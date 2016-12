Sagre d'Italia: gli appuntamenti da leccarsi i baffi

Sua maestà il maiale - Noventa Padovana (PD) - Sabato 16 e domenica 17 gennaio in concomitanza con la Festa di S.Antonio Abate, Noventa Padovana ospita, presso la barchessa del Parco Fornace, un weekend dedicato al maiale. Un ricco programma vi condurrà tra degustazioni, incontri culturali e gastronomici, presentazioni sul lavoro dei norcini e assaggi di piatti e prodotti della tradizione contadina veneta, legati soprattutto al periodo in cui si lavorava il maiale in casa, la cui carne sapientemente preparata e conservata doveva durare per un intero anno. Un'area sarà destinata allo street food dove il maiale potrà essere gustato in molte preparazioni, dalla classica porchetta, agli ossi, ai radici e musèt, al salame cotto, e salumi particolari di molte regioni italiane.



Sagra del Casoncello di Pontoglio - Pontoglio (BS) - In provincia di Brescia in occasione di Sant'Antonio Abate è tradizione che nelle case si preparino i famosi casoncelli, un primo piatto di pasta ripiena di origine lombarda. Le giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio, sono scandite da un ricco intrattenimento tra bancarelle, stand gastronomici, giochi dei tempi che furono, luna park e celebrazioni religiose. Inoltre Domenica 17 alle ore 15:00 presso la sala consiliare della BCC di Brescia filiale di Pontoglio viene presentata la tipica ricetta del Casoncello pontogliese.



Sagra della polenta, bisò e sabadò - Solarolo (RA) - Sabato 16 e domenica 17 gennaio il centro storico di Solarolo ospita una sagra in cui è possibile degustare la tipica polenta ai ferri condita con pancetta e salsiccia oppure con ragù romagnolo e accompagnata da un buon bisò, ovvero il vino rosso cotto. Fanno parte del menù anche polenta e baccalà e la polenta valdostana preparata direttamente dagli amici di Rhemes Notre Dame (Aosta) gemellati con Solarolo. I negozi del centro rimangono aperti ed è presente anche un angolo divertimento per i bambini.



Festa de Bagoin - San Mauro Pascoli (FC) - Un appuntamento che ripropone un'antica tradizione della società contadina che si svolgeva proprio alla torre fino a pochi decenni fa. La festa del maiale, infat­ti, non e' solo un momento di degustazione gastrono­mica ma la riscoperta di un modo di lavorare la carne direttamente sul posto per far riscoprire tradizioni di un tempo ormai scomparse.



Tour Day- Pontremoli (MS) - Da sabato 16 a sabato 30 gennaio la cittadina toscana ospita un percorso enogastronomico a tappe che valorizza la cucina e i prodotti tipici della Lunigiana. In entrambi i giorni c'è la possibilità di fermarsi in 12 distinti luoghi di ristorazione situati nel centro della città e gustare i sapori della tradizione. Ad ogni tappa i partecipanti valuteranno la “GastroPrestazione” con una votazione: in base al regolamento, poi, i punti andranno a uno dei due rioni in cui è divisa Pontremoli: San Nicolò e San Geminiano.



Birraio dell'Anno - Firenze - Dal 15 al 17 gennaio a Firenze si svolge la 7ª edizione di Birraio dell'Anno, premio nazionale dedicato alla birra artigianale. Per tre giorni il capoluogo toscano ospita i migliori birrifici del Belpaese, per la gioia di chi ama questa bevanda. Il programma di Birraio dell'Anno prevede la possibilità di scegliere tra le 100 birre alla spina proposte e uno spazio vendita permette di acquistare le migliori birre artigianali e nel corso della manifestazione non manca l'occasione di mangiare grazie a sei cucine di strada per lo street food. Il festival si concluderà dopo aver decretato il vincitore dell'edizione 2016.



Sagra della Polenta - Sermoneta - (LT) - In occasione della tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, questo ridente borgo medievale tra i più caratteristici d'Italia, soddisfa i palati più raffinati, con un mix unico di sapori, folclore e cultura del territorio, per la gioia e il piacere di buongustai vicini e lontani. La polenta di Sermoneta, infatti, viene cotta ancora oggi nei forni a legna classici, dentro larghi paioli di rame, che ne esaltano il sapore e le numerosissime virtù gastronomiche. L'appuntamento è per lunedì 18 gennaio.



Festa di Sant'Antonio Abate - Troina (EN) - Domenica 17 gennaio in provincia di Enna si festeggia Sant'Antonio Abate. La sera della vigilia della festa, il giorno 16, si accendono i pagghiara, dando vita a grandi e festosi fuochi. I "Pagghiara" sono enormi falò che vengono eretti in tutti i quartieri del paese e si preparano ad accogliere tavolate con molte leccornie tipiche del paese che vengono poi offerte alle persone che visitano i falò.