Sagre dʼItalia: gli appuntamenti da leccarsi i baffi

FIERA DI SANT'ORSO – Aosta – Oltre mille artigiani si danno appuntamento nel capoluogo valdostano per una fiera di antichissime origini. Due giorni e una notte per scoprire, ammirare e anche acquistare i capolavori dell’artigianato di montagna, i sapori più autentici e l’identità del territorio della Valle d’Aosta. In mostra nelle vie del centro della città sculture, bassorilievi, tessuti, pizzi e creazioni in ferro battuto, ma anche oggetti più umili come botti, rastrelli, mestoli e sabot, e oggetti per la casa. Appuntamento lunedì 30 e martedì 31 gennaio. La festa popolare ha il suo culmine nella "Veillà", la veglia, nella notte fra il 30 e 31 gennaio, che vede le vie del centro cittadino illuminate e animato di visitatori fino all'alba. Informazioni: www.fieradisantorso.it



SAGRA DEL SALAM'D PATATA – Settimo Rottaro (TO) - La 15sima edizione della Sagra del Salam'd Patata ripropone dal 27 al 29 gennaio alcuni aspetti della cultura rurale e i sapori genuini, prendendo come spunto un prodotto tipico del Canavese: il salame di patata, prodotto con ingredienti assolutamente naturali, anche se “poveri”, come alcune parti del maiale e le patate bollite. Si ottiene un insaccato dal gusto leggero, particolare e tipicamente piemontese, che ben si abbina ad un buon bicchiere di vino rosso locale.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO - Dosson (TV) – Il radicchio rosso è chiamato anche “fiore dell'inverno” ed è protagonista di una bella sagra in programma in provincia di Treviso. Le varietà più pregiate hanno forma allungata e foglie affusolate, e sono protagoniste di mille ricette. Gli stand gastronomici propongono le più gustose, anche in abbinamento ad altre eccellenze del territorio. Sono in programma anche spettacoli di gruppi folkloristici e musicali. Info: www.radicchiorossodosson.it



PANTHEON – Fiera di filatelia, numismatica e cartolinafilia - Piacenza – Venerdì 27 e sabato 28 gennaio sono due giornate tutte dedicate ai collezionisti, tra monete, francobolli, tessere e cartoline con la presenza di oltre ottanta espositori. I collezionisti hanno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, scambiando anche pezzi rari con una grande varietà di oggetti, tra cui cartoline, francobolli, telecarte e persino capsule delle bottiglie di spumante. Info: www.pantheon.piacenzaexpo.it



ANTIQUA - Genova - La grande fiera di antiquariato e arte antica prosegue fino domenica 29 gennaio nel quartiere fieristico di Genova. In mostra tanti oggetti di grande pregio, dalle porcellane alle cornici decorate in foglia oro, intagli su legno e argenterie di fine Settecento. Con il biglietto della manifestazione per tutta la durata della Mostra si può accedere al Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Info: www.antiquagenova.com



SAPEUR – Forlì – Un weekend di sapori e tradizioni romagnole presso i padiglioni fieristici della città, con oltre 150 espositori dei migliori prodotti agroalimentari. I visitatori sono invitati a un viaggio nei sapori e nei profumi di centinaia i prodotti tipici e artigianali, frutto delle micro-produzioni locali. Sono in calendario anche corsi e laboratori, ad esempio di cake-design, di pasta fatta in casa, o di idrosommelier, per imparare ad abbinare l'acqua alle giuste pietanze. Non manca, come lo scorso anno il Forlì Wine Festival, con un padiglione dedicato alla produzione enologica dell'Emilia Romagna. Ingressi: da 3 a 8 Euro. Info: www.sapeur.it



NON SOLO POLENTA – Moiano (PG) - Versione invernale della ormai affermata sagra estiva "A Moiano ... non solo lumache". Regina della tavola sarà ovviamente lei, la polenta, piatto tipico della tradizione contadina, anche se non mancheranno le lumache, ormai parte integrante della cucina di questo piccolo paese sulle colline umbre, oltre a tanti gustosi piatti sapientemente preparati dalle massaie del paese.



SUPERMAGIC – Festival Internazionale della magìa - Roma - Sorprese e illusioni da tutto il mondo si danno appuntamento da giovedì 26 a domenica 5 febbraio con lo spettacolo “Prodigi” a cui partecipano otto illustri stelle della magia provenienti da tutto il mondo, Sono in programma esibizioni di prestigiatori, manipolatori, mentalisti e illusionisti con momenti comici e poetici, luci suggestive,proiezioni, effetti visivi e musiche originali. Scopo delle esibizioni è suscitare la meraviglia, scintilla da cui parte ogni cosa. Ci si può anche divertire con una esclusiva lezione di magia gratuita, presso il Teatro Olimpico venerdì 27 gennaio alle 17.30 (prenotazione obbligatoria).



SAGRA DELLA BRUSCHETTA - Casaprota (RI) - Casaprota, in provincia di Rieti, vi aspetta per assaggiare le bruschette e le altre delizie culinarie. Come ormai da tradizione, nel centro storico si festeggiano i sapori laziali a suon di musica, senza perdere l'occasione di visitare i dintorni. Gruppi folkloristici e bande musicali rallegreranno l'atmosfera. Una mostra-mercato di prodotti tipici e dell'artigianato locale della provincia e di quelle limitrofe, farà da corollario a questa nuova edizione della sagra. Da sabato 28 a domenica 29.