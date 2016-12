Festa della Birra Artigianale - Rivarolo Canavese (TO) - Da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio Rivarolo Canavese ospita una manifestazione che propone oltre a una selezione di birrifici di qualità, tante specialità gastronomiche italiane e i sapori veraci dello street food, come porchetta di Grutti e prosciutto toscano, formaggi e salumi, cioccolato piemontese e dolci siciliani; non mancano gusti stranieri, coma tacos messicani e asado argentino. Protagonisti assoluti, però, sono i mastri birrai, con oltre cento etichette da tutta Italia, a partire dalla Val Susa e dalla Val Sangone per attraversare la Pianura Padana e arrivare fino in Umbria.



Gemme di Gusto - Trentino Alto Adige - Nel corso dei cinque fine settimana del mese di maggio, un ricco calendario di eventi organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Debutto dell'evento durante il weekend del 30 aprile-1 maggio, a Nogaredo, con l’appuntamento Calendimaggio - Donne nel mondo che si aggancia al processo di stregoneria del 1647 per parlare di valorizzazione del mondo femminile e tradizioni legate alla primavera, tra tavole rotonde, mostre d'arte, spettacoli in piazza, laboratori per bambini e trekking.



La Faida - Montecchio Medievale (VI) - Domenica 1 maggio si svolge una rievocazione storica che mette in scena la sfida per l'assegnazione del palio tra Montecchi e Capuleti e l'elezione della Giulietta e del Romeo dell'anno, ambientando tutto l'evento al Quattrocento, con una fedele ricostruzione degli abiti e delle situazioni cittadine dell'epoca. La festa inizia sabato 30 con locande medievali, cena sotto le stelle, menù antichi a base di carne allo spiedo e zuppe aromatiche, mentre musicisti e danzatori del fuoco danno vita a esibizioni affascinanti.



Magie al Borgo - Costa Di Mezzate (BG) - Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio il borgo bergamasco ospita un evento che fa convivere arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia e gastronomia restituendo l’atmosfera dei tempi in cui ci si ritrovava nei cortili e nelle piazze per fare festa. Un appuntamento imperdibile per tutrta la famiglia.



Sagra del pinolo - Ravenna - Nella splendida cornice verde della Pineta di Classe si svolge, fino a domenica 1 maggio, l’annuale Sagra del Pinolo. Stand gastronomici e specialità, insieme a mostre, mercatini ed esibizioni di tiro con l'arco celebrano questo prodotto naturale che sin dal 1700 viene apprezzato per i suoi effetti medicamentosi.



La Sagra della Campagna - Pieve Cesato (RA) - Per chi ama le sagre di paese il primo maggio si svolge un evento che celebra le tradizioni del territorio, la cultura enogastronomica romagnola, i giochi di piazza e i balli popolari. Passeggiando tra gli stand è possibile degustare primi piatti fatti a mano come i cappelletti e i tortelloni, i garganelli e gli strozzapreti, conditi da ragù alla campagnola, con carne o verdure. Ma anche piadine, pizze fritta, polenta e carne alla griglia. In ultimo dolci tipici, torte casalinghe e latte brulè.



Festival della Zuppa - Bologna - Domenica 1 maggio si svolge una gara che celebra i sapori genuini dell'Emilia. Tutti possono partecipare ed iscriversi: basta portare in strada la propria zuppa già pronta che verrà poi riscaldata in apposite cucine collettive o postazione allestite. Per la gara devono essere preparati un minimo di dieci litri di zuppa, così da permettere di farla assaggiare sia ai giurati che ai passanti golosi. Per premio sono attribuiti mestoli d’oro e d’argento, mestoli di bronzo e premi per l’originalità.



Fritto Misto - Ascoli Piceno - Fino al 1 maggio sei Chef di prima grandezza sono pronti a mettersi ai fornelli per deliziare ancora una volta il pubblico di Fritto Misto. I maestri di cucina, fra i più famosi e apprezzati delle Marche, sono pronti ad accogliere i visitatori nell'area Vini e Street Food di marca, preparando piatti prelibati che affondano le radici nella tradizione, senza paura di sperimentare nuove soluzioni: un'occasione imperdibile per degustare vere e proprie specialità gastronomiche e prodotti tipici.



Sagra dei Vertuti - Paganico Sabino (RI) - Il weekend del 1 maggio nella provincia di Rieti si festeggia l'arrivo della primavera con un irresistibile mix di tradizioni, storie, leggende e prelibatezze locali. Questa Sagra porta in tavola una zuppa di legumi e cereali (fagioli, ceci, fave, grano, granturco), aromatizzata con foglioline di timo selvatico e condita con l’olio d’oliva della Sabina. Il tutto da gustare insieme a maccheroni al pomodoro, salsicce, bruschette e a un buon bicchiere di vino.