Sagre d'Italia: gli appuntamenti da non perdere

Fiera di Sant'Orso - Aosta - Sabato 30 e domenica 31 gennaio Aosta ospita un weekend tra le tradizioni artigiane valdostane. La Fiera di Sant'Orso è una delle principali esposizioni dell'artigianato tipico della Valle d'Aosta, dove è possibile ritrovare manufatti e prodotti artistici della più minuziosa abilità creativa. Nata come momento di vendita degli attrezzi agricoli costruiti durante l'inverno, la fiera oggi è una vetrina di sculture, intagli su legno o pietra ollare, oggetti in rame e ferro battuto, pizzi e tessuti.



Festa dal Pipèn - Torricella del pizzo (CR) - Nel cremonese ogni anno si organizza una sagra in "onore" del pipèn, il piede di porco lessato. Il piatto, solitamente accompagnato da contorni di salse e mostarda, non è l'unica portata prevista durante la manifestazione. Non mancherà il tradizionale "Pizzetto", il salame con filetto e un assaggio di polenta pasticciata per tutti. Sabato 23, giorno d'inaugurazione della manifestazione, è possibile assistere allo spettacolo "Tra musica e cabaret".



Festa del Radicchio Rosso di Dosson - Dosson (TV) - L'appuntamento per celebrare il Radicchio Rosso di Treviso, l'ortaggio dal colore rosso rubino intenso, è a Dosson da venerdì 29 gennaio a domenica 7 febbraio con un programma ricco di attività. Oltre al Radicchio Rosso, protagonista in ogni angolo della festa, gli stand gastronomici offrono diverse specialità a base di radicchio, abbinamenti con altri piatti e prodotti tipici locali e nazionali; sabato 30, per esempio, il radicchio incontra il cinghiale toscano mentre quello successivo, sabato 6 febbraio, si svolge un "duello" culinario tra Veneto e Marche. Spettacoli di gruppi folkloristici, musicali e orchestre scalderanno l'atmosfera di questa nuova edizione della festa.



Fiera Agricola di San Biagio - Bovolone (VR) - Una tradizione dalle origini antichissime è la fiera agricola di San Biagio, nata nel 1278 in onore del patrono del paese. I festeggiamenti un tempo si concentravano in una sola giornata, la domenica più vicina al 3 febbraio (giorno di San Biagio), durante la quale erano in vendita e in esposizione merci e animali. Poi a Bovolone si sviluppò la risicoltura, favorita dalla elevata quantità di acque presenti sul territorio, e anche la fiera si arricchì in grandezza e durata. Oggi la manifestazione prevede numerosi convegni dedicati alla riscoperta dei sapori antichi e all'artigianato locale, oltre alla tradizionale esposizione dei mezzi agricoli.



Festa del maiale - San Gabriele di Baricella (BO) - Domenica 31 gennaio nel piccolo paese di San Gabriele - a 4,3 chilometri dal capoluogo Baricella - si svolge la Festa del maiale. Protagonista indiscusso della gastronomia tradizionale del territorio, il maiale si caratterizza per il fatto di venire utilizzato in ogni sua parte per l'uso alimentare secondo i saperi della lavorazione di origine contadina. Lo stand gastronomico apre alle ore 12.00 con un gustoso menù che offre primi di lasagne e tagliatelle al prosciutto e carne appena macellata alla griglia. Alle 14.00 l'appuntamento è con la tradizionale "levata dei ciccioli" e della coppa. Il pomeriggio, invece, viene accompagnato da buona musica e da una merenda a base di crescentine e coppa ancora tiepida.



Tour Day- Pontremoli (MS) - Fino a sabato 30 gennaio la cittadina toscana ospita un percorso enogastronomico a tappe che valorizza la cucina e i prodotti tipici della Lunigiana. In entrambi i giorni c'è la possibilità di fermarsi in 12 distinti luoghi di ristorazione situati nel centro della città e gustare i sapori della tradizione. Ad ogni tappa i partecipanti valuteranno la "GastroPrestazione" con una votazione: in base al regolamento, poi, i punti andranno a uno dei due rioni in cui è divisa Pontremoli: San Nicolò e San Geminiano.



Wine&Siena - Siena - Sabato 30 e domenica 31 gennaio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e la valorizzazione dei vini italiani. Il programma di Wine&Siena prevede la presenza di decine di aziende vinicole toscane e provenienti da altre regioni. Alla presenza di esperti e amanti delle eccellenze vinicole del Belpaese, ci saranno delle degustazioni in compagnia dei prodotti tipici locali. Da non perdere, poi, gli show cooking e le cene da gustare nei ristoranti locali insieme a vini sopraffini.



Non solo polenta - Moiano (PG) - L'Ente Sagra "A Moiano…Non Solo Lumache", visto il grande successo ottenuto con la sagra estiva, ha pensato di proporre una versione invernale chiamata "A Moiano… Non Solo Polenta". La regina della serata è, naturalmente, la polenta, ma non mancano le lumache, che ormai si sono affermate nella cucina del piccolo paese nel comune di Città della Pieve. L'appuntamento è previsto da venerdì 29 a domenica 31 gennaio.