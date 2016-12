Sagre dʼItalia: tutti i sapori dellʼestate

Sapori ad alta quota - Santa Caterina Valfurva (SO) - Nel Parco Nazionale dello Stelvio l'estate inizia a con una camminata enogastronomica. Il tragitto prevede facili tratti percorribili a piedi lungo prati fioriti, pascoli e boschi di conifere: il tutto alternato da due momenti di relax che permetteranno di ammirare il grande spettacolo della natura comodamente seduti sulla seggiovia Paradiso e nella cabinovia Vallalpe fino a raggiungere i 2.750 metri di altezza. Lungo il percorso troverete diversi punti di ristoro in cui godere dei sapori e degli aromi tipici della Valtellina.



Sagra del Bigul al Torc - Canaro (RO) - A Canaro, in provincia di Rovigo, da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio, si svolge una manifestazione che fa riscoprire la bontà del pitto tipico di questa zona: i bigoli al torchio, la tradizionale pasta fatta in casa abbinata a vari condimenti. In fondo questa sagra è solo un pretesto per riunire, in un'unica rassegna, dieci serate di puro divertimento. Prodotti locali e antichi sapori culinari saranno proposti presso gli stand gastronomici, con un menù a tema diverso per ogni serata. Spettacoli di musica, concorsi, mostre, serate danzanti completeranno la festa.



Convivium Voluptatis - Volta Mantovana (MN) - Da venerdì 24 a domenica 26 giugno, gli splendidi giardini di Palazzo Gonzaga ospitano la festa del Medioevo e del Rinascimento più amata nell'Alto mantovano. Si cominica venerdì sera con il banchetto-spettacolo, un percorso culinario e artistico con prenotazione obbligatoria che soddisferà anche i palati più esigenti. Sabato e domenica, invece, i giardini della residenza estiva dei Gonzaga, si animeranno con la festa popolare ispirata al rinascimento, tra equilibristi, giullari e spettacoli danzanti.



Festival Internazionale di Arte e Cibo di strada - Montegranaro (FM) - Fino a sabato 25 giugno piazze, piazzette e vicoli del centro storico di Montegranaro si trasformano, per la gioia di grandi e piccini, in una grande e magica ribalta dove si alternano sino a notte inoltrata teatranti, musicisti e giocolieri con le loro artistiche, straordinarie, a volte particolarissime e stranissime performances. Diversi e prestigiosi i gruppi presenti, nel corso degli anni, al Festival, provenienti da diverse parti del mondo. Molte le iniziative collaterali: mostre fotografiche, pittoriche, incontri con autori per ragazzi, corsi teatrali, il tutto con una particolare attenzione per i più piccoli.



Sapori di...vini - Montelibretti (RM) - “La vita è troppo importante per bere vini mediocri”. A Montelibretti la famosa frase di Wolfgang Goethe è diventata il “manifesto” di uno degli appuntamenti enogastronomici più amati del Lazio: “Sapori di…vini” torna dal 24 al 26 giugno ad animare il paese che sorge sulle pendici occidentali dei Monti Sabini, pronto ad aprire le sue porte per un intero fine settimana all’insegna dell’enogastronomia di qualità e delle tradizioni del Lazio.



Infiorata di Poggio Moiano - Poggio Moiano (RI) - Natura e cultura, sentimento religioso, passione per l’arte e valorizzazione del territorio: sono tutti questi elementi, sapientemente combinati, a dare vita all’Infiorata di Poggio Moiano, la storica manifestazione che dal 24 al 26 giugno tornerà ad animare il paese in provincia di Rieti. Un appuntamento imperdibile giunto ormai alla 45esima edizione, con oltre trecento metri di tappeti floreali posti lungo la passeggiata del centro storico che trasformeranno la cittadina in una splendida tela sulla quale abili artisti dipingeranno, con i petali dei fiori, caratteristici quadri con le più belle tonalità cromatiche che la natura offre.



Palio del Velluto - Leonessa (RI) - Rievocazioni storiche, spettacoli di fuoco, musici, giullari e ricette rinascimentali da gustare nelle caratteristiche taverne. Il tutto animato dall’accesa rivalità fra i Sesti, le sei contrade che compongono Leonessa, il grazioso borgo reatino fondato nel 1278 da Carlo d’Angiò. Dal 24 al 29 giugno il paese apre le sue porte per la ventesima edizione dell’era moderna del “Palio del Velluto”, una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1464 e che per 114 anni stimolò a tal punto l’antagonismo fra gli abitanti del posto da costringere Margarita d’Austria a sospenderlo.



FestivalFlorio - Favignana (TP) - Fino a domenica 26 giugno la farfalla delle Egadi ospita la 5a edizione del FestivalFlorio, un appuntamento tra i più prestigiosi della scena italiana che propone numerosi eventi: dalla musica classica al jazz, dalla prosa al cinema muto, dall'immancabile enogastronomia a incontri d'autore.