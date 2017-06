Sagre e feste: tanti appuntamenti tra mare e sapori

EASY FISH - Lignano Sabbiadoro – Udine - Grande festival del pesce in Friuli Venezia Giulia da giovedì 15 a domenica 18 giugno, con tante specialità agroalimentari locali e dell'Adriatico. Teatro della manifestazione sono la Terrazza a Mare e il Lungomare Trieste, sul quale si danno appuntamento produttori, appassionati gourmet e chef stellati. Le quattro giornate sono a ingresso libero: in programma show cooking, degustazioni, laboratori, street food e numerosi eventi. Per saperne di più: easyfish.info.



SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA - Breme (Pavia) – Ultimo fine settimana per scoprire la bontà di questo tipico sapore della Lomellina: fino a domenica 18 giugno si possono gustare piatti tipici, frittate, zuppe e straordinarie pizze. per una sagra da veri buongustai. Il borgo di Breme, nei giorni della festa, ospita anche esibizioni di balli caraibici, musica e spettacoli, visite guidate e audioguidate ai monumenti storici, una mostra fotografica, il mercatino di artigianato e hobbisti. Info: www.sagracipollarossa.it .



FESTA DEL TORTELLO AMARO - Castel Goffredo, Mantova - Il parco La Fontanella ospita, da giovedì 15 a domenica 18 giugno, la Grande festa del Tortello Amaro di Castel Goffredo, piatto tipico della comunità castellana. Chi apprezza il sapore amarognolo può godersi, oltre al tortello, le tagliatelle alle erbe, la polenta, la frittata e l'elisir verde amaro. Il caratteristico sapore viene dalla Balsamita Major o Erba di San Pietro, che diventa ingrediente essenziale nella preparazione di numerose pietanze della cucina castellana, da scoprire e degustare tutte le sere a partire dalle ore 19.00. Musica sudamericana e tango dalle 21.00. Info: www.tortelloamaro.it.



SAGRA DEL LAMBRUSCO E DEGLI SPIRITI DIVINI - Albirea - (Reggio Emilia) – Secondo e ultimo weekend di gusto e tradizioni, fino a domenica 18 giugno, con tanti prodotti della migliore gastronomia nazionale. Il lambrusco è il grande protagonista, prodotto nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova, Cremona e Bologna. Presso l’enoteca “Centolambruschi” ci sono degustazioni guidate. Sabato 17 giugno sono in programma visite guidate alle acetaie di Albinea. E ancora: concorsi, disfide, spettacoli, esposizioni e dibattiti. http://turismo.comune.re.it/it .



LA SAGRA DI RE BERTOLDO - San Giovanni in Persiceto (Bologna) –La festa raggiunge il suo apice: fino a domenica 18 giugno le terre di Re Bertoldo ritornano indietro nel tempo e si tuffano nel Medioevo con un omaggio alla storia e al buon mangiare della zona. Oltre ai classici tortellini in brodo e alla panna, sono da assaggiare i tortelloni di Bertoldo, la zuppa della Marcolfa, lo scettro di Re Bertoldo (un prelibato stinco di maiale con purè rosso), la grigliata mista della Marcolfa, ottimi contorni, dolci e bevande. Ci sono anche spettacoli folcloristici, giocolieri, rievocazioni e spettacoli medievali, accampamento, duelli tra armigeri, falconieri, mangiafuoco e, naturalmente, tante attività per i bambini. Info: www.carnevalepersiceto.it



IL FESTIVAL DEI BAMBINI - Riviera Romagnola – Divertimento a gogò lungo i 110 chilometri di mare e spiagge da Comacchio a Cattolica, dedicato ai bambini e alle loro famiglie in un’atmosfera divertente e colorata, con tante proposte, dalla natura allo sport. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno. animazioni, attività didattiche, corsi e laboratori, visite guidate nelle fattorie didattiche, il mercatino del baratto, tornei di biliardino e percorsi naturalistici lungo il Delta del Po. Ad esempio: a Ravenna si può visitare il Museo delle Marionette, Cervia propone iniziative legate al mondo della natura, Gatteo a mare ospita il concorso canoro Festivalmar. Ci sono poi laboratori di cucina e gare di castelli di sabbia, passeggiate in bici e in barca e molto altro. Tutte le info su ilfestivaldeibambini.it



FERMENTO ANTICO - Molfetta – Bari - Un weekend di gusto e tradizioni con degustazioni, spettacoli e visite guidate nel borgo storico, da venerdì 16 a domenica 18 giugno: la cittadina poco lontano da Bari ospita un bel festival medievale dedicato alla birra artigianale. Sono in programma rievocazioni storiche,un Corteo in costume, visite guidate, concerti di musica medievale, sbandieratori, mostre e, soprattutto, degustazioni di prodotti tipici, in un mix tra storia, arte e gastronomia. Manifestazione a ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/fermentoantico.



CENA SUL PRATO – Stregna, Udine – Appuntamento giovedì 15 giugno a Stregna, nelle Valli del Natisone, con la Cena sul prato, una serata che unirà le bontà prodotte dagli agricoltori ed interpretate dai ristoratori, ai migliori vini del territorio, in un volo ideale dalle Valli del Torre alle colline di Oslavia. Si potranno vedere le signore intente a preparare križaci, crocette di fiori di campo, per la magica notte di San Giovanni e conoscere tutte le tradizioni legate alla magica notte del Kries (falò). Info: www.nediskedoline.it