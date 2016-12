Sagre dʼItalia: appuntamenti di gusto e folklore

Corsa delle botti - Monferrato in tavola - Nizza Monferrato (AT) - Una gara di forza e abilità che rappresenta un viaggio nel tempo alla riscoperta dei “butalè” e dei “ghersonèt”: è la Corsa delle Botti di Nizza Monferrato, in programma quest’anno nel fine settimana dell’11 e 12 giugno. Una tradizione che risale all'Ottocento, quando a Nizza era fiorente la lavorazione delle botti e si contavano numerose botteghe di bottai (“butalè”); la consegna dei fusti a domicilio veniva affidata ai giovani garzoni (“ghersonèt”) che, facendole rotolare per le vie cittadine, ingaggiavano delle vere e proprie gare per arrivare prima a destinazione.



44^ Gran Polù - Castelnovo di Isola Vicentina (VI) - Una dieci giorni all’insegna della riscoperta dei più classici piatti della tradizione come i bigoli con l’arna, gli gnocchi al sugo, “le luganeghe”, la polenta brustolà e le “fritoe dea sagra”. Musica dal vivo e stand gastronomico tutte le sere, spettacoli per bambini e balli di generi vari per i più grandi. Fino a domenica 19 giugno.



Festa della ciliegia di Vignola - Vignola (MO) - Fino a domenica 12 giugno la cittadina modenese ospita "Vignola è tempo di ciliegie", l'evento dedicato al pregiato frutto rosso simbolo della città. Il programma prevede iniziative a ritmo di jazz, giochi ed eventi per gli studenti e per i piu' piccini, e ancora degustazioni e laboratori teatrali, cene e storie cantate, presentazioni di libri e gare sportive. Tutto per celebrare le diverse varietà di sua maestà la ciliegia tra le quali il "durone bigarreau" e la "mora di vignola".



Sagra della Pastasciutta - Siena - Alle Volte Basse, nel comune di Siena, fino a domenica 12 giugno si svolge una vera rassegna gastronomica con oltre venti tipi di pastasciutte locali. Nel menù oltre 20 specialità di paste saltate in padella, tris di pastasciutte a scelta, carne alla brace e vino in quantità, tutto rigorosamente di provenienza locale. Nel programma, vasto spazio anche al ballo e all'intrattenimento musicale.



Piacere Barbecue - Perugia - Da venerdì 10 a domenica 19 giugno gli amanti della cottura alla brace sono invitati a dimostrare la propria passione ardente per il Barbecue. Braciami Ancora! è l'accattivante claim della manifestazione: tutti i giorni, all'interno della grande tensostruttura appositamente allestita, il pubblico non solo potrà assistere agli show cooking live dei più esperti griller italiani ed internazionali, ma soprattutto divertirsi a grigliare, partecipando a laboratori, degustazioni guidate e a veri e propri contest, tra cui junior griller e sfide culinarie. A completare l'offerta gli immancabili spazi enogastronomici: l'area fai da te "Il Braciere è tutto mio" e l’area ristorativa "Mi faccia il braciere" che offrirà una vasta scelta di succulenti piatti.



Palio dei Borgia a Nepi - Viterbo - Fino al 19 giugno Nepi, la “città dell'acqua”, celebra la 21esima edizione di quello che da quest'anno si chiamerà “Palio dei Borgia”, la manifestazione che ripercorre i principali episodi della storia nepesina. Grande spazio è dato alla gastronomia del territorio: ogni sera, infatti, le taverne e le osterie delle quattro contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – sono pronte a servire i piatti tipici della cucina locale in un'atmosfera tipicamente medievale. E così i visitatori possono tornare davvero indietro nel tempo e assaggiare piatti unici e genuini come il salame cotto affumicato e la scapicollata, l'acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l'agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tenuta Ronci.



Sagne alla Molinara - Cittaducale (RI) - Quattordici Pro Loco provenienti dal Lazio e dall’Umbria sono pronte ad accontentare con i loro piatti tipici anche i palati più esigenti; vere e proprie delizie da gustare in un contesto unico, il centro storico di Cittaducale, uno dei gioielli meglio conservati della provincia di Rieti. Saranno i sapori e le tradizioni di una volta a dare vita alla “Notte Bianca delle ProLoco” che ‪sabato 11 giugno‬ animerà dalle ore 20 lo splendido borgo fondato nel 1309 dagli Angioini: ad attendere i visitatori sarà un tour enogastronomico alla scoperta dei migliori piatti del Lazio e non solo, da compiere muovendo solo pochi passi.



Radici del Sud - Bari - Dal 7 al 13 giugno Bari ospita l’undicesima edizione della grande manifestazione dedicata al vino autoctono meridionale. Sono 182 le aziende di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia che partecipano con oltre 420 diverse etichette. Novità di questa edizione è la composizione delle giurie per una valutazione più attenta e mirata dei vini.