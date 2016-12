Sagre d’Italia: gli appuntamenti tutti da gustare

Sagra di San Bello - Berbenno di Valtellina (SO) - Il monastero di Berbenno ospita, venerdì 5 e sabato 6 febbraio, una festa popolare dedicata al beato Benigno de Medici, detto anche San Bello. Durante la sagra si degustano l'ottimo vino Maroggia e le ricette a base di bolliti, di pollo e di gallina. Le reliquie del santo vengono poi esibite in processione lungo le strade del paese.



Fiera delle Capre - Ardesio (BG) - Punto di riferimento per l'intera Valle Seriana, la fiera delle capre è una importante vetrina del settore ovocaprino. Domenica 7 febbraio è possibile passeggiare in centro tra le numerosissime bancarelle del settore che attirano l'attenzione dei passanti nella semplice naturalità che la quotidianità agricola sa offrire: stand di prodotti tipici bergamaschi e non solo, attrezzature agricole, artigianato e abbigliamento del settore.



Festa del Radicchio Rosso di Dosson - Dosson (TV) - Fino a domenica 7 febbraio un programma ricco di attività celebra il Radicchio rosso di Treviso. Oltre all'ortaggio protagonista della festa, gli stand gastronomici offrono diverse specialità gastronomiche, in cui il radicchio e abbinato con altri piatti e prodotti tipici locali e nazionali. Sabato 6 febbraio, inoltre, si svolge un "duello" culinario tra Veneto e Marche. Spettacoli di gruppi folkloristici, musicali e orchestre scaldano l'atmosfera di questa nuova edizione della festa.



Festa patronale della Candelora - Salerano Sul Lambro (LO) - Domenica 7 febbraio una grande festa celebra il giorno tradizionale della Candelora. Il momento centrale dei festeggiamenti avviene quando in piazza Maggiore si riscoprono gli antichi piatti lodigiani: trippa, raspadura e salamini vengono distribuiti gratuitamente, inoltre non manca la possibilità di visitare stand con prodotti tipici delle campagne lodigiane e fare acquisti golosi. Nel pomeriggio alcune occasioni di divertimento. Per le vie del paese si svolge la sfilata delle compagnie in abiti d'epoca, con la partecipazione di corpi bandistici e gruppi folcloristici di diverse zone lombarde.



Sagra della mora romagnola - Bellaria Igea Marina (RN) - Dal 1 al 29 febbraio, la Mora Romagnola, una pregiata razza suina tipica della Romagna, è protagonista di eventi, showcooking, ricchi menù a tema nei ristoranti della città e degustazioni itineranti. La Sagra della Mora Romagnola, inoltre, coincide con la Fiera di Sant'Appollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e continua per tutto il mese di febbraio tra feste e musica per le vie della città.



C'era una volta la Mea – Bibbiena (Arezzo) - La tradizione locale vuole una Bibbiena divisa in due rioni: quello dei "Piazzolini" che prende il nome dalla Piazza, detta ancor oggi Piazzolina, e quello basso dei "Fondaccini", da Fondaccio. Mentre il primo quartiere era considerato appannaggio dei signori, il secondo era il rione del popolo, degli artigiani. Se i Piazzolini potevano vantare i più bei palazzi di Bibbiena, i Fondaccini avevano un'altra ricchezza: le belle ragazze. Tra le belle c'era la lavandaia Bartolomea, detta anche Mea, per le sue forme prosperose. Mea era stata promessa in sposa a un tessitore, Cecco. Un giorno, però, la Mea incontrò Tarlati, figlio del Conte e tra i due nacque la passione. Cecco lo venne a sapere e da lì iniziarono violente risse tra i due rioni. Il Conte, per evitare che le risse diventassero rivolta, chiamò al centro del paese gli abitanti dei due rioni e diede la Mea a Cecco, riportandola così al Fondaccio. Furono poi aperti i festeggiamenti e fu bruciato il Pomo della pace. Ogni anno, per ricordare questa leggenda, Bibbiena festeggia questo evento nell'ultimo giorno di Carnevale, bruciando il “Bello Pomo”. Domenica 7 febbraio in provincia di Arezzo si svolge una rievocazione storica, tipica del periodo di Carnevale.



Sagra dell'Olio Novo - Peccioli (PI) - La Sagra dell'Olio Novo a Ghizzano di Peccioli giunge alla sua 40ª edizione. L'evento si svolge in due fine settimana successivi, nei giorni di sabato 6 febbraio e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 febbraio. Per l'occasione è possibile gustare le bruschette preparate con l'olio della zona, accompagnate dal "vino bono" locale. Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere a cena dalle 19:30 e la Domenica anche a pranzo dalle 12:00.



Ciocco Fest - Partanna (TP) - L'associazione Belicevalle organizza, dal 4 al 7 febbraio, una manifestazione dedicata alle dolci tentazioni che offre il cioccolato di Modica. Tra le varie golosità è possibile degustare arancini, cassatelle, sfince, crepes, waffel e ricchi menù di primi e secondi a base di cioccolato. Ogni giorno, inoltre, è possibile partecipare e assistere a laboratori di cioccolato per grandi e piccini, a degustazioni e a golose.