, mercato per le strade e animazioni. Completano il programma concerti e spettacoli presso Palazzo Bertello.



SORGENTEDELVINO LIVE – Piacenza - Per tre giorni, da sabato 11 a lunedì 13 marzo, i vini provenienti da tutta Italia si danno appuntamento nel quartiere fieristico di Piacenza per un weekend di gusto e piaceri della gola. Un viaggio alla scoperta dei vini all’insegna della biodiversità, all’insegna della natura e lontano dai prodotti chimici. Oltre ai vini sono presenti tante eccellenze alimentari, dai formaggi ai salumi, all’olio, alla pasta e dolci artigianali.



FESTIVAL DEL VENTO – Spotorno (Savona) – Sabato 11 e domenica 12 marzo la cittadina sul litorale ligure di Ponente ospita una grande festa che ha per protagonisti gli aquiloni. Tele colorate di giorno, vele illuminate in notturna per uno spettacolo unico, creato dal moto del vento e dall’estro dei partecipanti. In programma mostre con pezzi storici, esibizioni e battaglie di rokkaku, la gara in cui vince chi fa cadere l'aquilone per ultimo. Ci sono anche il laboratorio Kiteattack, in cui gli aquilonisti creano un aquilone lì per lì utilizzando i materiali di fortuna, forniti dall'organizzazione e il lancio di caramelle sulla spiaggia. Info:sulla pagina Facebook.



SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE – Ferrara – Venerdì 11 e domenica 12 marzo la quattordicesima edizione del Salone Nazionale delle Sagre celebra il connubio tra la cucina di qualità e il folclore, presentando le ricette di quasi 100 sagre e 300.000 assaggi gratuiti di specialità enogastronomiche. Per partecipare occorre munirsi del biglietto (12 euro l’intero e 10 euro il ridotto, bambini sotto i 10 anni gratis, scaricabile dal sito www.salonedellesagre.it,) che dà diritto all’ingresso e alle degustazioni gratuite in tutti gli stand delle sagre.



CHOCCOLANDIA 2017 – Livorno - Un lungo weekend, da venerdì 10 a domenica 12 marzo tutto dedicato agli appassionati di cioccolato. Piazza Cavour, nella città toscana, ospita dalle ore 10 alle 20, famosi cioccolatieri e sapienti artigiani dolciari provenienti da tutta Italia per la gioia dei golosi, i quali potranno assaggiare prelibate lavorazioni tipiche, prodotti tradizionali e nuove tendenze in materia di ingredienti e di presentazioni. La manifestazione è anche l’occasione per approfondire la cultura del cioccolato nei suoi diversi aspetti: culinari, artigianali, salutari ed estetici. Ingresso gratuito.



PRIMAVERA IN GIARDINO - Villa Pernis – Milis – Oristano – Due giornate in Sardegna, sabato 11 e domenica 12 marzo, dedicate al giardino, ai fiori, alla cultura del verde e del paesaggio. La manifestazione raduna le migliori proposte dal mondo delle piante, del giardino, dell’orto e del frutteto. Cuore della manifestazione è la mostra-mercato di piante insolite con oltre 60 espositori In mostra ci sono bulbi da fiore, rose antiche e moderne, piante aromatiche e medicinali, salvie ornamentali, arbusti insoliti, lavande, orchidee, piante mediterranee rare e molto altro. Info: www.primaveraingiardino.it/