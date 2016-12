MORBEGNO IN CANTINA - Morbegno (SO) - Fino al 16 ottobre, due weekend dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio tra le storiche cantine, le vie e i palazzi di uno dei borghi più affascinanti della regione. Novità di quest’anno il percorso ORO24, all’interno di Palazzo Malacrida, con i produttori del Consorzio Tutela Vini della Valtellina.



FIERA DEL RISO - Isola della Scala – Verona – Un appuntamento dedicato a questo cereale, per conoscerlo, apprezzarlo e conoscere le diverse varietà. Riso e risotto sono protagonisti fino a domenica 9 ottobre in un evento che propone tante tradizioni culinarie del territorio insieme a quelle di altri Paesi. In occasione della fiera si può sperimentare tanta buona cucina, ma anche assistere a sfilate in costumi d'epoca, spettacoli, sport e convegni. Tra i buoni sapori da scoprire ci sono anche pizze, dolci, arancini, paella e numerose altre pietanze a base di riso.



SAGRA DELL'ANGUILLA - Comacchio (FE) - Fino a domenica 9 ottobre, tra percorsi sfiziosi e proposte enogastronomiche, l'anguilla di Comacchio aspetta tutti gli appassionati di buon gusto per rivivere una storia fatta di pescatori e un territorio tutto da scoprire. Per l'occasione, il centro storico della cittadina ferrarese, ospita stand gastronomici che propongono i piatti della tradizione mentre i ristoranti della zona sperimentano nuovi abbinamenti culinari.



SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO - Poggio Renatico (FE) - La salamina è l'insaccato più famoso della provincia di Ferrara: perchè non celebrarla con una sagra lunga ben due weekend consecutivi? Dagli antipasti ai secondi viene portata in tavola nei modi più diversi. L'appuntaemento è fino a domenica 16 ottobre.



SAGRA DEL MARRONE E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO - Palazzuolo sul Senio (FI) - Si chiama Marrone del Mugello ed è la castagna che si produce dai castagneti da frutto nella zona del Mugello. La sagra in suo onore porta in tavola tutto ciò che nasce dal marrone: il castagnaccio, la torta, i topini e i tortellini, ma anche tanti abbinamenti gastronomici con i frutti tipici del sottobosco, dai funghi ai tartufi. La sagra è prevista per tutti i fine settimana di ottobre.



FIERA NAZIONALE DELLE SAGRE - Civita Castellana (VT) - Un grande tour enogastronomico che va dal Lazio alla Puglia, dalla Campania all’Umbria, fino alla Sicilia: saranno tre giorni di puro delirio culinario quelli in programma dal 7 al 9 ottobre a Civita Castellana, splendido centro della Tuscia viterbese. Dagli antipasti fino ai dolci, più di 40 sagre provenienti da ogni angolo dello Stivale sono pronte a deliziare i visitatori con le loro portate, tutte realizzate rigorosamente a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza.



SAGRA DELLA PATATA - Leonessa (RI) - L’appuntamento – giunto alla 27esima edizione – è fissato per il fine settimana dell’8 e 9 ottobre nel borgo montano in provincia di Rieti, dove a fare gli onori di casa sarà uno dei prodotti di punta dell’economia agricola della piana: quella patata che, tanto nella varietà a pasta gialla quanto in quella a pasta rossa, è considerata tra le qualità più pregiate di tutto lo Stivale. Ad attendere i visitatori sarà un gustoso menù nel quale spiccano gli gnocchi al sugo o conditi con il tartufo, le salsicce alla brace, le patate fritte e la vera specialità della sagra, la “rescallata”: un’antica ricetta semplice e saporita a base di patate lesse saltate in padella con cipolla e pancetta.



CIOCCOTUSCIA - Caprarola (VT) - Da sabato 8 a domenica 16 ottobre le ex Scuderie di Palazzo Farnese si trasformano in un villaggio del gusto: tozzetti, biscotti, cioccolato, pizze di pasqua, dolci alla lavanda, liquori e amari aromatici, miele e confetture, prodotti a base di nocciole e castagne vengono messe in risalto le numerose eccellenze enogastronomiche della provincia di Viterbo.



SAGRA DELLE OLIVE - Sannicandro (BA) - Sannicandro, in provincia di Bari, celebra l'oliva, il prodotto d'eccellenza della Puglia. Per un intero weekend, la splendida cornice del Castello Normanno Svevo, ospita prodotti tipici e di stagione, con piatti di ottima qualità. Inoltre, per tutta la durata dell'evento, mostre di pittura e artigianato, le visite guidate al castello, la mostra-mercato di piante coltivate in vivaio.