Sagre dʼItalia: dieci appuntamenti di gusto

Quintessenza - Savigliano (CN) - Gli amanti del verde, delle piante officinali e delle spezie si ritrovano domenica 15 maggio in uno dei centri storici più belli del Piemonte per andare alla scoperta delle curiosità e dei segreti del mondo delle erbe. In programma incontri con esperti, laboratori, degustazioni e momenti di animazione per i più piccoli.



Gemme di Gusto - Trentino Alto Adige - Nel corso dei cinque fine settimana del mese di maggio, un ricco calendario di eventi è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Durante il weekend del 13 e 15 Lavis ospita Ecologica-mente, un intero weekend dedicato alla valorizzazione dell'ambiente con iniziative rivolte soprattutto ai bambini per stimolarli a riflettere e mettersi in gioco e una proposta gastronomica studiata ad hoc per loro. La giornata di sabato è dedicata a "La primavera fiorisce nella Grotta dello Spumante", a Nomi: una passeggiata tra boschi e vigneti seguita da una degustazione di metodo classico in abbinamento a prodotti ittici e, per i più piccoli, di pane, confettura e succhi di frutta.



Sagra delle Fragole - Cassina de' Pecchi (MI) - Domenica 15 maggio a due passi da Milano si svolge una sagra dedicata a questo frutto di stagione che piace proprio a tutti. Oltre a degustazioni, laboratori, truccabimbi e pony che fanno divertire i più piccoli, sarà disponibile un trenino che permette di raggiungere i vari punti della sagra, comprese le coltivazioni di fragole dell’azienda innovativa Straberry che sorge sul territorio comunale.



Maleo in Rock - Maleo (LO) - Venerdì 13 e sabato 14 maggio Maleo, in provincia di Lodi, ospita la quattordicesima edizione di "Maleo in Rock", non una semplice festa della birra, ma la giusta occasione per ritrovarsi in compagnia e trascorrere una serata all'insegna di divertimento, tanta musica e buona cucina. Particolare attenzione va rivolta alla serata di giovedì12: ospite dell'evento Davide Van De Sfroos.



Tre giorni in piazza - Pizzighettone (CR) - Da venerdì 13 a domenica 15 maggio le Casematte delle Mura di via Boneschi ospitano, tra artigianato, arte, curiosità e gastronomia un percorso espositivo ambientato all'interno del suggestivo circuito medievale: trentaquattro ambienti a volta di botte tutti collegati tra loro, ricavati all’interno delle antiche mura, un tempo destinati ad ospitare truppe militari. La giornata di domenica è dedicata alla quinta edizione di 'Pizzighettone in Fiore', mostra mercato di fiori, bulbi, piante, articoli per il giardino e per l'ortocoltura, con stand ospitati nel centro storico, a pochi passi dalle antiche mura.



Sagra del Prugnolo - Montieri (GR) - Il secondo fine settimana di maggio a Montieri si celebra il prugnolo, fungo primaverile pregiatissimo. Dai formaggi fino al liquore, passando per trenette e secondi di carne, tutto è a base di prugnolo. La cornice festosa è completata da mercatino artigianale e di prodotti tipici, dall'intrattenimento musicale e da escursioni per festeggiare l’inizio della bella stagione.



Orvieto in Fiore - Orvieto - Durante il terzo weekend di maggio Orvieto si veste a festa: in piazza XXIX Marzo nei due giorni, si tiene la mostra mercato florovivaistica “Se son rose… ” che propone le eccellenze delle produzioni dei vivaisti e collezionisti di fiori e piante, ma anche curiosità e prodotti tipici artigianali ed enogastronomici. Tanti sono gli eventi collaterali in collaborazione anche con il gruppo FAI di Orvieto e FAI Umbria; inoltre, la domenica pomeriggio, dopo il torneo dei balestrieri e gli spettacoli medievali, viene assegnato il palio.



Maltattack 2016 - Chieti (CH) - Sabato 14 maggio la storica cornice di Piazza Malta ospita il Festival musicale organizzato dai Giovani delle Acli che ha l'obiettivo di riportare vita e movimento nello splendido centro cittadino e far conoscere luoghi storici e caratteristici alla grande moltitudine di studenti fuori sede. La piazza, luogo naturale di incontro e conoscenza, diventa per l'occasione uno spazio a misura di giovani in cui si incontrano arte, musica e cultura con un occhio sempre rivolto al territorio e alle sue tradizioni. L’apertura della manifestazione è alle ore 18.00 per continuare poi senza sosta fino notte fonda.



Festa delle Passate - Marta (VT) - Sulle sponde del Lago di Bolsena sabato 14 maggio si svolge la Festa delle Passate (meglio conosciuta come Barabbata), un appuntamento tradizionale e folcloristico che, da rito pagano, è diventato un appuntamento religioso. Si invoca la Madonna per il buon esito del lavoro agricolo e per farlo sfilano in processione i rappresentanti di ogni categoria che lavora nei campi, in costume tipico su carri allegorici addobbati con fontane di fiori, seguendo un preciso ordine gerarchico.



Voci di Maggio - Cuglieri (OR) - Le antiche tradizioni della Sardegna in mostra in tutte le possibili sfaccettature: dopo Nuoro, Orosei, Olbia, Sassari e Cabras, “Voci di Maggio” sbarca nella splendida cornice di S. Caterina di Pittinuri che, sabato 13 e doemnica 14 maggio, ospita l’edizione 2016 dell’evento di musica, artigianato, moda e gastronomia di maggior richiamo in Sardegna. Grazie alla manifestazione, per due giorni va in scena una grande festa di folclore e tradizione: il ricco programma prevede convegni, sagre, dimostrazioni, laboratori del “fare” e rievocazioni storiche, senza dimenticare il grande concerto finale che la sera del 14 maggio vede salire sul palco alcuni dei più grandi artisti del panorama isolano e nazionale.