Sagre e appuntamenti tra buoni sapori, fiori e natura

ABILMENTE – Vicenza – Se amate i lavori creativi e il fai da te artistico, questa è la manifestazione che fa per voi. Da giovedì 23 a domenica 26 marzo la Fiera della città veneta aspetta tutti gli appassionati di handmade e delle creazioni artigianali, con il meglio dal mondo del patchwork, decorazione, cucito creativo, bijoux e altro ancora, per scoprire tutte le tecniche e i nuovi materiali per dedicarsi alla propria arte preferita. Ci sono anche lezioni dimostrative e l'esposizione di produttori e distributori. Tutti i giorni, orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 19.00. Ingresso € 12.00. http://primavera.abilmente.org/



IO BENE - FIERA DEL BENESSERE – Verona – Il quartiere fieristico di Verona ospita, sabato 25 e domenica 26 marzo, la settima edizione di IO BENE - Fiera del Benessere, la manifestazione dedicata a chi segue o aspira a uno stile di vita sempre più sano. Sono in programma conferenze di medici, ricercatori, nutrizionisti, psicoterapeuti, operatori olistici. Si possono anche scoprire i migliori prodotti nel campo dell'alimentazione, cosmesi, abbigliamento, arredo, fitness, e benessere in generale.



STREET FOOD VILLAGE – Novara – La città piemontese ospita nel fine settimana 24-26 marzo gli originali truck carichi di cose buone per la festa del Cibo di Strada. La location è Via Puccini, dove viene allestito lo Street Food Village, in cui "viaggiare" attraverso le tradizioni enogastronomiche di tutta l’Italia, preparate con ingredienti di alta qualità. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.streetfood.it



FAR DA MANGIARE: FESTIVAL DELLA CUCINA - Sesto San Giovanni (Milano) – Appuntamento sabato 24 e domenica 25 nella città alle porte di Milano con la quarta edizione del festival che si propone di far conoscere il cibo come momento di condivisione e scambio culturale. Ci sono anche un’area dedicata allo street food, uno spazio cooking show, i piatti tipici delle diverse tradizioni locali di tutto lo Stivale, le degustazioni dei migliori prodotti di tutta Italia e spazi con attività riservate ai bambini.www.fardamangiare.it.



PRIMAV...ARENNA - Varenna (Lecco) – La primavera sboccia a Varenna, sulla sponda lecchese del Lago di Como, con una festa a base di fiori e corolle, tra mille profumi e colori, in vaso o in fotografia. In occasione della festa sono in programma visite guidate gratuite agli splendidi giardini di Villa Cipressi, Villa Monastero, Villa Venini Bagatti Valsecchi e della stazione di Fiumelatte attraverso un collegamento in battellino. Nella centrale piazza San Giorgio sono collocati gli stand di prestigiosi florivivaisti con le loro produzioni più originali. www.varennaturismo.com



CHOCOLAT - Milano Marittima - Cervia (Ravenna)– Un dolce appuntamento che anticipa la Pasqua si svolge a Milano Marittima da giovedì 23 a domenica 26 marzo. Un lungo weekend dedicato al cioccolato in una mostra mercato con mille golosità: praline, tartufi, torroncini e tante altre cose buone. Gli stand gastronomici propongono dolci provenienti da tutta Italia, con specialità pasticcere fatte di cioccolato bianco, nero, al latte, con nocciole e mandorle, torte e persino il kebab di cioccolato, rose e altri fiori ricoperti di cioccolato.



ANTICHE CAMELIE DI LUCCHESIA – Capannori (Lucca) – Fine settimana conclusiva per la manifestazione che celebra questi splendidi fiori con l’apertura dei più bei giardini storici della Lucchesia, a cominciare dall’antico Camellietum Compitese del cosiddetto Borgo delle Camelie. Ci sono la mostra mercato delle camelie, le cerimonie del tè (la camelia è una pianta della famiglia delle teacee), le visite alle antiche ville della Lucchesia che ospitano camellieti secolari.



BROCCOLETTI IN PIAZZA - Anguillara Sabazia (Roma) – La sedicesima edizione della manifestazione, dedicata a questo prodotto tipico del territorio laziale, si svolge sabato 25 e domenica 26 marzo in Piazza del Molo. Qui, dalle 16 di sabato sono a disposizione dei visitatori gli stand gastronomici per la vendita dei migliori prodotti del territorio, con la possibilità di degustare i broccoletti ''lessati e ripassati con salciccia'' e annaffiati da buon vino. Domenica gli stand sono aperti dalle 9 alle 17. Alle 11.30 è previsto un intrattenimento musicale. Informazioni www.broccolettiinpiazzaanguillara.com.



“CASTELLO FONDENTE… CIOCCOLATIERI ALL’OPERA”. - Castello di Limatola (Benevento) – Appuntamento goloso da venerdì 24 marzo a domenica 2 aprile al Castello di Limatola, per la prima edizione della kermesse tutta dedicata al cioccolato artigianale, con tante attività dedicate al Cibo degli Dei e alla primavera. Oltre alle degustazioni di cioccolato ci sono sculture dolcissime da mangiare con gli occhi, concerti live di musica blues e jazz, stand allestiti con addobbi pasquali e visite al “Jardin des Fleurs”, la grande serra che accoglie piante antiche di rose e camelie.