Sagre dʼItalia: tutti i colori dellʼautunno

FESTA E MERCATINO DELLA CASTAGNA - Foiana (BZ) - La “Keschtnfeschtl“, la Festa della castagna, si presenta in un contesto di festa e buon gusto: i visitatori possono passeggiare tra il mercato contadino che espone non solo i prodotti a base di castagne, di miele e di altri prodotti naturali della cucina altoatesina, ma anche i caratteristici oggetti dell‘antico artigianato tradizionale come il “Keschtnriggl“, il tradizionale utensile della manifattura altoatesina che presta il nome alla rassegna. E’ un curioso cesto ovale intrecciato con legno di castagno e nocciolo, utilizzato per sbucciare le caldarroste: dopo essere state arrostite sul fuoco vivo, le castagne vengono scosse al suo interno, ottenendo in questo modo che la buccia si stacchi da sola dalla polpa e cada attraverso le sottili fessure sul pavimento, trattenendo pertanto le castagne già pelate.



MORBEGNO IN CANTINA - Morbegno (SO) - Fino al 16 ottobre, due weekend dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio tra le storiche cantine, le vie e i palazzi di uno dei borghi più affascinanti della regione. Novità di quest’anno il percorso ORO24, all’interno di Palazzo Malacrida, con i produttori del Consorzio Tutela Vini della Valtellina.



FUORI DI ZUCCA - Santa Maria Maggiore (VB) - Santa Maria Maggiore, località turistica tra le più visitate della Valle Vigezzo, in Piemonte, diventa la cornice di un evento davvero singolare, tra allestimenti e vetrine addobbate, degustazioni e menù a base di zucca che animeranno l'intera cittadina.



FESTA DELLA POLENTA - Vigasio (VR) - Per quasi un mese intero la cittadina veronese si tinge di giallo: fino a domenica 6 novembre, infatti, la polenta colorerà di tinte accese la tavola della sagra tradizionale a Vigasio. Gli stand enogastronomici propongono un ricco menu con decine di pietanze, tutte diverse, preparate secondo le ricette della tradizione. Accanto alla polenta di mais, ci saranno gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci.



ABILMENTE AUTUNNO - Vicenza - Dal 13 al 16 ottobre, presso Fiera di Vicenza, si svolge Abilmente Autunno, la Festa della Creatività. Tra le varie novità ricordiamo l'area “Fatto da Mamma”dedicata alle donne che vogliono realizzare con le loro mani piccoli capolavori per i loro bambini. Un mondo incantato che trasforma la Hall 7 in una sorta di “scatola magica della fantasia”, un vero e proprio laboratorio dedicato alla mamma e al bambino dove si potranno trovare spunti e idee colorate da ricreare.



LA SAGRA DEL MARRONE - Castel del Rio (BO) - Questa occasione dai sapori tipicamente autunnali è la festa più vecchia del paese, cadenzata in quattro settimane da numerosi appuntamenti. Durante queste giornate di festa verrà allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e interessanti serate dove la storia e la cultura si fondono con la cucina. Stand gastronomici, ristoranti e trattorie tipiche serviranno pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farine di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate.



SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO - Poggio Renatico (FE) - La salamina è l'insaccato più famoso della provincia di Ferrara: perchè non celebrarla con una sagra lunga ben due weekend consecutivi? Dagli antipasti ai secondi viene portata in tavola nei modi più diversi. L'appuntaemento è fino a domenica 16 ottobre.



SAGRA DEL MARRONE E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO - Palazzuolo sul Senio (FI) - Si chiama Marrone del Mugello ed è la castagna che si produce dai castagneti da frutto nella zona del Mugello. La sagra in suo onore porta in tavola tutto ciò che nasce dal marrone: il castagnaccio, la torta, i topini e i tortellini, ma anche tanti abbinamenti gastronomici con i frutti tipici del sottobosco, dai funghi ai tartufi. La sagra è prevista per tutti i fine settimana di ottobre.



SAGRA DEL FRITTO MISTO - Pontassieve (FI) - Dai primi alle specialità tradizionali, la sagra propone un ricco menù sia di carne che di pesce, senza dimenticare sfiziose verdure e dolci tipici. Il ristorante della sagra resterà aperto tutte le sere dalle 19:30, mentre domenica 16 ottobre solo a pranzo dalle 12:30.



CIOCCOTUSCIA - Caprarola (VT) - Da sabato 8 a domenica 16 ottobre le ex Scuderie di Palazzo Farnese si trasformano in un villaggio del gusto: tozzetti, biscotti, cioccolato, pizze di pasqua, dolci alla lavanda, liquori e amari aromatici, miele e confetture, prodotti a base di nocciole e castagne vengono messe in risalto le numerose eccellenze enogastronomiche della provincia di Viterbo.