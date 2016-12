Sagre d'Italia: dieci appuntamenti da non perdere

Palio degli zoccoli - Desio (MI) - Il 14 giugno appuntamento a Desio per la XXVII Edizione del Palio degli Zoccoli, famosa rievocazione della storica battaglia desiana. Un tuffo nel medioevo in cui 22 concorrenti si sfidano in una corsa a staffetta calzando non comode scarpe da ginnastica, bensì rudimentali zoccoli di legno. Ad animare la città ci saranno anche bancarelle, giochi per bambini e dimostrazioni artigianali, per vivere davvero una giornata indimenticabile immersi nella tradizione e nel folklore di un tempo.



EatVegan - Sagra eno-gastronomica Vegana - Lonate Pozzolo (VA) - Una sagra enogastronomica dedicata al mondo vegano, un festival che promuove uno stile di vita più etico e sostenibile; dal 12 al 14 giugno, Lonate Pozzolo punta i riflettori su questa nuova filosofia alimentare. Un intero fine settimana tra momenti di formazione, incontri con esperti, nutrizionisti e animalisti, con l'intento di sensibilizzare e rendere più chiare le motivazioni per le quali abbracciare questa scelta. Ottimo cibo, rigorosamente vegan, da gustare e prodotti vegani e cruelty free da poter acquistare. Ma EatVegan offre anche momenti di musica e spettacolo, animazione e giochi per i più piccoli e...solidarietà.



Festival della Birra - Podenzano (PC) - Giunta alla sua decima edizione, nella bellissima area verde del centro sportivo Comunale “G. Valla”, dal 12 al 15 giugno vi aspettano quattro giorni dedicati alla musica live ed alla buona cucina.I visitatori possono degustare una quantità inimmaginabile di birre, dalla qualità e le caratteristiche organolettiche molto differenti tra loro.



Giornate dell'Architettura Alto Adige - Bolzano e dintorni - Dall'11 al 14 giugno, un nuovissimo appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio architettonico altoatesino: quaranta edifici, otto itinerari e visite guidate per avvicinarsi all'architettura. Gli itinerari proposti coinvolgono diverse zone, dalla città di Bolzano e i suoi dintorni fino alle località di Brunico, Bressanone, Merano e la Val Pusteria. Focus di questa prima edizione, le ristrutturazioni che hanno permesso a edifici antichi di essere ripensati con nuove destinazioni d'uso. A completare il ricco programma di visite, la Notte dell'Architettura (sabato 13 giugno), e poi ancora studi artistici aperti, tavole rotonde ad accesso libero e il congresso Alpitecture, rivolto ai professionisti del settore.



Sagra della fragola - Santo Stefano (RA) - Dal 12 al 15 giugno a Santo Stefano di Ravenna si svolge l' undicesima Sagra della Fragola. Questa edizione prevede una nuova collocazione che permette ai visitatori di accedere ai vari punti di spettacolo dislocati in diverse zone del paese. Alla sagra è possibile gustare piatti classici della tradizione romagnola oltre a macedonie, gelati, torte.. e anche risotti dedicati alla fragola, per la gioia dei palati più esigenti.



Sagra del Ciaffagnone e del tagliolino al tartufo - San Casciano dei Bagni (SI) - L'evento, giunto ormai alla 28ª edizione, si svolge da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Ancora una volta protagonisti sono i prodotti tipici del luogo e alcune ricette da leccarsi i baffi. Il ciaffagnone è una sorta di crepe rustica un tempo preparata nel periodo carnevalesco. Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili: farina, uova, acqua e un pizzico di sale. Nel corso della manifestazione si svolgono anche degli eventi divertenti, con musica e balli che accompagnano i momenti a tavola. Infine, tutti gli appassionati di pallone potranno vedere le partite dei mondiali. Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere a cena e la domenica anche a pranzo.



Infiorata di Casalino - Città della Pieve (PG) - Millecinquecento metri quadrati di fiori. È questo il “tappeto” che troverete a Città della Pieve dall' 11 al 21 giugno. Questo appuntamento, tra i più importanti che la città offre ai suoi visitatori, segna tradizionalmente l'inizio delle manifestazioni dell'estate pievese. L'infiorata è anche musica e spettacolo; infatti, sia nella notte del sabato che nel pomeriggio della domenica i visitatori sono accompagnati lungo il percorso da armonie musicali. Nelle notti magiche del solstizio d'estate, in un confondersi di arte, spiritualità, storia e antiche tradizioni popolari, i contradaioli del Terziere realizzano quello che al mattino seguente è l'incomparabile spettacolo dell'Infiorata.



Sagra del Pesce - Festa delle Tradizioni Marinare Fiumicino - Fiumicino (RM) - Come ogni anno i volontari della Pro Loco di Fiumicino sono impegnati in una kermesse gastronomica che vuole festeggiare il piatto principe della città: il pesce, elemento tipico della ristorazione, ma ancor prima attività importante per la zona. Tra banchi di prodotti tipici e artigianali, spiccherà il tendone della cucina dove i volontari della Pro Loco prepareranno dei semplici ma gustosi menù di pesce. La distribuzione del tipico piatto è prevista per l'ora di cena nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13, mentre domenica la cucina apre alle 13.00 e prosegue fino a esaurimento degli oltre 20 quintali di pesce previsti. Le tre serate saranno accompagnate da spettacoli musicali.



8^ Sagra degli Antichi Sapori Tammaresi - San Tammaro (CE) - Sabato 13 e domenica 14 si svolge una sagra paesana con un ricco menù a base di gnocchi con sugo di salsiccia, pasta e fagioli, panini con varie farciture e contorni (salsiccia arrosto, wurstel arrosto,prosciutto e mozzarella, melenzane e broccoli e croccanti porzioni di patatine fritte), il tutto accompagnato da canti e balli che allietano la serata.



Fiera di Sant'Antonio - Cava de' Tirreni (SA) - Il 15 giugno a Cava de' Tirreni si svolge la tradizionale Fiera di Sant'Antonio: un evento che racchiude la sacralità delle cerimonie ed i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono della città. Non solo cerimonie religiose ma anche tradizione e folklore: sfilate di sbandieratori, carri tradizionali, culminati dalla solenne processione di fine serata, per un rituale senza tempo. L'evento è anche l'occasione giusta per riscoprire l'artigianato locale, attraverso numerosi stand dislocati per le vie principali del paese. E per i più golosi, non possono certo mancare le esposizioni e le degustazioni dei prodotti tipici e specialità locali.