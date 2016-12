Andar per erbe - Val Canali (TN) - Sabto 18 e domenica 19 giugno la Val Canali, nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, ospita un weekend all'insegna della natura e del buon gusto. Il sabato è dedicato alle passeggiate in compagnia, alla scoperta di erbe e piante aromatiche tra i campi dell’Az. Agr. Erborì. La domenica, invece, comprende un piccolo tour tematico, con colazione a Malga Canali e pranzo all’Hosteria Cant del Gal, in compagnia di Maurizio del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Durante i due weekend, ristoranti ed agritur aderenti alla Strada dei formaggi delle Dolomiti propongono un menù dedicato, seguendo il motto di una nota canzone: “per fare tutto ci vuole un fiore!”



Sagra dello struzzo - Governolo (MN) - Da Governolo al piccolo borgo di Correggio Micheli, la “Sagra dello struzzo” cambia location, ma mantiene intatti tutti gli ingredienti che l’hanno trasformata in uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Mantova. Se del maiale “non si butta via niente”, come recita un antico proverbio, non molti sanno che lo stesso principio vale per lo struzzo. E così presso gli stand gastronomici – aperti tutte le sere a partire dalle 19.30 - i visitatori potranno gustare primi piatti come le tagliatelle al ragù di struzzo, i fagottini ripieni di struzzo, il risotto struzzo e zafferano e un classico del territorio come il risotto alla pilota; tra i secondi, lo stracotto di struzzo con polenta, la tagliata, il filetto e gli spiedini di struzzo e ancora verdure grigliate e patatine fritte come contorni e una ricca carrellata di dolci: torta delle rose, salame dolce, bignolata, millefoglie e torta elvezia. Dal 17 al 21 giugno.



Festa delle erbe aromatiche - Andora (SV) - Il borgo di Rollo, frazione di Andora, ospita una manifestazione che ha l'obiettivo di far conoscere la particolarità delle piante aromatiche officinali e spontanee, ricchezza delle colline vicine al mare. Nel centro storico i vivaisti presentano un’ampia rassegna di piante aromatiche, officinali e perenni e innovativi cultivar per incentivare l’iniziativa e la passione del pubblico a vivere sperimentando con il verde.



Frescobol Italia Kaooba Festival - Pietra Ligure (SV) - Dopo il successo dell'edizione di settembre, sabato 19 giugno la spiaggia San Pietro Free Beach ospita la seconda edizione del Frescobol Italia Kaooba Festival, uno sport nato in Brasile e ancora poco conosciuto in Italia, in cui i due giocatori, posizionati uno di fronte all’altro, si sfidano con due racchettoni di legno del peso di circa 350g e una pallina in cautchou. Ma non finisce qui: la giornata è davvero dedicata allo sport e al divertimento. Oltre al frescobol è possibile provare la slackline, più comunemente conosciuta come la corda degli equilibristi, il sup, le bici da spiaggia, ma anche assistere a lezioni di pilates e trx, l'allenamento con corde, cinghie e maniglie che sfruttano il peso del corpo. L'intera giornata, infine, viene animata da Dj set e laboratori per bambini.



VintageDay - Campiglia d'Orcia (SI) - Sabato 18 e domenica 19 in provincia di Siena si svolge un appuntamentod edicato al mondo vintage. Tante novità in questa edizione che sarà principalmente incentrata sullo street food village: oltre alla vasta scelta di pietanze per tutti i gusti, la giornata sarà arricchita da concerti e dj set, spettacoli a tema, mercatini di artigianato, pin-up e tutto ciò che si ispira alla cultura vintage. Immancabile la partecipazione di auto moto e vespe da tutta italia.



Festival Internazionale di Arte e Cibo di strada - Montegranaro (FM) - Fino a sabato 25 giugno piazze, piazzette e vicoli del centro storico di Montegranaro si trasformano, per la gioia di grandi e piccini, in una grande e magica ribalta dove si alternano sino a notte inoltrata teatranti, musicisti e giocolieri con le loro artistiche, straordinarie, a volte particolarissime e stranissime performances. Diversi e prestigiosi i gruppi presenti, nel corso degli anni, al Festival, provenienti da diverse parti del mondo. Molte le iniziative collaterali: mostre fotografiche, pittoriche, incontri con autori per ragazzi, corsi teatrali, il tutto con una particolare attenzione per i più piccoli.



Piacere Barbecue - Perugia - Da venerdì 10 a domenica 19 giugno gli amanti della cottura alla brace sono invitati a dimostrare la propria passione ardente per il Barbecue. Braciami Ancora! è l'accattivante claim della manifestazione: tutti i giorni, all'interno della grande tensostruttura appositamente allestita, il pubblico non solo potrà assistere agli show cooking live dei più esperti griller italiani ed internazionali, ma soprattutto divertirsi a grigliare, partecipando a laboratori, degustazioni guidate e a veri e propri contest, tra cui junior griller e sfide culinarie. A completare l'offerta gli immancabili spazi enogastronomici: l'area fai da te "Il Braciere è tutto mio" e l’area ristorativa "Mi faccia il braciere" che offrirà una vasta scelta di succulenti piatti.



Palio dei Borgia a Nepi - Viterbo - Fino al 19 giugno Nepi, la “città dell'acqua”, celebra la 21esima edizione di quello che da quest'anno si chiamerà “Palio dei Borgia”, la manifestazione che ripercorre i principali episodi della storia nepesina. Grande spazio è dato alla gastronomia del territorio: ogni sera, infatti, le taverne e le osterie delle quattro contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – sono pronte a servire i piatti tipici della cucina locale in un'atmosfera tipicamente medievale. E così i visitatori possono tornare davvero indietro nel tempo e assaggiare piatti unici e genuini come il salame cotto affumicato e la scapicollata, l'acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l'agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tenuta Ronci.



La Tiella e l'oliva -Gaeta (LT ) - La tiella, ovvero la pizza e le olive sono due prodotti fortemente legati alla cultura, alla storia e all'economia locale. Quale migliore occasione se non celebrarli in una festa d'estate sul mare di Gaeta? L' “Assaggio alla tradizione” si svolge in Piazza della Libertà, dalle ore 16.30 sia sabato 18 che domneica 19 giugno.



Cùscusu - Trapani - Dal 16 al 19 giugno Trapani è Cùscusu, la manifestazione gastronomica dedicata all’autenticità e alla qualità del cous cous e della cucina trapanese. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è un viaggio sensoriale attraverso sapori, incontri e degustazioni alla ricerca dell’identità culinaria del territorio. Fra gli eventi in programma, incontri, laboratori di cucina e wine tasting che si svolgeranno in alcune delle più belle location della città. Ogni sera si terranno cooking show e degustazioni di cùscusu, rigorosamente alla trapanese, e di altri piatti tipici presso la Casina delle Palme, nel centro storico di Trapani.