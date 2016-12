Sagre d’Italia: gli eventi più appetitosi

Festa del prosciutto – Sauris (Udine) - Due fine settimana (il 9 e 10 luglio e poi il 16 e 17), tra musica, artigianato, divertimento e sport con i sapori dei prodotti di eccellenza della Carnia, a cominciare dal celebre prosciutto di Sauris. A fargli compagnia ci sono tanti altri sapori, tra cui i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi e il miele. Lungo le strade di Sauris di Sotto sono collocati stand in cui degustare, oltre al celebre prosciutto di montagna, speck, gnocchi, carni grigliate, dolci. C’è anche un vivace mercatino con altri prodotti enogastronomici locali e artigianato locale, aperto dalle 10.00 alle 19.00 in entrambi i fine settimana. Nelle serate di sabato 9 e 16 luglio, buona musica alle ore 21.00 e spettacolo pirotecnico alle ore 22.00.



Sagra del pesce – Chioggia (Venezia) - Da venerdì 8 Luglio a domenica 17 Luglio si svolge la 9a edizione della Sagra del pesce: per dieci serate consecutive la laguna veneta propone tutte le prelibatezze del pesce e dei piatti tipici locali negli stand gastronomici allestiti lungo Corso del Popolo. Qui si possono degustare i piatti più classici come il pesce in "saore", la frittura, le vongole e le cozze in "cassopipa", le sogliole ai ferri, i fasolari gratinati e le immancabili grigliate miste di pesce dell'Adriatico. Ogni sera, dalle ore 21.30, a Campo Duomo e in Piazza Vigo ci sono inoltre spettacoli teatrali, cabarettistici e musicali a ingresso libero.



Am(mira) Lonato - Lonato del Garda (Brescia) - Sabato 9 Luglio, in occasione dei Campionati Europei di Tiro a Volo, le strade del paese ospitano un singolare percorso spazio temporale per rivivere la storia dei giochi legati alla tradizione del tiro, dal Medioevo sino ai giorni nostri. Partendo dal parco della Rocca Visconteo-Veneta, attraverso l’antica Cittadella, fino alla centrale Piazza Martiri della Libertà, sono installate oltre dieci stazioni con animatori in costume per provare il tiro con l’arco, la cerbottana, il lancio dell’anello, la balestra, le freccette, fino al modernissimo tiro a volo elettronico. L'evento è gratuito e adatto anche ai bambini. Info: www.lonatoturismo.it.



La Cocumbra, Sagra del cocomero e del melone - San Matteo della Decima (Bologna) - Weekend conclusivo per questa freschissima sagra estiva: fino a domenica 10 luglio tanti buoni sapori con i frutti più freschi dell'estate e tante specialità come tigelle, gnocchini, pesce e rane fritte. In più, musica, balli, band musicali e spettacoli di magia.



Sagra della vongola verace, Goro (Ferrara) - Due weekend (fino al 17 luglio dalle 19 alle 24; domenica anche a mezzogiorno, con ingresso libero) per gustare sapori e tradizioni di Goro, nel Delta del Po. Oltre alle vongole, prodotto più importante della zona, si possono assaporare mille gustose pietanze a base di vongole, cozze, crostacei e gamberi di valle, preparate e servite secondo le tipiche ricette locali, oppure visitare in barca la laguna e le sue oasi, con partenza dai porti di Goro e Gorino.



Monteriggioni di torri si corona - Monteriggioni (Siena) – Il titolo della festa viene dalla Divina Commedia: come scriveva Dante, lo splendido borgo medievale per due weekend consecutivi (da giovedì 7 a domenica 17 luglio) torna indietro nel tempo fino all’età dei Comuni con ricostruzioni storiche, danze in costume, giullari e menestrelli. Sono in programma rievocazioni storiche, accampamenti militari, cortei itineranti di personaggi in costume d'epoca. Per i bambini ci sono cantastorie, giullari, mangiafuoco e saltimbanchi, mentre chi ha appetito trova osterie, taverne e punti di ristoro. www.monteriggionimedievale.com



Cartoon Village – Manciano (Grosseto) - Un intero weekend per un viaggio nel mondo fantastico dei fumetti e dei cartoni animati con laboratori, anteprime e spettacoli Dalle 10.00 del mattino a notte inoltrata il centro storico si trasforma in un villaggio "fantasy", con spettacoli, laboratori di fumetto, animazione e doppiaggio, incontri con disegnatori, doppiatori e musicisti italiani dei cartoon. Sono im programma anteprime, parate musicali, mostre di fumetti e vignette satiriche, mercatino comics&manga, il contest Fairy Tail e il raduno nazionale Cosplay.



L’Hamburgherata - Boccheggiano (Grosseto) – Sabato 9 luglio è in programma una serata dal gusto "americano" tra le colline del grossetano, a partire dalle ore 19.30 vi in cui, presso il Campo Sportivo Comunale, si possono degustare gli speciali maxi hamburger di circa 250 gr accompagnati da salse di tutti i tipi, patatine fritte e contorni vari. Si possono chiedere anche hamburger vegani e un menu speciale per i più piccoli. Dalle ore 22.00 fino a tarda notte, si balla sulle note di un live music folk-rock. In caso di pioggia la serata, sarà allestita all'interno di una tensostruttura.



Trofeo Strade In Canto - Giulianova (Teramo) – Domenica 10 luglio appuntamento con la seconda edizione del Concorso Nazionale di organetto diatonico: tanta musica da ascoltare dalle ore 9.00 alle 23.00. Sede della manifestazione è Piazza Buozzi La manifestazione è suddivisa in due sezioni: una di gara, con formazioni che si sfidano per un rinascimento finale,e una di semplice esibizione, in P.zza Buozzi alle ore 21.00.