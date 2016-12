Sagre d'Italia: gli appuntamenti con i sapori d'autunno

Il fine settimana 23 - 25 ottobre offre una ricca varietà di eventi all'insegna dei buoni sapori d'autunn o e molte piacevoli occasioni per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia di tutta la famiglia. I prodotti esposti sono vere e proprie eccellenze del territorio: come vuole la stagione sono in primo piano castagne, tartufi e funghi.

Torgnon d’Outon - Torgnon (AO) - Dal 23 ottobre all’8 novembre si festeggia con una sagra gastronomica, tra dimostrazioni, conferenze, vendita di prodotti a km 0 e momenti ludici per i più piccini. Tra le specialità enogastronomiche, le patate di montagna e la Fontina DOP d'alpeggio. Per l'occasione si possono degustare i piatti della tradizione come la Torgnolette, a base di patate, Fontina, porri e pancetta, e la Sueppa di Torgnon a base di pane nero e bianco, Fontina, cavolo verza e fave.



Festa dei marroni - Castione di Brentonico (TN) - Sabato 24 e domenica 25 una sagra in onore delle castagne di alta qualità. Oltre a degustare questo frutto e degustare piatti tipici trentini si svolge anche il 7° Concorso “Castagne e Vino: l'abbinamento eccellente”. In programma anche intrattenimenti musicali, spettacoli per bambini e mostre a tema, con particolare attenzione alla “3ª Rassegna Nazionale di Arte Grafica Umoristica - La castagna del sorriso”.



Festa della Castagna di Marola - Carpineti (RE) - Fino al 25 ottobre Marola, cittadina immersa nei castagneti secolari, ospita una sagra dai sapori tipicamente autunnali. A farla da padrona sono il castagnaccio, i tortellini di castagne, i formaggi e i salumi nostrani, i funghi ed il tartufo dell'Appennino emiliano. Il tutto tra il mercatino dell'artigianato e tanto folklore.



Sagra delle castagne - Marradi (FI) - Durante i fine settimana fino al 25 ottobre, Marradi ospita il consueto appuntamento con le castagne: sono presenti numerosi stand gastronomici che propongono ai visitatori i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste) e molto altro ancora.



Fiera Nazionale del Tartufo Bianco - Acqualagna (PU) - Da domenica 25 ottobre e per i tre fine settimana consecutivi fino al 15 novembre, il tartufo marchigiano, tra i più pregiati e richiesti nel panorama culinario mondiale torna a conquistare i palati durante la Fiera Nazionale del Tartufo. La piazza principale ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa e il Palatartufo è pronto per accogliere gli oltre 200.000 visitatori della Fiera.



Fiera del tartufo - Gubbio (PG) - Dal 22 al 25 il centro storico di Gubbio ospita la Mostra del Tartufo Bianco e dei prodotti agroalimentari. I riflettori sono puntati sul pregiato tartufo bianco, il "Re della Tavola", e sulle tante eccellenze alimentari del territorio.



Sagra delle Zazzicchie e delle Verole - Gerano (RM) - Giunta alla sua 34° edizione la sagra delle Zazzicchie (salsicce) e Verole (castagne tipiche di Gerano) offre, sabato 24 e domenica 25 ottobre, un ricco menù a base di salsicce e castagne, accompagnate da un ottimo vino locale. Durante la manifestazione numerosi spettacoli musicali e intrattenimenti per adulti e bambini.



Sagra della castagna “Munnaredda” - Tramutola (PZ) - L' Associazione Pro Loco Tramutola, sabato 24 e domenica 25 ottobre organizza tra le vie del centro storico la VI edizione della Sagra della Castagna “Munnaredda”. Nelle cantine, nei vicoli e nelle piazzette è possibile assistere ai vari modi di preparazione di prodotti a base di castagne come la felicata, i pistiddi e i dolci tipici della tradizione contadina e popolare.



Agrimontana, I Sapori degli Iblei - Palazzolo Acreide (SR) - Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, Palazzolo Acreide ospita una manifestazione autunnale dedicata alla promozione dei prodotti locali del territorio ogni anno attira migliaia di visitatori. Durante l'Agrimontana protagoniste sono le specialità gastronomiche locali e basate sui sapori del territorio come la salsiccia, i formaggi, i funghi e il tartufo di Palazzolo.