NOVEMBER PORC - Varie località parmensi - Per tutti i weekend di novembre appuntamento a Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca per la staffetta gastronomica più golosa della provincia di Parma. Stand enogastronomici, bancarelle, assaggini e il famosissimo takeaway McPorc, il tutto accompagnato da serate musicali e animazioni per grandi e piccini. Inoltre, durante tutti i fine settimana ci si potrà cimentare con "Il Tiro al Salame" il gioco ufficiale della manifestazione e, per tutta la durata dell'evento, potrete assistere alle performance degli artisti di strada impegnati nel concorso "November Porc Street Artist" che premierà i primi tre classificati.



BACCANALE - Imola - L'evento, giunto quest'anno alla sua 30a edizione, trasforma fino al 27 novembre la città in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. "Chicchi, grani e farine" è il tema di questa edizione: cosa sarebbe la nostra cucina senza grano, farine, riso e legumi?



FESTA DEL TARTUFO - Sant' Agostino (FE) - Tuber magnatum pico. Già il nome rende subito l’idea di un prodotto unico da conservare per le occasioni più importanti. Se poi si utilizza la denominazione comune, tartufo bianco, ecco che quell’immagine si trasforma come per magia in profumi deliziosi e in ricette alle quali è impossibile resistere. Fino al 27 novembre, Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, torna a festeggiare il suo tesoro più prezioso con la decima edizione della Sagra del Tartufo autunnale; una specialità che cresce abbondante nel bosco della Panfilia, meraviglia naturalistica che sorge a pochi passi dalla “città del tartufo” in provincia di Ferrara.



SAGRA DEL BOLLITO - San Pietro in Casale (BO) - Un weekend succulento, quello del 20 novembre: il bollito è il protagonista assoluto di un piccolo paese della provincia di Bologna. Diversi i tipi di carne cucinati per l'occasione: dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale, ma tutti accomunati da una lunga bollitura nel brodo. Le carni sono servite accompagnate da gustose salse, tra cui primeggia la salsa verde a base di prezzemolo, capperi e aglio sminuzzati.



SAGRA DEL CINGHIALE - Chianni (PI) - Da giovedì 17 a domenica 20 novembre un ricco menù dedicato a una prelibatezza del territorio: il cinghiale. Il ricco menù della sagra prevede le penne al sugo di cinghiale e funghi, la zuppa alla chiannerina, il cinghiale arrosto, le salsicce di cinghiale e i fegatelli di cinghiale, tra gli altri piatti. Gli stand gastronomici restano aperti dal venerdì alla domenica a cena, mentre sabato e domenica anche a pranzo. Il giovedì sera è dedicato a cene a tema su prenotazione.



FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA - Savignano sul Rubicone (FC) - Per tre weekend consecutivi, dal 20 novembre al 4 dicembre, viene celebrato il formaggio di fossa, chiamato coì perchè ottenuto dagli ambienti sotteranei, scavati nel tufo, dove avviene la stagionatura. Per l'occasione, tra i momenti che caratterizzeranno la festa si svolgono spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano che espongono i prodotti delle aziende agricole locali.



PANE, OLIO E... - Montelibretti (RM) - per un intero fine settimana, il grazioso centro agricolo che sorge tra la valle del Tevere e quella del Fosso Carolano si trasformerà nel “cuore dell’olio” della Sabina, con “l’oro verde” di un intero territorio da degustare sulle bruschette e all’interno di una ricca carrellata di piatti tipici locali esaltati dal suo sapore e dal suo profumo; ma non solo: visitando i frantoi si potrà scoprire il suo processo produttivo, vedendo uscire dalle molazze in pietra la pasta ottenuta dalla lacerazione della polpa, della buccia e del nocciolo dell'olio d'oliva. Grande novità di quest’anno sarà la “Fiera dell’olio” allestita nei locali e nelle cantine di Montelibretti, dove sarà possibile degustare e acquistare tartufo, cioccolata artigianale, passate di frutta nei barattoli, verdure sott’olio, formaggio, miele, pane cotto nel forno a legna, marmellate e dolci fatti in casa, senza dimenticare l’olio presentato da diverse aziende locali; a tutto questo si affiancherà un ricco mercato di artigianato e di antiquariato.



SAGRA DELLA BRUSCHETTA - Monteleone Sabino (RI) - Case arroccate, vie ciottolose in salita, piazzette ben curate, e un olio extravergine di oliva fra i più prelibati di tutto lo Stivale, che si ottiene ancora con la lavorazione “a freddo” e con la cura maniacale di un tempo. Tutto questo è Monteleone Sabino, l’antica Trebula Mutuesca in provincia di Rieti, che domenica 20 novembre torna a festeggiare il suo prodotto di punta con la Sagra della Bruschetta, un piatto tipico della tradizione contadina che si basa su ingredienti poveri e semplici. Eppure alzi la mano chi riesce a resistere al suo richiamo, soprattutto se le materie prime con le quali viene preparato sono di primissima qualità: in un borgo legato a doppio filo al suo “oro verde”, da ben 21 anni organizzano una sagra in onore della bruschetta, la ricetta che più di ogni altra riesce ad esaltare il sapore dell’olio extravergine della Sabina.