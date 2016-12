Sagre d'Italia: tanti appuntamenti da non perdere

Festa dal Pipèn - Torricella del pizzo (CR) - Nel cremonese ogni anno si organizza una sagra in "onore" del pipèn, il piede di porco lessato. Il piatto, solitamente accompagnato da contorni di salse e mostarda, non è l'unica portata prevista durante la manifestazione. Non mancherà il tradizionale "Pizzetto", il salame con filetto e un assaggio di polenta pasticciata per tutti. Sabato 23, giorno d'inaugurazione della manifestazione, è possibile assistere allo spettacolo "Tra musica e cabaret".



Sagra del sabadone - Massa Lombarda (RA) - Un ripieno di crema a base di mosto d'uva, farina di castagne, mostarda e frutta secca: questo è il sabadone, dolce tipico di Massa Lombarda, cittadina del ravennate. La sagra, da venerdì 22 a lunedì 25 gennaio, soddisfa come ogni edizione il palato dei più golosi e, oltre a tanti momenti di dolcezza, regala anche una spolverata di buona musica e cultura grazie a mostre a tema e stand enogastronomici.



Sapeur - Forlì - Da venerdì 23 a domenica 24 gennaio ForlìFiera ospita la fiera del prodotto tipico di qualità. Un viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni culinarie delle regioni di tutta Italia, tra sapori, profumi e le eccellenze artigianali della nostra enogastronomia. Una passeggiata in mezzo a centinaia di stand regionali che propongono assaggi gratuiti per tutti i palati.



Tour Day- Pontremoli (MS) -Fino a sabato 30 gennaio la cittadina toscana ospita un percorso enogastronomico a tappe che valorizza la cucina e i prodotti tipici della Lunigiana. In entrambi i giorni c'è la possibilità di fermarsi in 12 distinti luoghi di ristorazione situati nel centro della città e gustare i sapori della tradizione. Ad ogni tappa i partecipanti valuteranno la “GastroPrestazione” con una votazione: in base al regolamento, poi, i punti andranno a uno dei due rioni in cui è divisa Pontremoli: San Nicolò e San Geminiano.



Sagra della bruschetta - Casaprota (RI) - Un weekend di buoni sapori e delizie culinarie in provincia di Rieti: da oltre cinquant'anni, infatti, nel centro storico si festeggiano i sapori laziali a suon di musica, senza perdere l'occasione di visitare i dintorni. La tradizione vuole che il pane artigianale sia "passato" sulla brace per esaltare al meglio il sapore dell'olio extravergine di oliva prodotto nel territorio. Appena pronte le bruschette sono servite gratuitamente come antipasto all'abbondante cena di sabato 23 gennaio, a base di spaghetti all'amatriciana (preparati dalla proloco di Amatrice) e salsicce alla brace. Il pranzo di domenica 24 viene servito nel centro storico del paese: piatti fumanti di zuppa di farro al tartufo e fregnacce (pasta acqua e farina) alla sabinese saranno le pietanze che daranno inizio ad una giornata lunga e ricca di avvenimenti.



Sagra della Polenta con salsicce - Villa Santo Stefano (FR) - Da sempre, la Sagra della Polenta con salsicce è organizzata in concomitanza con la festa di San Sebastiano e rappresenta l'occasione per una scampagnata invernale a Villa S. Stefano. La manifestazione, quest'anno, cade domenica 24 gennaio e rappresenta ancora oggi, come ieri, un momento di aggregazione e riscoperta delle proprie tradizioni e della buona cucina per la comunità " Santostefanese ", piccolo paese ciociaro immerso nella ridente e verdeggiante collina che si affaccia sulla valle dell'Amaseno.



Fiera di Sant'Antonio Abate e Sagra della porchetta - S.Antonio Abate (NA) - Fino a domenica 24 gennaio in via Lettere nell'Area Fiera a Sant'Antonio Abate si svolge la “Sagra della porchetta”, in programma durante la Fiera Città di Sant'Antonio Abate. Per l'occasione 160 stand espositivi, 10 punti vendita porchetta, ma anche spettacoli, concerti di musica popolare e attività culturali arricchiscono di momenti ricreativi e divertenti la fiera, il cui ingresso è, come sempre, gratuito.