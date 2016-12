Sagre dʼItalia: tanti appuntamenti di gusto

Gemme di Gusto - Trentino Alto Adige - Un ricco calendario di eventi è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: ecco il programma per il weekend del 20 e 22 maggio. Venerdì 20 maggio è la volta di Red Velvet a Mezzocorona, una serata dedicata ai vellutati vini rossi autoctoni, ovvero Marzemino, Lagrein e Teroldego Rotaliano, proposti in abbinata a formaggi trentini in 5 piatti degustazione; sabato torna Camminare con gusto, trekking alla scoperta dei prodotti tipici trentini a Ponte Arche di Comano Terme, mentre lo stesso giorno a Dro è prevista una passeggiata tra vigneti e oliveti alla scoperta delle produzioni biologiche della zona, con pranzo finale e intrattenimento musicale con Quattro passi tra borghi, vigneti e oliveti nell'Alto Garda e a Sopramonte di Trento Incontro con i boschi e i sapori del Monte Bondone. Il fine settimana si conclude domenica 22, con il trekking culturale Lungo il Dürerweg dal centro di Cembra al Castello di Segonzano, attraverso i terrazzamenti vitati tipici della Valle di Cembra, lungo i sentieri attraversati dal Dürer, con piccole soste di degustazioni e pranzo rustico finale accompagnato da uno spettacolo.



Sagra dei bisi - Lumignano (VI) - Maturano in tarda primavera e hanno un sapore inconfondibile: i bisi di Lumignano sono una delle produzioni locali che arricchiscono di esclusività il territorio e la produzione agricola italiana. Oltre che poter assaggiare qualcosa di unico, sarà possibile acquistare piccole quantità di pisellini vedi direttamente dai produttori agricoli o presso gli agriturismi, per portare a casa un angolo squisito di Veneto. La sagra sarà allietata da passeggiate naturalistiche, serate musicali, esibizioni di sbandieratori e numerosi altri spettacoli. Fino a lunedì 23 maggio.



Festa della focaccia di Recco - Recco (GE) - Domenica 22 maggio a Recco si celebra la focaccia ligure per eccellenza. Dalla colazione fino alla cena la focaccia la fa da padrona: come sempre la mattinata sarà dedicata a quella che comunemente a Recco viene chiamata la “focaccia del mattino” ovvero la focaccia normale e con le cipolle, al pomeriggio appuntamenti clou con l’inimitabile focaccia di Recco con il formaggio.



Sagra di Canocchia e Seppia - Porto Garibalidi (FE) - Doppio fine settimana dedicato a due fra i più gustosi prodotti del mare: la seppia e la canocchia. Per l'occasione viene allestito lo stand gastronomico che propone specialità della cucina locale a prezzi popolari: dalla zuppa di cozze alle seppie al vapore, dai sedanini alle canocchie o alla 'magnavacante' (con seppie, cozze e gamberi) fino al guazzetto di seppie e piselli con polenta, alle seppie e canocchie gratinate ed alla frittura di pescato dell'Adriatico e delle Valli comacchiesi.



Profumi di Boboli - Firenze - I Profumi di Boboli sono un mostra mercato di "fragranze e complementi" che si svolge presso lo splendido contesto dei Giardini di Boboli nell'Orto della Botanica inferiore. Venti espositori sono stati selezionati per qualità e autenticità del prodotto: le categorie merceologiche invitate a partecipare sono quelle di profumi, fragranze, olii essenziali, profuma ambienti, saponi e cosmetici naturali. Il percorso espositivo prevede spazi espositivi coperti, di circa mq 3/4 ciascuno, riservati ad espositori di settore, allestiti in maniera elegante, minimalista, rigorosamente coordinata e centralizzata.



Artigianato d'eccellenza - Lecce - Venerdì 20 e sabato 21 maggio il centro storico di Lecce ospita i più bei manufatti artigianali d’Italia. L’edizione 2016, come di consueto abbinata ai “Cortili aperti” promossi dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, vedrà in esposizione 70 artigiani italiani, percorsi enogastronomici e presentazioni di libri a tema. La novità della settima edizione della rassegna sarà la presenza di “FabLab Lecce”, officina con stampanti 3D e altre strumentazioni in grado di realizzare prodotti artigianali digitali in poche ore.