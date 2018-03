Rovato: un fine settimana con “Lombardia Carne”

E’ una manifestazione di antica tradizione, tanto da essere arrivata alla venerabile quota di 129 edizioni: “Lombardia Carne” è la storica fiera dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina di Rovato, in provincia di Brescia, che negli ultimi anni si è trasformata in un appuntamento di riferimento per gli amanti della gastronomia e in una grande vetrina delle eccellenze della Franciacorta. Le date da segnare in calendario sono sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo, presso il centro Fiere Franciacorta (Foro Boario) di Rovato.