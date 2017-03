Roma: QuattroZampe in Fiera

Un grande raduno di cani e gatti di tutto il mondo, accompagnati dai loro amici umani: siamo a QuattroZampeInFiera, in programma sabato 18 e domenica 19 marzo presso la Fiera di Roma dalle 10 alle 19. Un evento a misura di pet, con gli animali più belli e simpatici del momento, per scoprire tutte le novità del settore in fatto di alimentazione e di accessori e per saperne di più, grazie alla presenza di molti esperti, sul rapporto speciale con il nostro amico a quattro zampe, membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ci sono anche tante occasioni di divertimento e di sport “peloso” come il DiscDog, l’AquaDog, CaniCross e DogScooter by MyFootBike, AgilityDog. per diversi tutti insieme.