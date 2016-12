Notte al parco - Val Canali Pale di San Martino (TN) - Esplorare, gustare, sperimentare: sabato 28 e domenica 29 maggio un regalo per tutta la famiglia che abbina natura e gusto, ma anche avventura, animali, formaggi e mele trentine. Di cose da scoprire ce ne saranno tante, come imparare a fare il burro usando una bottiglia di vetro o produrre una Tosèla (il formaggio fresco tipico di Primiero), capitanati da Bruno, casaro di professione.



Pane al pane, vino al vino - Barge (CN) - In Piemonte, sulle colline cuneesi, domenica 29 maggio è una giornata dedicata alla semplicità dei sapori legati al territorio. Le vie di Barge si riempiono per l'occasione di profumi autentici, quelli del pane appena sfornato da assaggiare in tutte le sue forme, abbinandolo con i gustosi affettati, i salami e gli ottimi vini.



Festa della ciliegia di Vignola - Vignola (MO) - Fino a domenica 12 giugno la cittadina modenese ospita "Vignola è tempo di ciliegie", l'evento dedicato al pregiato frutto rosso simbolo della città. Il programma prevede iniziative a ritmo di jazz, giochi ed eventi per gli studenti e per i piu' piccini, e ancora degustazioni e laboratori teatrali, cene e storie cantate, presentazioni di libri e gare sportive. Tutto per celebrare le diverse varietà di sua maestà la ciliegia tra le quali il "durone bigarreau" e la "mora di vignola".



Sagra della lasagna - San Lazzaro di Savena (BO) - Il circolo Arci San Lazzaro Di Savena si dedica all'organizzazione di una delle sue feste culinarie più apprezzate: la Sagra della lasagna. Questa festa nasce con l'obiettivo di voler tramandare la cucina emiliana-romagnola alle nuove generazioni: pochissima (ma ricercata) contaminazione con le nuove ricette, tutte rigorosamente preparate con i fondamenti tradizionali: la lasagna, i tortelloni, il friggione, le crescentine. L'edizione 2016 si svolge nei giorni 27 - 28 - 29 maggio e 2 - 3 - 4 - 5 giugno.



Sagra di Canocchia e Seppia - Porto Garibalidi (FE) - Doppio fine settimana dedicato a due fra i più gustosi prodotti del mare: la seppia e la canocchia. Per l'occasione viene allestito lo stand gastronomico che propone specialità della cucina locale a prezzi popolari: dalla zuppa di cozze alle seppie al vapore, dai sedanini alle canocchie o alla 'magnavacante' (con seppie, cozze e gamberi) fino al guazzetto di seppie e piselli con polenta, alle seppie e canocchie gratinate ed alla frittura di pescato dell'Adriatico e delle Valli comacchiesi.



Sagra del ranocchio - Brozzi (FI) - La sagra, nata nel 1974, è uno degli eventi storici della zona. Il piatto forte è ovviamente il ranocchio fritto, ma il menù prevede anche piatti tipici a base di pecora, come penne sulla pecora o pecora in umido, coccoli fritti, carne alla brace, pizze e tante altre specialità, tutte accompagnate dal buon vino di Carmignano. Fino a domenica 5 giugno.



Sagra dei Pici - San Casciano dei Bagni (SI ) - Per l’ultimo weekend di maggio il paese di Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, ospita la tradizionale Sagra dei Pici, la pasta tipica toscana, realizzata a mano con farina 0, farina di grano duro e acqua. Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomici per le vie del paese, la "scuola di pici" e lezioni sull’impasto e la realizzazione della famosa pasta.



Sagra della ciliegia - Longiano (FC) - Ventesima edizione della grande sagra dedicata alla ciliegia di Longiano: la Pro loco di Longiano, col patrocinio del Comune, organizza tre giorni di spettacoli, concerti, stand gastronomico, giochi, mostra pomologica mercatino degli hobbisti e produttori e naturalmente laboratori per i più piccoli. Tutti gli eventi che fanno parte del programma dell’iniziativa sono gratuiti. Da sabato 28 a domenica 29 maggio.



3° Festival Bavarese - Ancona - Dal 27 maggio al 2 giugno Ancona profuma di sapori bavaresi. Stand gastronomici offrono Spatzle, Weibwurst, o per i più tradizionali il classico stinco di maiale al forno; il tutto accompagnato da ottima musica live.



Sagra della patata - Angri (SL) - Sabato 28 e domenica 29 maggio un menù a base di patata, uno dei prodotti di punta della produzione agricola di Angri, in provincia di Salerno. E' possibile degustarla in svariati modi: negli gnocchi, con la parmigiana di patate, nello spezzatino con patate, nel gateau e persino come dolce, grazie alla zeppola di patate. Per l'occasione vengono rispolverate usanze e tradizioni della vita popolare di campagna: arti, mestieri e bellezza di un tempo.