Sagre d'Italia: divertirsi all'aria aperta

Festa delle Rose - Villafranca di Verona (VR) - Dal 9 al 13 luglio in provincia di Verona si svolge una manifestazione all'insegna dello svago e della buona cucina. Durante tutte le serate gli stand gastronomici propongono piatti della tradizione come risotti, tortellini, fritture di pesce, grigliate di pollo, carne alla brace e carne salà. Non mancano, inoltre, le squisite “torte delle rose”, il tutto accompagnato dagli ottimi vini locali. Le serate da giovedì 9 e domenica 12 sono dedicate al liscio sulle due piste da ballo, lunedì 13, invece, si balla a ritmo di musica latino americana.



Festa dl Fontanù - Castel Mella (BS) - La nuova location di Piazza Unità d'Italia ospita, dall'8 al 12 luglio, la Festa del Fontanù. La manifestazione è dedicata al luogo tipico del territorio castelmellese, ovvero il fontanile, punto di ritrovo per i lavoratori della terra nella campagna d'altri tempi. Durante le serate vengono servite le principali specialità enogastronomiche locali: il caratteristico spiedo bresciano, i casoncelli bresciani, numerose varietà di carni alla brace, oltre ad una selezione di vini del territorio. Ad allietare i visitatori musica dal vivo, spettacoli, esibizioni e animazione per i più piccoli.



10 Festa della Mietitura - Pontoglio (BS) - Dal 10 al 20 luglio il paese è in festa per la grande kermesse agricola che ospita una festa dedicata alla rievocazione della vita contadina degli anni '40. Fra attività nei campi, artigiani espositori, fattorie didattiche, mostre a tema e cucina tipica, la festa è aperta a tutta la cittadinanza, che può godere anche di musica, balli e intrattenimenti di vario genere. Durante l'evento è possibile effettuare escursioni con carrozze a cavallo e salire su una gigantesca gru panoramica.



Sapori di Mare - Pizzighettone (CR) - Da venerdì 10 a domenica 12 luglio presso il caratteristico chalet La Conchiglia, va in scena la seconda edizione di Sapori di Mare, che porta in riva all'Adda i sapori, i prodotti e i piatti tipici della terra ligure e in particolare del suggestivo borgo marinaro di Camogli. Il ricco menù prevede fritto misto del golfo di prima scelta (cucinato nella caratteristica Padella), focaccia al formaggio tipo Recco, linguine al sugo di pesce, trofie al pesto con fagiolini e patate, patatine fritte e Camogliesi (i tipici dolcetti).



Sagra del Cinghiale - Tarquinia (VT) - La seconda edizione della Sagra del Cinghiale è pronta ad esplodere: dal 10 al 12 luglio un mix vincente a base di pietanze culinarie, ottima musica, buon vino e tanto divertimento invade l'area di Piazzale Europa alle porte del centro storico. L'evento, patrocinato da Provincia di Viterbo, Comune di Tarquinia e Università Agraria, nasce da un'idea degli appassionati tarquiniesi della "cacciarella" invernale che si armano di grembiule e cucchiaio per far gustare uno dei principali prodotti della gastronomia locale maremmana.



2° Festa dei Sapori del Mare - Trentola Ducenta (CE) - La Pro Loco Terra Asprinia con il patrocinio di Regione Campania Provincia di Caserta Città di Trentola Ducenta organizza dall'11 al 12 luglio la 2° festa dei sapori del mare. Le serate, allietate con musica e ballo, portano in tavola cuppetiello misto con alici e impepata di cozze, il tutto accompagnato dall'immancabile vino asprinio.



Festa del Fungo Porcino - Montoro (AV) - Il Circolo ACSI BORGO organizza dal 10 luglio al 12 luglio la “Festa del Fungo Porcino e Sapori del Borgo”, un evento ricco di divertimento e buona cucina. Il fungo porcino con il suo profumo è al centro dell'evento gastronomico: la festa, appuntamento significativo per chi ama assaporare piatti semplici e genuini, ha lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell'intero territorio montorese. Durante le serate è possibile degustare risotto con funghi porcini, cortecce con funghi porcini, scialatielli, arista, salsiccia e frittelle con funghi porcini.