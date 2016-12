28 ottobre 2014 Roma: “SuperCat Show 2014”, la Fiera che fa "miao" Due giornate ricche di gare di bellezza e giochi, tra gatti di razza e mici di casa, incontri con veterinari ed esperti del settore Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Sabato 8 e domenica 9 novembre, alla Nuova Fiera di Roma arriva “SuperCat Show 2014” la mostra felina internazionale interamente dedicata ai nostri amici gatti, giunta alla XV edizione. Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatini e spettacoli per bambini.

Un evento davvero dedicato a tutta la famiglia, quello dedicato ai gatti che, accompagnati dal loro umano di fiducia, varcano la soglia della fiera. L'appuntamento gattesco è il più importante in Italia e uno dei più conosciuti al mondo: attesissimi i tre gatti campioni del mondo 2014, un Blu di Russia, un Norvegese delle Foreste e un Persiano.



Imperdibili le sfilate di bellezza e vanità con Norvegesi delle Foreste e Bengal (gatti maculati che sembrano leopardi), Persiani, Turco Van, Esotici, Siberiani, Certosini, Maine Coon, Blu di Russia, Siamesi. Ma anche Sphynx, British, Balinesi, Somali, Orientali, Sacri di Birmania, Ragdoll, Devon Rex. Ognuno mostra il meglio di sé davanti a dieci tra i più importanti giudici internazionali fatti venire dall’Anfi (Associazione Nazionale Felina Italiana) a Roma.



Se eleganza e bellezza impegnano dieci giudici internazionali per la nomina del “Trofeo Royal Canin SuperCat dell’anno”, simpatia e solidarietà sono determinanti per eleggere anche “Mister Gatto di Casa” tra tutti i felini con o senza pedigree. Mascotte della manifestazione, invece, sono due gattini speciali in cerca di adozione: Calimero è un trovatello più piccolo di una scarpa da ginnastica perchè cresciuto meno degli altri e trovato all’oasi felina di Porta Portese di Roma Capitale. Monchy, invece, gattina di quattro mesi, anche lei nera, con una zampa posteriore mozza e la coda spezzata. Storie di abbandoni e maltrattamenti, ma anche piene di amore.



Tra gli eventi collaterali, segnaliamo:

PREMI “TROFEO ROYAL CANIN SUPERCAT DELL’ANNO”- Se eleganza e bellezza impegneranno dieci giudici internazionali per la nomina del “Trofeo Royal Canin SuperCat dell’anno”, simpatia e solidarietà saranno determinanti per eleggere anche “Mister Gatto di Casa” tra tutti i felini con o senza pedigree. E ancora altri premi come “Very Important Cat”, “Best Veteran" (per i gatti anziani), “Baby Cat” (il gatto più giovane) e il “Premio Chilometrico” (all’allevatore che proviene da più lontano).

QUITZ SCHESIR: INDOVINA-CAT, CHE RAZZA DI GATTO SEI? - Lezioni “multietniche” dal mondo animale, per grandi e piccini, perché conoscere e capire le diverse razze è il primo passo per una felice convivenza. Sul palco salgono cinque gatti diversi, chi tra il pubblico indovina più razze e il maggior numero dei quesiti formulati vincerà il Premio Schesir. La salute e il benessere degli animali domestici è importante: un pool di veterinari sarà a disposizione del pubblico di SuperCat Show per offrire consulenze gratuite (sezione Sos veterinari).

SPORTELLO INFO-VET- Per tutta la due-giorni i medici veterinari dell’ospedale “Amici degli Animali” di Latina sono a disposizione dei visitatori al Vet-Corner, area dedicata, specializzati anche su comportamento, ematologia, alimentazione, dermatologia e chirurgia. CONCORSO

FOTOGRAFICO “SCACCO AL GATTO”- viene premiato il vincitore della foto più bella dei nostri amici-mici ritratti in posa o nelle loro espressioni più buffe, tenere e sempre originali.

Per maggiori informazioni su orari e biglietti, www.supercatshow.com