Sagre d'Italia: divertirsi all'aria aperta

Fiesta tas corts - Ravascletto (UD) - A Ravascletto il 23 agosto si svolge la Fiesta tas Corts, una delle feste più autentiche e originali della Carnia. A far da regina a questa manifestazione nei cortili è la gastronomia, grazie all'infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per l'occasione le loro case ed offrono ai visitatori antichi piatti e specialità gastronomiche realizzate recuperando le vecchie ricette di famiglia. I piatti che le donne del paese preparano per l'occasione sono quelli che ciascuna di loro ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna e quindi – pur essendo simili come base – variano da casa a casa e presentano, di volta in volta, mille sapori diversi, frutto dei piccoli segreti che ogni cuoca conserva gelosamente. Si mangia nei cortili delle case e nei prati, all'allegro suono delle note delle fisarmoniche.



Sentieringusto - Treiso (CN) - Da giovedì 20 a lunedì 24 agosto è possibile andare alla scoperta del territorio piemontese con i suoi prodotti e sapori e colori. Sentieringusto, infatti, è una camminata enogastronomica non competitiva con pranzo itinerante tra le colline, dove si degustano piatti della tradizione piemontese e vini dei produttori della zona.



Festa di San Bernardo - Alseno (PC) - In occasione della ricorrenza del santo patrono, San Bernardo da Chiaravalle, da giovedì 20 a domenica 23 agosto, il Centro Culturale Manfredini, in collaborazione con la parrocchia S.Maria Assunta , organizza la consueta festa presso l'Abbazia di Chiaravalle della Colomba.



Lido di Savio in Festa - Bagnacavallo (RA) - Dal 21 al 23 agosto un festival dedicato allo street food di qualità e alla buona birra artigianale, anima con musica e spettacoli la via principale di Lido di Savio. Il meglio della birra artigianale e dello street food si uniscono per dar vita ad un appuntamento dedicato al gusto, che celebra la cultura birraria e le eccellenze gastronomiche provenienti da tutta Italia.



Sagra del cunigliolo fritto - San Miniato (PI) - Per tutto il mese di agosto, torna a La Serra, frazione di San Miniato, la Sagra del Cunigliolo Fritto. Evento di punta dell'estate serrese, la sagra propone un piacevole menù con varie specialità del territorio, tra le quali la più appetitosa è ovviamente la frittura di coniglio.



BirrAmo - Cineto Romano (RM) - Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Cineto Romano si svolge la festa della birra organizzata dall'associazione Pro Loco denominata BirrAmo. Durante le due serate è possibile degustare birre artigianali e non, alla spina e in bottiglia, il tutto accompagnato da musica live e dai sapori della gastronomia locale.



Gusta Forio - Sagra degli Antichi Sapori - Forio (NA) - La manifestazione, dal 19 al 23 agosto, nasce con l'obiettivo di allietare le serate dei tanti turisti che durante il periodo estivo affollano l'isola d'Ischia. La sagra si svolge in quattro serate a tema eno-gastronomico durante le quali i visitatori possono deliziare il loro palato con piatti tipici della cucina locale.



Panes - Festa del Pane di MontalbanoPanes - Montalbano Elicona (ME) - Venerdì 21 agosto i contadini montalbanesi, in abiti tradizionali, con le falci aguzze, faranno rivivere i riti e le usanze della mietitura e le antiche fasi della "Pisatura" (trebbiatura col calpestio). Le massaie, invece, si preparano a mostare tutte le fasi della "mpastara ru pani" (lavorazione del pane) partendo dalla cernitura della farina "cu crivellu" (setaccio per togliere la crusca), dall'impasto nella "mailla" semplicemente con farina, acqua calda, sale e l'aggiunta "ru criscenti" (lievito consistente in un piccolo pezzo di impasto di pane lasciato inacidire), fino alla lievitazione naturale e successiva infornata del pane nel forno rigorosamente a legna. La giusta occasione per riscoprire le tradizioni di una volta e degustare l'ottimo pane locale.