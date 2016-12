Sagre d'Italia: gli appuntamenti con i sapori d'autunno

Il fine settimana 16 - 18 ottobre offre una ricca varietà di eventi all'insegna dei buoni sapori d'autunno e molte piacevoli occasioni per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia di tutta la famiglia. I prodotti esposti sono vere e proprie eccellenze del territorio: come vuole la stagione sono in primo piano castagne, tartufi e funghi.

Sagra della Mela - Piazza Brembana (BG) - Sabato 17 e domenica 18 ottobre in provincia di Bergamo si svolge la 6° sagra della mela: una due giorni dedicata alle mele, con degustazione di prodotti, mostre, concorsi, convegni e vendita diretta di prodotti gastronomici e d'artigianato locale. La manifestazione, inoltre, offre una valorizzazione del territorio ad ampio raggio unendo in un Tour Gastronomico formaggi, dolci, salumi, birre, miele e castagne, all'aspetto turistico. Ad unire tutti e tutto c'è un marchio di tutela con i colori delle varietà coltivate: Golden, Gala, Red Delicious, Renetta e Topaz.



Festa della Castagna di Marola - Carpineti (RE) - Fino al 25 ottobre Marola, cittadina immersa nei castagneti secolari, ospita una sagra dai sapori tipicamente autunnali. A farla da padrona sono il castagnaccio, i tortellini di castagne, i formaggi e i salumi nostrani, i funghi ed il tartufo dell'Appennino emiliano. Il tutto tra il mercatino dell'artigianato e tanto folklore.



42° Sagra del Fungo Amiatino – Bagnolo (GR) - Fino al 18 ottobre Bagnolo è teatro di un evento tipicamente autunnale, ricco di spunti gastronomici e culturali in genere. A farla da padrone è il Fungo Porcino dell'Amiata che viene celebrato con la tipica zuppa di funghi preparata con un'antica ricetta risalente al XVI secolo. Ma la Sagra non è solo gastronomia: gli appassionati possono godersi la mostra micologica, visitare gli stand espositivi di prodotti locali e partecipare a convegni e seminari sul fungo.



Sagra delle castagne - Marradi (FI) - Durante i fine settimana fino al 25 ottobre, Marradi ospita il consueto appuntamento con le castagne: sono presenti numerosi stand gastronomici che propongono ai visitatori i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste) e molto altro ancora.



Fiera del tartufo bianco pregiato - Pergola (PU) - Fino al 18 ottobre l'Oro di Pergola torna a brillare nelle vie principali della città, attraverso una lunga mostra mercato di specialità enogastronomiche, arrivando sino al Museo dei Bronzi Dorati, con oltre 2 chilometri di espositori di prodotti tipici. L'evento intende promuovere una delle eccellenze di Pergola, il tartufo bianco.



Leguminaria - Appignano (MC) - Torna, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, per il 13esimo anno consecutivo la manifestazione culturale ed eno-gastronomica fiore all'occhiello delle Marche, che porta ad Appignano visitatori da tutta Italia e da tutta Europa. Tre giorni "non stop" per riscoprire la buona tavola: lenticchie condite con la salsiccia, ceci e fagioli degustati nelle terrecotte prodotte dalle botteghe artigiane di Appignano. Leguminaria è anche mercato delle produzioni agricole, laboratori di degustazione guidata, incontri e mostra nazionale della ceramica e terra cotta.



Festa dell'Agricoltura - Lauro (AV) - Il Comune di Lauro e l'Assessorato alle attività produttive, con la collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio, promuove i prodotti tipici della zona attraverso degustazioni di pietanze genuine preparate seguendo la filosofia del chilometro zero.



I Porcini di Scorace - Buseto Palizzolo (TP) - Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre torna la manifestazione che celebra i sapori d'autunno per una nuova edizione volta ad approfondire le risorse naturali dell'entroterra del trapanese ed in particolare il re del bosco, il porcino nero di Scorace. Obiettivo dell'evento è quello di valorizzare e far conoscere meglio le eccellenze nostrane attraverso percorsi educativi, rivolti a bambini e adulti, e processi di avvicinamento ai prodotti che caratterizzano fortemente il territorio. L'evento è arricchito da incontri con le scuole, conferenze, una mostra micologica, degustazioni, visite guidate, laboratori e cooking show.