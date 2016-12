TORGNON D'OUTON - Torgnon (AO) - Fino a domenica 13 novembre la Valle del Cervino si anima di musica, artigianato e gastronomia locale. Specialità valdostane, tra cui patate di montagna e fontina Dop d'alpeggio, saranno proposte nel ricco menu dei due fine settimana consecutivi, nei quali si festeggia anche San Martino, patrono della cittadina. Spettacoli e divertimenti assicurati anche per i più piccoli come il truccabimbi. Lunedì 31 ottobre, invece, serata di Halloween, grande festa a partire dalle ore 19.00 con "Sangria e paella party" e dalle ore 20.00 serata danzante e palloncini e baby dance per i più piccini.



FESTA E MERCATINO DELLA CASTAGNA - Foiana (BZ) - La “Keschtnfeschtl“, la Festa della castagna, si presenta in un contesto di festa e buon gusto: i visitatori possono passeggiare tra il mercato contadino che espone non solo i prodotti a base di castagne, di miele e di altri prodotti naturali della cucina altoatesina, ma anche i caratteristici oggetti dell‘antico artigianato tradizionale come il “Keschtnriggl“, il tradizionale utensile della manifattura altoatesina che presta il nome alla rassegna. E’ un curioso cesto ovale intrecciato con legno di castagno e nocciolo, utilizzato per sbucciare le caldarroste: dopo essere state arrostite sul fuoco vivo, le castagne vengono scosse al suo interno, ottenendo in questo modo che la buccia si stacchi da sola dalla polpa e cada attraverso le sottili fessure sul pavimento, trattenendo pertanto le castagne già pelate.



TARTUFESTA - Carbonara di Po (MN) - Fino a domenica 6 novembre la provincia di Mantova si accende con Tartufesta, la manifestazione dedicata a piatti prelibati preparati esclusivamente con tartufo bianco. Le portate sono accompagnate da una selezione di vini pregiati e servite ai tavoli del Palatartufo, sotto il cui tetto sono allestiti stand espositivi e commerciali di prodotti tipici locali con la possibilità di acquistare il pregiato tubero.



FESTA DELLA POLENTA - Vigasio (VR) - Per quasi un mese intero la cittadina veronese si tinge di giallo: fino a domenica 6 novembre, infatti, la polenta colorerà di tinte accese la tavola della sagra tradizionale a Vigasio. Gli stand enogastronomici propongono un ricco menu con decine di pietanze, tutte diverse, preparate secondo le ricette della tradizione. Accanto alla polenta di mais, ci saranno gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci.



LA SAGRA DEL MARRONE - Castel del Rio (BO) - Questa occasione dai sapori tipicamente autunnali è la festa più vecchia del paese, cadenzata in quattro settimane da numerosi appuntamenti. Durante queste giornate di festa verrà allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e interessanti serate dove la storia e la cultura si fondono con la cucina. Stand gastronomici, ristoranti e trattorie tipiche serviranno pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farine di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate.



IL PESCE FA FESTA - Cesenatico (FC) - Dal 28 ottobre al 1° novembre un appuntamento da non perdere: per chi ama i sapori che regala il mare, Cesenatico ospita la kermesse gastronomica dedicata al prodotto principe della cucina locale, il pesce dell'Adriatico. Lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico trionfano grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione marinara. A far da cornice all'evento, verrà organizzata una grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, collezionismo, giochi per bambini e altre attrazioni.



VOLTERRAGUSTO - Volterra (PI) - Fino a martedì 1 novembre la città etrusca fa festa con un evento itinerante dedicato al tartufo bianco e ai numerosi prodotti tipici locali. All'interno della manifestazione sono previsti incontri ed eventi speciali come il Palio dei caci che, come da tradizione, vedrà rotolare le caciotte lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade o ancora le esibizioni, in Piazza dei Priori, del Gruppo storico sbandieratori e musici vittà di Volterra.



SAGRA DEL MARRONE E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO - Palazzuolo sul Senio (FI) - Si chiama Marrone del Mugello ed è la castagna che si produce dai castagneti da frutto nella zona del Mugello. La sagra in suo onore porta in tavola tutto ciò che nasce dal marrone: il castagnaccio, la torta, i topini e i tortellini, ma anche tanti abbinamenti gastronomici con i frutti tipici del sottobosco, dai funghi ai tartufi.



SAGRA DELLA CASTAGNA - Canterano (RM) - Un appuntamento conviviale, tra il fuoco delle caldarroste e antiche tradizioni locali, che scalderà l’atmosfera per un intero fine settimana. All’interno di un comodo stand al coperto si potranno gustare le castagne insieme ad altre delizie locali come la “pizza de raniturcu” condita con broccoli e salsiccia, la pasta e fagioli e il dolce di castagne, con il corposo vino rosso della zona che legherà tutti questi prelibati sapori. Tra spettacoli musicali e folcloristici, lo stand gastronomico sarà aperto sabato a pranzo e domenica dall’ora di pranzo in poi.



I PORCINI DI SCORACE - Buseto Palizzolo (TP) - Dal 28 al 30 ottobre in provincia di Trapani si svolge una manifestazione dedicata ai sapori del bosco. L'evento celebra - attraverso incontri, degustazioni, convegni ed escursioni guidate - i sapori d'autunno, le risorse naturali dell'entroterra trapanese, ed in particolare il re del bosco "il Porcino nero di Scorace". Per l'occasione viene allestita una mostra micologica e il bosco di Scorace, una delle più importanti aree verdi del territorio di Trapani, sarà fra i protagonisti della manifestazione che prevede visite guidate e percorsi micologici in compagnia di guide ed esperti del settore.