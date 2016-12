Sagre d'Italia: gli appuntamenti da leccarsi i baffi

Formaggi in Piazza - Sondrio - Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre Sondrio ospita la mostra mercato Formaggi in Piazza: una vetrina di produttori agricoli di latte crudo valtellinesi, delle Alpi lombarde e piemontesi e delle valli svizzere. La ricchezza e unicità dei formaggi a latte crudo sta nei loro gusti, nei paesaggi, nei luoghi di produzione e nelle persone che vi stanno dietro, con tutto il loro patrimonio di sapere: questa fiera vuole esaltare e valorizzare questi aspetti unici. Nelle piazze della città: mostra mercato di formaggi a latte crudo, cucina di strada, laboratori del gusto, laboratori per bambini, show-cooking, formaggi in musica, visite guidate, trekking con gli Alpaca, Cheese Hour e tanti menù a tema nei bar e ristoranti aderenti.



Festa della Polenta di Vigasio - Vigasio (VR) - Fino a doemnica 8 novembre tornei, parate, spettacoli, ma soprattutto stand gastronomici. Al centro dell'attenzione a Vigasio è la polenta, il piatto povero per eccellenza, servita con baccalà alla vicentina, pastisada de caval, tastasal, gulasch, seppie e piselli. Ma non mancano anche gli altri piatti tipici della cucina veneta: stinco al forno, cinghiale, capriolo, funghi e grana, lepre, fagioli e luccio in salsa, brasato al barolo e altre succulente delizie.



Legumi che Passione! - Stra (VE) - Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre tutti a conoscere e apprezzare le numerosissime varietà di legumi presenti nelle nostre regioni, con una mostra di oltre 100 varietà. Tra i vari eventi la distribuzione della “ Zuppa dei Santi “, come si usava in molti paesi veneti e non solo, all’esterno delle chiese, proposta dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta. Domenica, invece, sono presenti anche produttori locali con i prodotti stagionali del territorio, con il mercatino a Km 0.



Festa della Zucca - Salzano (VE) - In questo paesino di circa 13.000 abitanti in provincia di Venezia, la sagra dedicata all’ortaggio arancione è giunta alla 22° edizione e prosegue fino al 1° novembre. Specialità gastronomiche a base di zucca (dal risotto che la abbina allo speck al dolce “de Salsàn”), mostre, musica, dimostrazioni di intaglio e, per finire, la festa di Halloween.



Torgnon d’Outon - Torgnon (AO) - Dal 23 ottobre all’8 novembre si festeggia con una sagra gastronomica, tra dimostrazioni, conferenze, vendita di prodotti a km 0 e momenti ludici per i più piccini. Tra le specialità enogastronomiche, le patate di montagna e la Fontina DOP d'alpeggio. Per l'occasione si possono degustare i piatti della tradizione come la Torgnolette, a base di patate, Fontina, porri e pancetta, e la Sueppa di Torgnon a base di pane nero e bianco, Fontina, cavolo verza e fave.



TheFork Festival - Fino all'8 novembre The Fork, la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, organizza il più grande evento web della ristorazione in Italia che permette di prenotare 500 ristoranti al 50%. L'evento è un'occasione per permettere agli utenti di provare nuove cucine e soprattutto ristoranti di elevato livello che offrono per l'occasione menù a condizioni speciali.



Frantoi Aperti in Umbria - Fino al 29 novembre torna l'iniziativa dedicata all'oro verde: l'olio. La manifestazione, che si chiama Frantoi Aperti, coinvolge i migliori intenditori del buon vivere e del buon mangiare, 35 frantoi e alcuni tra i più affascinanti borghi medioevali della regione.



Fiera Nazionale del Tartufo Bianco - Acqualagna (PU) - Fino al 15 novembre, il tartufo marchigiano, tra i più pregiati e richiesti nel panorama culinario mondiale torna a conquistare i palati durante la Fiera Nazionale del Tartufo. La piazza principale ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa e il Palatartufo è pronto per accogliere gli oltre 200.000 visitatori della Fiera.



Festa della castagna - Riofreddo (RM) - La castagna è protagonista a Riofreddo, in provincia di Roma. Passeggiando per le stradine del borgo si possono degustare e scoprire tutti i prodotti tipici della zona come polenta, fettuccine ai funghi tartufati, carne alla brace e, ovviamente, la castagna. Un'occasione perfetta anche per visitare il piccolo borgo del Lazio fatto di vicoli suggestivi, stradine antiche e panorami bellissimi.



XXVI edizione Sagra della Vastedda - Capaci (PA) - Domenica 1 novembre, durante la festa della commemorazione dei defunti, a Capaci si celebra la vastedda, una focaccia di pane non lievitato che originariamente veniva condita con olio d'oliva, sale e pepe e oggi arricchita con sarde salate (o acciughe) e con caciocavallo (grattugiato o a scaglie). Oggi, la Sagra della Vastedda è l´occasione, per l´Amministrazione comunale e la Pro Loco, di far conoscere i genuini prodotti locali grazie anche al contributo di alcune aziende alimentari che operano nel territorio.