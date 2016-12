Sagre d'Italia: dieci appuntamenti da non perdere

Magia del legno - Sutrio (UD) - Sutrio, il paese carnico noto per la lavorazione del legno, domenica 6 settembre si trasforma in laboratorio del legno, mettendo in mostra l'abilità dei suoi artigiani e di artisti ospiti, in una festa che h come scenario l'intero borgo. Intarsio, scultura, incisione, pirografia: in ogni cortile, sotto i porticati e all'interno di piazzette decine di falegnami e intagliatori lavorano davanti al pubblico, accompagnati dal suono della fisarmonica e di antichi strumenti tradizionali. Per i bambini, in programma laboratori didattici e stand dedicati al gioco. Piatti tradizionali si degustano nelle trattorie e negli stand allestiti negli angoli più caratteristici del paese: simbolo della festa sono i cjarsòns, sorta di agnolotti con ripieno a base di ricotta e di una ricchissima varietà di ingredienti (spezie, frutta secca, uva sultanina, erbe aromatiche, aromi orientali…) di cui si possono gustare molteplici varianti.



Oktoberfest Brianza - Cesano Maderno (MI) - Fino a domenica 6 settembre si svolge una manifestazione dedicata alle originali birre dell'oktoberfest di Monaco da accompagnare con bue allo spiedo, salsiccia bavarese, bretzel, bratwurstel, stinco, strudel, torta della foresta nera….e molto altro ancora. La struttura offre 5000 mq, ristorante completamente coperto, area bambini, musica live tutte le sere, mercatini nel week end, giochi, attrazioni e ricordate che anche in caso di pioggia l'apertura è garantita.



Sagra del Peperone di Carmagnola - Carmagnola (TO) - Carmagnola ospita la Sagra del Peperone, un evento importante non soltanto per la valorizzazione del prodotto tipico della città, ma anche perché permette di conoscere meglio le bellezze artistiche, le tradizioni e la cultura di Carmagnola. Da anni la Sagra riscuote un crescente afflusso di pubblico: oltre alla tradizionale esposizione di peperoni e ai relativi concorsi, alle degustazioni, alla sfilata di "Re Povron" e la "Bela Povronera" e alle esibizioni dei gruppi Folkloristici Carmagnolesi, si affiancano serate musicali, spettacoli di vari gruppi e un'area commerciale dedicata agli espositori.



Settembre Villanovese - Villanova d'Asti (AT) - Tra l'area urbana torinese e le colline dell'astigiano si trova Villanova d'Asti. Semplicissimo da raggiungere, il primo weekend di settembre vede le proprie vie e le proprie campagne pervase dallo spirito dei festeggiamenti patronali dedicati a Sant'Isidoro. La kermesse è molto ricca di eventi ed iniziative, tanto da essere riconosciuta nei dintorni (e non solo) con l'appellativo di "Settembre Villanovese". Concerti, feste con lancio di colori, sfilate di moda, musica di ogni tipo e naturalmente cibo e bevande per ogni tipo di palato.



Sagra della Nocciola - Caprarola (VT) - A Caprarola, cittadina del viterbese, la nocciola viene quasi venerata. Questo perché gran parte dell'economia agricola locale e anche quella dei paesi limitrofi, si basa sulla sua coltivazione. Dolci alla nocciola, nocciole sottomiele, pasta alla nocciola, squisite granelle di nocciola per condimenti. E il pezzo forte, il più gustoso, assolutamente da provare: la crema spalmabile alla nocciola prodotta localmente e molto simile alla ben nota Nutella.



Il Mastrogiurato - Lanciano (CH) - Fino alla prima domenica di settembre Lanciano ospita una settimana di grandi eventi tra cene di ambientazione medioevale, taverne, concerti di musica antica, teatro di strada, giocolieri, combattenti, danzatrici, sbandieratori, grande corteo storico in costume d'epoca. Una cura per i dettagli che tende a mantenere l'identità della città salvaguardando il patrimonio di valori, di tradizioni e di sogni alimentati dalle memorie del passato.



Festa della Cipolla di Cannara - Cannara (PG) - Si ripete come ogni anno la grande Festa della Cipolla di Cannara. Come ogni anno, sono stati programmati tantissimi eventi, concerti e spettacoli. Stand gastronomici deliziano il palato con i migliori piatti cucinati a base di cipolla e non solo, il tutto preparato secondo le antiche ricette umbre. Non perdete l'occasione di visitare i luoghi francescani di Cannara, il Sacro Tugurio e Piandarca, luogo della Predica agli uccelli di San Francesco.



A spasso nel Borgo - Stimigliano (RI) - La Comunità Giovanile Stimigliano Infinity apre ancora una volta le cantine del centro storico il 4 e il 5 Settembre. Ad aspettare i visitatori spettacoli live ed un menù fisso economico e gustoso a base di prodotti tipici Stimiglianesi e Sabini.



Folk Sabina Festival - Poggio Moiano (VT) - Dal 4 al 6 settembre Poggio Moiano si trasforma in una grande vetrina delle eccellenze locali, tra degustazioni di piatti, vini e liquori locali, mostre ed esposizioni di artigianato, spettacoli teatrali e musicali.



Sagra della rana - Marcianise (CE) - Da giovedì 3 a domenica 6 settembre in provincia di Caserta si svolge una sagra dedicata al ricordo delle tradizioni e di quando la vita si basava sull'agricoltura e sulla coltura della canapa. L'appuntamento gastronomico, frequentatissimo da buongustai di tutta Italia, offre una varietà di prodotti tradizionali preparati con cura e professionalità, dai soci dell'Associazione il Sito di Marcianise. Anche quest'anno gli stand vengono allestiti, nell'area mercato della fiera settimanale nel rione Medaglie d'oro di Marcianise.