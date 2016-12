Sagre d'Italia: gli appuntamenti con i sapori d'autunno

Fiera del Riso - Isola della Scala (VR) - Fino all'11 ottobre trecento cuochi, nove sfide e 380 mila risotti serviti, uno spettacolo tra stand, concorsi gastronomici e serate a tema. Il programma prevede: Chef di diverse regioni d'Italia e Maestri Risottari che preparenno le loro specialità, spettacoli, sport, convegni, fiera campionaria, sfilate in costumi d'epoca e molto altro.



Festa del Brembo e Sagra della Trota - Val Brembana (BG) - Due giorni dedicati alla ricchezza del fiume Brembo e all sue risorse. Il programma è ricco di iniziative didattiche, sportive e d'intrattenimento e con proposte gastronomiche d'eccellenza nei ristoranti aderenti. Un week end per esplorare l'ambiente, la flora e la fauna locale.



Festival dei Ricordi e Festa delle Castagne - Castell'Arquato (PC) - Il 3 e il 4 ottobre il rinomato borgo medievale in provincia di Piacenza ospita una manifestazione unica nel suo genere che riesce a coniugare gastronomia, folklore e riscoperta delle vecchie tradizioni. Oltre al vino sono presenti anche espositori di altri prodotti locali come miele, formaggi e verdure.



Boccaccesca 2015 - Certaldo (FI) - Dal 2 al 4 ottobre, con il patrocinio di EXPO 2015, nella patria del Boccaccio prende il via la XVII edizione della rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche e artigianali. Nella centralissima Piazza Boccaccio trovano spazio gli espositori dell'artigianato artistico con i loro prodotti di eccellenza e inizierà un singolare percorso enogastronomico grazie agli esercenti delle attività locali che usciranno dalle loro botteghe e proporranno, ciascuno, un piatto tipico diventando così attori di un inedito street food esclusivamente made in Certaldo.



Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti del bosco - Apecchio (PU) - Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, dal 2 al 4 ottobre dà il via alla stagione degli aromi d'autunno. L'evento propone un esclusivo e originale gioco di abbinamenti tra le pregiate birre locali e i piatti a base di tartufo. E' possibile creare accostamenti di alto livello sensoriale fra gli aromi di eccellenza dei luppoli e degli orzi locali e i profumi del prezioso tubero bianco.



Sagra della cioccolata a Squajo - Tuscania(VT) - Sabato 3 e domenica 4 ottobre Tuscania e la Tuscia sono pronte per ospitare “Hotchocolate 2015”, la decima edizione della “Sagra della cioccolata a Squajo”, evento del volontariato e della solidarietà. Per l'occasione la storica cioccolata calda di Tuscania viene servita in tazza e accompagnata dai tradizionali panini di antica ricetta e tradizione tuscanese.



Gara di pigiatura 2015 - Locorotondo (BA) - Domenica 4 ottobre si svolge un' iniziativa che permette di trascorrere una giornata tra i suggestivi panorami del territorio, a stretto contatto con natura e tradizione. Pampini, grappoli e filari di vite sono lo scenario seducente per poter vivere l'esperienza della vendemmia. Seguono i colori densi, gli aromi intensi e i gesti energici della gara di pigiatura che coinvolgono tutti gli ospiti.



Sagra del Pistacchio di Bronte - Bronte (CT) - Dal 2 al 4 ottobre il Parco dell'Etna ospita la Festa del pistacchio, il delizioso frutto tipico siciliano che cresce sulle pendici dell'Etna. Alla Sagra sono previste tante degustazioni dolci e salate: pennette, pasta fresca, pesto e salsiccia, tutte a base di pistacchio. E ancora dolci come gelato, torte e paste e la particolare crema pistacchiella. E ancora tanti spettacoli teatrali, animazione per i piccoli ospiti, spettacoli di giocoleria e intrattenimento musicale delle band folcloristiche locali.