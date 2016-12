Roma, SuperDog Show 2016, i cani che ci fanno innamorare

Lo slogan della manifestazione parla chiaro: “Attenti al cane… vi farà innamorare”. La kermesse è una Prima assoluta nella Capitale: a disposizione di cani e padroni ci sono due ampi padiglioni con una doppia esposizione internazionale: sabato con il Gruppo Cinofilo Capitolino e domenica con il Kennel Club Roma. La manifestazione è riconosciuta dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci): la partecipazione è aperta ai cani di razze riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (Fci). Tra gli esemplari provenienti da luoghi lontani ci sono, ad esempio un bassotto proveniente addirittura dalla Colombia e un chihuahua che vive in Finlandia. Non mancano alcune razze rare come il Dandie Dinmont Terrier, ma ci sono anche i cani da pastore e bovari, pinscher, schnauzer, molossoidi, terrier, bassotti, spitz, segugi, bloodhound, cani da ferma, cani da cerca, da riporto e da acqua, cani da compagnia e levrieri. Vista la presenza massiccia dei cani in gara e le esigenze tecnico sanitarie, è chiesto ai visitatori di non presentarsi con il loro cane al seguito. Gli sponsor della kermesse sono Royal Canin (Main Sponsor), Farmina, Trainer e Monge.



Una giuria internazionale composta da 24 giudici provenienti da tutto il mondo valuterà gli esemplari secondo lo standard ufficiale della razza di appartenenza. La mattina vengono valutate le razze singolarmente e i vincitori si sfidano nel pomeriggio nei vari “Best in Show”. Vincerà il cane che, fra tutti gli iscritti, si avvicinerà maggiormente alle caratteristiche ideali della sua razza. Altra novità sarà il “Supreme Best in Show”, una sorta di “Coppa dei Campioni” che decreterà in assoluto il miglior cane delle due giornate tra tutte le categorie in gara.



Oltre alla gara, gli amanti dei cani e le famiglie possono godersi numerose esibizioni, ospitate nell’area spettacolo: dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio, in programma sabato, ai cani della Protezione civile, dall’Obedience (sabato e domenica, a cura dell’educatore cinofilo Mauro Bassano) alla Dog Dance (con Nicoletta Bellucci) e allo Scent Game. Sono in programma anche dimostrazioni di toelettatura eseguite da professionisti del settore.



E per pensare anche ai quattro zampe meno fortunati ci sono anche iniziative a favore dell’associazione Aida&a onlus (www.aidaea.it) della Provincia di Roma, promotrice di un progetto di ristrutturazione di un piccolo casaletto in cui ospitare cani anziani, disabili, cuccioli, in un ambiente protetto per garantire loro un’assistenza continua.



Orari: sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016, ore 11.00-18.00

Biglietti: Intero 6.00 euro, Ridotto 4.00 euro.

Nessun animale al di fuori delle gare potrà entrare.

Info: www.superdogroma.com