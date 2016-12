Sagre dʼItalia: dieci appuntamenti da non perdere

Gustadom 2016 - Asti - L'evento, giunto alla sua XVI edizione, è tra le manifestazioni culturali ed enogastonomiche più seguite sul territorio regionale. È una passeggiata enogastronomica nei giardini storici, le vie e gli angoli più suggestivi del Rione Cattedrale, occasione unica per vedere scorci magici intorno alla splendida Cattedrale di Asti. La ricerca dei piatti, delle materie prime migliori e l'unicità delle ambientazioni fanno del Gustadom una manifestazione unica, il connubio perfetto tra le massime espressioni culturali e quelle enogastronomiche del nostro territorio.



Sagra della trota - Bagnarola di Sesto al Reghena (PN) - Un fine settimana ricco di buon gusto e stand gastronomici che offrono ai visitatori e alle buone forchette numerose specialità a base di trota tra cui il gustoso pasticcio di trota, gli gnocchi alla trota, la trota affumicata e la trota alla boscaiola.



Il Signore degli Anelli alla Rocca di Lonato - Lonato (BS) - Domenica 5 giugno la Rocca si trasforma nel Fosso di Helm, dove viene sottoscritta l’alleanza tra gli Elfi guidati da Legolas, i Gondoriani condotti da Aragorn, Gimli il Nano, e ancora i Rohirrim comandati dal grande Re Theoden, Gandalf il grigio e tutti gli altri personaggi della Compagnia dell’Anello. I ragazzi dai 3 ai 16 anni verranno suddivisi in diversi schieramenti per affrontare la missione. La giornata coinvolgerà tutta la famiglia, perché i genitori più volenterosi saranno assoldati tra le fila del terribile esercito di Sauron. Non saranno esclusi anche adolescenti e giovani adulti che potranno rivestire un ruolo fondamentale nelle battaglie di Uruk Hai e Orchi. Durante tutta la giornata viene allestito un angolo fotografico e scenografico dove i piccoli guerrieri potranno farsi immortalare mentre indossano fedeli riproduzioni di armature, spade elfiche, archi, scudi.



Festa della ciliegia di Vignola - Vignola (MO) - Fino a domenica 12 giugno la cittadina modenese ospita "Vignola è tempo di ciliegie", l'evento dedicato al pregiato frutto rosso simbolo della città. Il programma prevede iniziative a ritmo di jazz, giochi ed eventi per gli studenti e per i piu' piccini, e ancora degustazioni e laboratori teatrali, cene e storie cantate, presentazioni di libri e gare sportive. Tutto per celebrare le diverse varietà di sua maestà la ciliegia tra le quali il "durone bigarreau" e la "mora di vignola".



Sagra della lasagna - San Lazzaro di Savena (BO) - Dal 2 al 5 giugno il circolo Arci San Lazzaro Di Savena si dedica all'organizzazione di una delle sue feste culinarie più apprezzate: la Sagra della lasagna. Questa festa nasce con l'obiettivo di voler tramandare la cucina emiliana-romagnola alle nuove generazioni: pochissima (ma ricercata) contaminazione con le nuove ricette, tutte rigorosamente preparate con i fondamenti tradizionali: la lasagna, i tortelloni, il friggione, le crescentine.



Sagra del ranocchio - Brozzi (FI) - La sagra, nata nel 1974, è uno degli eventi storici della zona. Il piatto forte è ovviamente il ranocchio fritto, ma il menù prevede anche piatti tipici a base di pecora, come penne sulla pecora o pecora in umido, coccoli fritti, carne alla brace, pizze e tante altre specialità, tutte accompagnate dal buon vino di Carmignano. Fino a domenica 5 giugno.



3° Festival Bavarese - Ancona - Fino al 2 giugno Ancona profuma di sapori bavaresi. Stand gastronomici offrono Spatzle, Weibwurst, o per i più tradizionali il classico stinco di maiale al forno; il tutto accompagnato da ottima musica live.



Gluten Free Fest - Perugia - Perugia ospita dal 2 al 5 giugno un appuntamento organizzato dall'Agenzia Sedicieventi con il patrocinio dell'AIC, Associazione Italiana Celiachia, per promuovere il piacere del vivere sano e della vita all'aria aperta. Per l'occasione si alternano momenti dedicati allo sport, aalla cucina e al mondo del benessere, senza dimenticare le aree ristoro e fingerfood dove acquistare e consumare in sicurezza prodotti e bevande gluten free.



Palio dei Borgia a Nepi - Viterbo - Fino al 19 giugno Nepi, la “città dell'acqua”, celebra la 21esima edizione di quello che da quest'anno si chiamerà “Palio dei Borgia”, la manifestazione che ripercorre i principali episodi della storia nepesina. Grande spazio è dato alla gastronomia del territorio: ogni sera, infatti, le taverne e le osterie delle quattro contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – sono pronte a servire i piatti tipici della cucina locale in un'atmosfera tipicamente medievale. E così i visitatori possono tornare davvero indietro nel tempo e assaggiare piatti unici e genuini come il salame cotto affumicato e la scapicollata, l'acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l'agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tenuta Ronci.



Sagra de sa padrula - Silius (CA) - Sabato 4 e domenica 5 giugno in provincia di Cagliari si festeggia con il dolce tipico locale: la formagella di formaggio denominata dai siliesi "sa padrula". Il dolce e' frutto di un'antichissima tradizione, custodita gelosamente e tramandata di generazione in generazione dalle massaie del paese. Durante la manifestazione è possibile visitare le bellezze del territorio quali "il castello di Orgugliosu", i siti minerari di "muscadroxiu" e "gennas tres montis" ed il moderno insediamento del "sardinia radio telescope.