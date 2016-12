Sagre d'Italia: gli appuntamenti con i sapori d'autunno

Se ancora non avete nulla in programma per il secondo fine settimana di ottobre , ecco gli appuntamenti dal sapore tipicamente autunnale. Via libera al profumo di fumghi, tartufo e castagne, ma anche tanto divertimento in maschera per i più piccoli. Scopriamo insieme la rassegna dal 9 all'11 ottobre .

Mondi di Carta - Crema (CR) - Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Crema ospita una rassegna cultural-gastronomica dedicata ai piaceri della buona cucina. Il cibo è il filo conduttore del festival: “dalla terra allo spazio, dal presente al futuro” è il titolo della kermesse che vede importanti ospiti confrontarsi sui temi della sana alimentazione e del benessere psicofisico, con un occhio in particolare a ciò che la tradizione ci insegna, e che il futuro ci riserva.



Fiera del Riso - Isola della Scala (VR) - Fino all'11 ottobre trecento cuochi, nove sfide e 380 mila risotti serviti, uno spettacolo tra stand, concorsi gastronomici e serate a tema. Il programma prevede: Chef di diverse regioni d'Italia e Maestri Risottari che preparenno le loro specialità, spettacoli, sport, convegni, fiera campionaria, sfilate in costumi d'epoca e molto altro.



Festa degli Artisti di strada - Ragusa - Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre Ragusa si prepara ad ospitare il festival dei buskers fatto da artisti di strada provenienti da diverse parti d'Europa. La festa interessa oltre alle tradizionali location del quartiere barocco, anche altre zone periferiche ricche di storia e di pari bellezza nonostante siano semi abbandonate da tempo.



Harry Potter alla Rocca di Lonato - Lonato (BS) - Nella suggestiva cornice della Rocca di Lonato, domenica 11 ottobre si svolge una magica festa in costume. Catapultati dagli animatori nella magica Hogwarts, i bambini affronteranno per tutta la giornata grandi sfide al fianco dei maghi più famosi. E gli adolescenti avranno modo non solo di giocare nel ruolo degli antagonisti, ma anche di calarsi nel magico mondo di Harry Potter, di cui saranno esposti nella Diagon Alley oggetti originali del film e riproduzioni.



42° Sagra del Fungo Amiatino – Bagnolo (GR) - Fino al 18 ottobre Bagnolo è teatro di un evento tipicamente autunnale, ricco di spunti gastronomici e culturali in genere. A farla da padrone è il Fungo Porcino dell'Amiata che viene celebrato con la tipica zuppa di funghi preparata con un'antica ricetta risalente al XVI secolo. Ma la Sagra non è solo gastronomia: gli appassionati possono godersi la mostra micologica, visitare gli stand espositivi di prodotti locali e partecipare a convegni e seminari sul fungo.



Sagra delle castagne - Marradi (FI) - Durante i fine settimana fino al 25 ottobre, Marradi ospita il consueto appuntamento con le castagne: sono presenti numerosi stand gastronomici che propongono ai visitatori i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste) e molto altro ancora.



Sagra del tartufo - Canterano (Rm) - Sabato 10 e domenica 11 ottobre tutti gli aromi del bosco sono racchiusi in un piatto: che sia la pasta fresca fatta in casa oppure il classico uovo al tegamino, senza dimenticare la bruschetta con il prelibato pane locale, il tartufo nero pregiato e il tartufo scorzone sono i grandi protagonisti della Sagra in programma a Canterano. Un evento che da quest'anno diventa più "grande": non più un giorno solo, ma un intero fine settimana dedicato a un prodotto dal profumo e dal sapore inconfondibili, fra i più amati a ogni latitudine.



Autunno in Barbagia - Meana Sardo (NU) - Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre i vecchi cortili delle case aprono i cancelli per far scoprire tante tradizioni ancora custodite con cura dai loro abitanti.